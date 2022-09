Sức hấp dẫn của phân khúc đất nền ở thị trường bất động sản Tây Nam Bộ

Đất nền là phân khúc hút khách tại thị trường bất động sản Tây Nam Bộ (Ảnh: Cát Tường Western Pearl).

Tính đến cuối năm 2021, giá một số căn hộ chung cư đã tăng bình quân khoảng 5 - 7%; giá nhà ở riêng lẻ trong dự án tăng 15 - 20%; giá đất nền tăng 20 - 30% so với thời điểm cuối năm 2020. Đây được xem là những tiền đề cho các loại hình nhà ở, đặc biệt là phân khúc đất nền trong năm 2022.

Đất nền có sổ - Lựa chọn đầu tư sinh lời

Trước thực trạng nguồn cung khan hiếm, giá tăng cùng các rủi ro về pháp lý khiến cả người mua và nhà đầu tư càng thận trọng hơn. Họ ưu tiên hướng sự quan tâm vào các dự án đất nền đã có sổ, khu vực trung tâm phù hợp với nhu cầu ở thực và đầu tư sinh lời dài hạn, là kênh trú ẩn cho dòng tiền hiện nay.

Đầu tư đất nền có sổ thường có giá trị thanh khoản cao, lợi nhuận đi kèm với đòn bẩy cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, là kênh đầu tư hứa hẹn triển vọng lợi nhuận. Đất nền có sổ là yếu tố quan trọng để khách hàng quyết định đầu tư vào một dự án bất động sản bởi liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi lâu dài cho khách hàng.

Nhu cầu về tỉnh vùng ven để đầu tư bất động sản của các ông lớn địa ốc với mức giá đa dạng đã kéo theo lượng lớn nhà đầu tư cá nhân tìm đến các "vùng đất mới", đất nền có sổ để đón đầu xu thế và kỳ vọng mức chênh lệch cao.

Bất động sản Hậu Giang và sức hút của đất nền

Sự phục hồi của nền kinh tế kéo theo nhu cầu bất động sản ở các phân khúc. Tại Diễn đàn Bất động sản Tây Nam bộ năm 2022, các chuyên gia phân tích thị trường Tây Nam bộ có nhiều triển vọng. Trong đó, các thành phố trẻ thu hút được nhiều nhà đầu tư như: TP Bạc Liêu, TP Sóc Trăng, TP Vị Thanh,...

Dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl tọa lạc ngay trung tâm thành phố Vị Thanh, Hậu Giang thu hút nhà đầu tư. Với vị trí "trái tim" thành phố Vị Thanh, dự án liền kề các cơ quan hành chính như UBND tỉnh, sở y tế, sở giáo dục,... và hệ thống ngân hàng, trường học các cấp. Vị trí đắc địa này không chỉ giúp cư dân tiếp cận nhanh chóng đến hệ thống dịch vụ - tiện ích đã hiện hữu mà còn nằm trong vùng quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới của tỉnh.

Sở hữu lợi nhiều lợi thế về vị trí đắc địa, thừa hưởng nhiều tiềm năng về hạ tầng và quy hoạch vùng, Cát Tường Western Pearl còn "ghi điểm" với nhà đầu tư nhờ các chính sách ưu đãi. Theo đó, khách hàng dự kiến chỉ cần thanh toán từ 427 triệu (tương đương 35% giá trị sản phẩm) là có thể sở hữu đất nền ngay trung tâm thành phố Vị Thanh. Để gia tăng cơ hội đầu tư sinh lợi cho khách hàng, chủ đầu tư sẽ mang đến chương trình "Mua đất liền tay - Nhận ngay ki-ốt" kinh doanh ngay tại khu chợ đêm Bến Thành Asia.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, khu chợ đêm Bến Thành Asia đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến khánh thành vào tháng 10/2022. Sau khi đi vào hoạt động, Bến Thành Asia sẽ trở thành tổ hợp vui chơi - giải trí - ẩm thực sôi động thu hút đông đảo lượt khách tham quan mua sắm, mở ra cơ hội kinh doanh tiềm năng cho chủ sở hữu.

Vòng đu quay tại khu chợ đêm Bến Thành Asia đã được xây dựng hoàn thiện (Ảnh: Cát Tường Western Pearl).

Với mong muốn kiến tạo bất động sản "nhân văn - bền vững", chủ đầu tư Cát Tường Group cho biết không chỉ dừng lại ở việc phát triển một dự án bất động sản tiềm năng mà còn là một khu dân cư đáng sống. Nội khu dự án Cát Tường Western Pearl được đầu tư xây dựng hàng loạt các tiện ích độc đáo như: Khu chợ đêm Bến Thành Asia, công viên Ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle, trường mầm non Tuổi Hồng Worldkids, công viên giải trí Thế giới Diệu kỳ The Wonderful, chuỗi công viên phủ xanh khắp dự án. Hệ thống tiện ích nội khu phong phú kết hợp với tiện ích ngoại khu hiện hữu sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân mọi lứa tuổi.

"Dự án Cát Tường Western Pearl hội tụ nhiều yếu tố mà nhà đầu tư lẫn khách hàng ở thật đang tìm kiếm, như lợi thế mức giá, pháp lý dần hoàn thiện sổ riêng từng nền, quy hoạch bài bản, sản phẩm đa dạng,... Đây hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm đáng đầu tư giai đoạn cuối năm 2022", chủ đầu tư cho biết.