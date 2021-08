Sức hút của dòng sản phẩm resort living

Dân trí Không chỉ mang đến không gian sống hài hòa với thiên nhiên cùng tiện ích đẳng cấp, dòng sản phẩm nghỉ dưỡng tại gia (resort living) còn trở thành tâm điểm thị trường bất động sản khi vừa là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, vừa khai thác kinh doanh.

Rời phố thị, tìm về những miền xanh

Cùng với sự phát triển về kinh tế, ở các thành phố lớn đều dần trở nên chật chội với những tòa nhà cao tầng cùng nguồn không khí đầy khói bụi. Cũng bởi vậy, thay vì chọn an cư ở những ngôi nhà tại trung tâm phố thị, nhiều người ưu tiên lựa chọn không gian sống xanh mát kế cận mặt nước bởi không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Một nghiên cứu mới được thực hiện tại Đại học Exeter chỉ ra việc sống gần bờ biển mang lại lợi ích lâu dài về sức khỏe cũng như tinh thần tốt hơn. Nghiên cứu này là một trong những cuộc điều tra toàn diện nhất từ trước đến nay về ảnh hưởng sức khỏe của việc sống gần biển khi tiến hành thu thập dữ liệu từ 26.000 người Anh.

Trong cuốn sách Blue Mind của tiến sĩ Wallace J. Nichols - Nghiên cứu viên cao cấp, Học viện Khoa học California cũng khẳng định, việc sống gần nước giúp giảm căng thẳng và lo lắng, tăng cảm giác hạnh phúc và khỏe mạnh, nhịp tim và nhịp thở tốt hơn, đảm bảo an toàn tập luyện tốt hơn. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, việc sống gần thiên nhiên không chỉ giúp con người nâng cao sức khỏe mà còn tái tạo năng lượng tích cực cho mỗi người.

Không gian sống tràn ngập sắc xanh tại Khu nghỉ dưỡng Des Pêcheurs, Pháp.

Hơn cả một xu hướng mang tính tức thời và thường chỉ thịnh hành trong một thời gian ngắn, sống gần thiên nhiên được xem là lối sống bền vững kéo dài trong suốt lịch sử nhiều quốc gia. Ngày nay, ở những khu vực có lợi thế về thiên nhiên, các nhà phát triển bất động sản còn mang đến những cuộc sống đầy đủ tiện nghi hiện đại nhằm mang đến không gian sống lý tưởng cho các chủ sở hữu.

Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhà không đơn thuần là nơi tụ hội của những người thân trong gia đình mà còn trở thành nơi làm việc, giải trí, nghỉ dưỡng… trong thời gian "giãn cách xã hội". Người mua nhà ngày càng nhận rõ tầm quan trọng của việc sở hữu một không gian sống xanh với đầy đủ tiện ích sẽ mang đến cuộc sống thư thái, hạnh phúc hơn cho gia đình và bản thân. Đó cũng là động lực khiến phong cách sống resort living trở nên thịnh hành ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Resort living - dòng sản phẩm tiên phong xu hướng sống xanh

Được biết đến là sản phẩm tiên phong xu hướng sống xanh, resort living hay còn được gọi là phong cách "nghỉ dưỡng tại gia". Ở đó, gia chủ được tận hưởng không gian sống ngập tràn màu xanh sinh thái của các tầng cây cối, mặt nước đẳng cấp tương đương với các khu nghỉ dưỡng. Màu xanh ngập tràn mọi góc nhìn cũng mang đến cho chủ nhân những giây phút bình yên, tĩnh lặng, tạm gác mọi lo âu và tận hưởng sự thư giãn trong mọi giác quan - vốn là những cảm xúc thường chỉ có thể tìm thấy tại những chuyến du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngủi.

Ở những thành phố đáng sống nhất thế giới như Sydney (Úc), thành phố cảng Charleston, Nam Carolina (Mỹ), hay Stockholm (Thụy Điển) đều tràn ngập cây xanh..., phong cách resort living đã hình thành từ nhiều năm trước. Con người được hòa mình sống giữa thiên nhiên tuyệt đẹp bên những bờ biển trù phú, trong lành.

Bên cạnh việc sở hữu vị trí đắc địa dễ kết nối với vùng trung tâm, các dự án theo đuổi phong cách resort living đều tọa lạc tại các thành phố có cảnh quan tuyệt đẹp, đặc biệt là những thành phố với bờ biển dài hoang sơ. Mang đậm dấu ấn của các kỳ nghỉ dưỡng, các dự án thường được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan thiên nhiên nhằm mang đến cho chủ sở hữu không gian sống tiện nghi, đẳng cấp nhưng vẫn lưu giữ những giá trị bản nguyên vốn có.

Nghỉ dưỡng tại gia trong không gian xanh mát.

Tại Việt Nam, tuy mới xuất hiện vài năm nhưng phong cách sống resort living được nhiều người ưa chuộng bởi mang đến không gian sống tôn trọng vẻ đẹp thuần túy của thiên nhiên, góp phần bồi đắp sức khỏe và những giá trị, năng lượng sống tích cực.

Bên cạnh việc mang đến không gian sống lý tưởng cho chủ sở hữu, các sản phẩm resort living còn được ưa chuộng bởi sở hữu lợi thế "all in one" khi vừa có thể là nơi an cư, nghỉ dưỡng lại vừa có thể đầu tư, kinh doanh, cho thuê với khoản sinh lời bền vững. Bởi hầu hết các dự án theo đuổi phong cách resort living đều nằm ở những thành phố biển hoặc nơi có cảnh quan tươi đẹp, thu hút du khách đến nghỉ ngơi, trải nghiệm. Do đó, việc đưa vào khai thác kinh doanh cũng rất hiệu quả và mang lại tỷ suất sinh lời tốt.

Nhiều chuyên gia nhận định resort living mới xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây, song nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng bởi không gian sống xanh với thiết kế hiện đại, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà vẫn đáp ứng đầy đủ tiện ích khép kín.

"Sống giữa không gian resort living khách hàng không chỉ trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng ngay trong chính ngôi nhà của mình mà còn góp phần cải thiện sức khỏe và tinh thần khi hằng ngày bao quanh là không gian tràn ngập sắc xanh", giới chuyên gia chia sẻ.

Là dòng sản phẩm đang được giới thượng lưu Việt Nam hướng đến, resort living trở thành xu hướng được nhiều "ông lớn" theo đuổi. Tiên phong phong cách resort living, sắp tới tại Hạ Long, một chủ đầu tư lớn sẽ triển khai một dự án với quy mô 10 ha, được ví như "ốc đảo xanh" mang hơi thở trong lành giao hòa giữa hương vị vịnh biển và không gian xanh mát của hệ sinh thái cảnh quan xen lẫn giữa các khu.

Giới đầu tư cho biết, dự án có nằm ở vị trí hiếm hoi còn sót lại tại bờ biển Hạ Long với tầm nhìn trực Vịnh kỳ quan. Với vị trí đắc địa này, dự án vừa đủ gần để kết nối với những giá trị tiện ích, hiện đại, vừa đủ xa để khách hàng tận hưởng những giây phút thư giãn riêng tư bên gia đình tựa như những kỳ nghỉ dưỡng dài hạn.

Dự án ra đời không chỉ đáp ứng nhu cầu sống như nghỉ dưỡng ngày càng cao của người Hạ Long mà còn mang đến đón đầu xu hướng sở hữu second home (ngôi nhà thứ hai) đang càng phổ biến. Trong bối cảnh dịch bệnh, giới thượng lưu càng có xu hướng tìm về những bãi biển dài bên bờ cát trắng, hòa mình cùng thiên nhiên trong lành để trải nghiệm giá trị sống đích thực mà đời sống đô thị chật chội không có.

Hội tụ đầy đủ giá trị những giá trị đắt giá, giới chuyên gia nhận định những tháng cuối năm, dự án này hứa hẹn trở thành tâm điểm thị trường, kích cầu bất động sản Hạ Long với chuỗi sản phẩm giới hạn mang đậm phong cách resort living.

Trường Thịnh