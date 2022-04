Sức hút của căn hộ sở hữu view trọn Vịnh Hạ Long

Chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp

Với tầng lớp thượng lưu, sự xa xỉ không chỉ nằm ở những yếu tố hào nhoáng bên ngoài như siêu xe, biệt thự, tài sản trong ngân hàng, những món đồ hàng hiệu cao cấp… Sự tinh tế trong hưởng thụ, những trải nghiệm mang tính cá nhân để tận hưởng cuộc sống, khẳng định vị thế mới là chuẩn mực mà họ hướng đến.

Tầm nhìn không giới hạn ôm trọn cảnh quan thiên nhiên chính là điểm khác biệt độc đáo thu hút du khách của các khu nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp thế giới (Ảnh phối cảnh: Phoenix Legend).

Hiện nay, những khu nghỉ dưỡng nằm ở địa thế đặc biệt như sa mạc, trên đồi núi hay vách đá được giới thượng lưu ưa chuộng. Họ sẵn sàng chi hàng nghìn đô la cho một đêm nghỉ dưỡng tại những resort xa xỉ trên thế giới hay những căn penthouse siêu VIP để tận hưởng không gian thư giãn riêng tư, phóng tầm nhìn ra khoảng không mênh mông, dễ dàng hưởng thụ cảnh quan mà không bị cản trở tầm nhìn.

Tại Positano, Italy trên bờ biển Amalfi, Le Sirenuse nằm trên vách đá cao 70 mét so với đại dương, tạo nên một khung cảnh ngoạn mục trên Positano và bờ biển Amalfi. Đây là một trong những khách sạn sang trọng hàng đầu của Italy với giá phòng 1.075 - 1.121 USD/ đêm.

Jade Mountain trên đỉnh núi Piton thuộc đảo quốc St. Lucia phía Đông vùng biển Cariber được mệnh danh là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp có view đẹp nhất hành tinh. Với giá từ 1.200 USD/đêm, mọi không gian bên trong khu nghỉ dưỡng đều được thiết kế mở, không làm che khuất tầm nhìn ra biển Cariber và dãy núi đôi Piton. Hay Post Ranch Inn cũng là một trong những khách sạn sang trọng nhất thế giới của bờ biển Big Sur, Mỹ với giá phòng 1.320 - 1.820 USD/ đêm. Khách sạn là một kỳ quan kiến trúc tuyệt vời, với thiết kế phòng độc đáo mang đến tầm nhìn toàn cảnh ra biển, hòa quyện cùng vẻ đẹp như tranh của thiên nhiên núi rừng.

Tại Việt Nam, Phoenix Legend - MGallery có điểm tương đồng với Jade Mountain của Cariber, do cả 2 đều nằm trong khu vực được Unesco công nhận là di sản thế giới, cùng nằm trên đỉnh núi cao sở hữu tầm nhìn thoáng rộng hiếm có, là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên tươi đẹp của vùng biển đảo.

Thiết kế thông minh tối ưu hóa tầm nhìn đắt giá

Phoenix Legend - MGallery là một trong những tác phẩm tuyệt vời của kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo, người được mệnh danh là "vị kiến trúc sư của những biểu tượng vượt thời gian". Phoenix Legend - MGallery nằm trong quần thể dự án Phoenix Legend Ha Long Bay Hotel & Residences, là sự kết hợp giữa truyền thuyết Phượng Hoàng và hình ảnh hòn Trống Mái, biểu tượng du lịch nổi tiếng của Hạ Long.

Với thiết kế kiến trúc độc đáo, dự án đạt giải thưởng Khu nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á năm 2018 tại The Dot Property Southeast Asia Awards 2018 (Ảnh phối cảnh Phoenix Legend).

Công trình bao gồm 2 tòa tháp căn hộ và khách sạn hướng biển với những ưu điểm thiết kế thông minh, giải quyết các vấn đề về hướng sáng cũng như khả năng đón gió trong thiết kế tháp đôi thường gặp. Nhược điểm thường thấy ở những căn hộ tháp đôi là mất khoảng 25% diện tích bị che khuất tầm nhìn khi hướng vào nhau.

Khi thiết kế Phoenix Legend- MGallery, sự tinh tế đã được kiến trúc sư Salvador thể hiện ở góc xoay của 2 tòa tháp, vừa đảm bảo 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn không giới hạn ra cả 3 hướng vịnh Hạ Long, vịnh Cửa Lục và một phần thành phố Hạ Long; vừa có tính đến các yếu tố phong thủy.

Chính thiết kế thông minh này là một trong những yếu tố góp phần giúp dự án lập cú hat-trick tại The Dot Property Southeast Asia Awards 2018 với 3 hạng mục trong đó có Best Resort Architectural Design Southeast Asia 2018 (Khu nghỉ dưỡng có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á năm 2018) và Best Luxury Resort Development Southeast Asia 2018 (Khu nghỉ dưỡng cao cấp tốt nhất Đông Nam Á năm 2018).

Mỗi căn hộ đều mang phong cách thiết kế độc đáo với nhiều chủ đề khác nhau theo phong cách độc bản, thể hiện tinh thần MGallery, mang những dấu ấn đặc trưng về lịch sử, con người, hồn cốt văn hóa bản địa mà chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát cùng đơn vị quản lý vận hành - Tập đoàn Accor luôn hướng đến. Vẻ đẹp và giá trị của Phoenix Legend - MGallery không chỉ nằm ở những yếu tố về vị trí, khung cảnh thiên nhiên được tạo hóa ưu ái bán tặng cùng những âm hưởng đến từ văn hóa bản địa của đất rồng thiêng, mà còn mang đến giá trị sở hữu, tích sản cho đời sau nhờ pháp lý lâu dài.

Với tầm nhìn không giới hạn từ trên cao, ôm trọn cảnh quan vịnh di sản không chỉ tạo nên khung cảnh ngoạn mục khiến Phoenix Legend - MGallery thu hút nhiều nhà đầu tư mà còn khẳng định giá trị hưởng thụ dành riêng cho giới thượng lưu. Khoảng không bao la không bị che chắn của Phoenix Legend - MGallery chính là điều đặc biệt "đắt giá" của dự án.