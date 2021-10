Sức hấp dẫn của bất động sản quận 1, TPHCM

Dân trí Nguồn cung hạn chế và vị trí trung tâm tác động mạnh đến giá bất động sản ở quận 1, TPHCM.

Nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang

Cùng với sự gia tăng dân số tại đô thị, quỹ đất ở các thành phố lớn được giới chuyên gia dự báo tiếp tục khan hiếm, trong bối cảnh dự án mới được cấp phép hạn chế trong thời gian tới, theo chủ trương quy hoạch của thành phố.

Nhờ đặc tính khan hiếm, bất động sản trung tâm quận 1, TPHCM thu hút nhà đầu tư bởi tiềm năng tăng giá (Ảnh: Shutterstock).

Càng tiến vào lõi trung tâm thành phố, mức độ khan hiếm càng lớn, do các đặc quyền về vị trí độc tôn, yếu tố hạt nhân của dòng chảy kinh tế, tài chính của toàn thành phố. "Bất động sản trung tâm, đặc biệt là khu vực quận 1 gần như đã hết quỹ đất", một chuyên gia bất động sản cho biết.

Nguồn cung mặc dù ít nhưng nguồn cầu với bất động sản hạng sang quận 1 vẫn có, xuất phát từ sự gia tăng của tầng lớp thượng lưu. Trong báo cáo Thịnh vượng 2021 (Wealth Report), Knight Frank cho biết, Việt Nam có 390 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên) năm 2020. Gần 19.500 người có 1 triệu USD trở lên. Dự kiến, đến năm 2025, Việt Nam có 511 người sở hữu trên 30 triệu USD và hơn 25.800 người sở hữu trên 1 triệu USD.

Knight Frank dự báo giai đoạn 2020-2025, Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh hàng đầu thế giới (31%).

Về khía cạnh văn hóa xã hội, các bất động sản trung tâm quận 1 còn hấp dẫn người mua ở vì tọa lạc ngay vùng đất giàu truyền thống văn hóa, nơi giao thoa văn hóa đặc sắc Đông - Tây, mang đậm bản sắc văn hóa Sài Gòn qua các khía cạnh văn hóa - kiến trúc - lịch sử - con người nơi đây.

"Lợi kép" khi đầu tư bất động sản trung tâm quận 1

Độ hấp dẫn của các bất động sản trung tâm quận 1 nằm ở việc tài sản này có thể mang lại lợi nhuận kép cao cho nhà đầu tư. Đầu tiên là lợi suất cho thuê, vì nhu cầu sống sang, tiện nghi giữa trung tâm quận 1 của giới thượng lưu, nhu cầu thuê ngắn hạn, dài hạn của doanh nhân, chính trị gia, nhà ngoại giao, chuyên gia cấp cao tại trung tâm kinh tế của cả nước.

Ông Jorge Parra, Giám đốc điều hành JRE Việt Nam cho biết: "Tỷ suất cho thuê tại TPHCM và Hà Nội dao động 4 - 10%, rất cao so với tỷ suất chưa đến 2% tại các thị trường lớn tại Châu Á như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Trung Quốc".

Giá cho thuê bất động sản trung tâm tăng liên tục (Ảnh: Savills).

Bên cạnh lợi suất cho thuê là tiềm năng tăng giá. Một số dự án hạng sang, hàng hiệu ra mắt gần đây đã liên tục lập đỉnh về giá, thậm chí 300-400 triệu/m2.

Gần đây nhất theo số liệu báo cáo quý II của CBRE Việt Nam, phân khúc hạng sang ghi nhận mức tăng giá cao so với các phân khúc, đạt mức tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng có một số lo ngại về ngắn hạn khi việc giãn cách xã hội có thể gây hao hụt nguồn cầu, tuy vậy một lãnh đạo CBRE cho rằng, thị trường luôn có bộ phận người mua có tài sản tích lũy rất lớn và đại dịch không ảnh hưởng nhiều đến dòng tài sản của họ. Đây cũng là nhóm chuyên đi đầu tư nhưng không có nhiều sản phẩm để chi tiền trong 1-2 năm qua. Những sản phẩm chào bán thời gian tới sẽ đón nhận 10-20% người mua từ nhóm nhà đầu tư này.

Do đó trên thị trường vẫn có nhà đầu tư đặt ra tiêu chí chỉ đầu tư vào khu vực trung tâm, nhằm hướng tới mục tiêu được hưởng lợi "kép" từ lợi suất cho thuê và tiềm năng tăng giá.

Nhanh nhạy nắm bắt xu hướng này, ngay khi vừa hết đợt giãn cách xã hội kéo dài, Tập đoàn Novaland đã mở lại rổ hàng dự án Tổ hợp căn hộ - khách sạn hạng sang The Grand Manhattan.

Phối cảnh dự án Tổ hợp căn hộ - khách sạn chuẩn quốc tế The Grand Manhattan tại trung tâm quận 1.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Cô Bắc - Cô Giang đắt giá, The Grand Manhattan thu hút giới đầu tư trong và ngoài nước khi hội tụ các lợi thế của khu vực trung tâm "CBD" (Central Business District) như vị trí trung tâm, gần sát các cơ quan quan trọng, lãnh sự quán, trung tâm thương mại cao cấp, tòa nhà văn phòng cùng chuỗi khách sạn hạng A và các điểm du lịch văn hóa...

The Grand Manhattan thỏa mãn phong cách sống sang của tầng lớp tinh hoa, giới doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài... khi sở hữu các yếu tố đạt chuẩn quốc tế như sảnh đón sang trọng, không gian mua sắm hiện đại, hồ bơi tràn bờ, hệ thống an ninh 5 lớp... Nổi bật là khách sạn Avani Saigon tiêu chuẩn 5 sao ngay khối đế dự án, đầy đủ các tiện ích chuẩn 5 sao như nhà hàng all day dining, spa, hồ bơi, dịch vụ phòng họp, dịch vụ đưa đón... sẵn sàng phục vụ 24/7.

Cùng với sự trở lại của thị trường bất động sản, The Grand Manhattan hứa hẹn là tài sản đầu tư tiềm năng, cung cấp cho nhà đầu tư lãi suất kép, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm khan hiếm nhưng nhu cầu vẫn có.

Trường Thịnh