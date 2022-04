Sống trung tâm - phong cách tận hưởng của giới thượng lưu Sài Thành

Không phải sự phù phiếm, xa hoa mà chính cái chất riêng biệt, tính định danh cho các chủ nhân danh giá làm lên giá trị ưu việt cho các vật phẩm. Và câu chuyện sở hữu những khối bất động sản hạng sang hướng tới giới thượng lưu cũng không ngoại lệ.

Khẳng định phong cách sống riêng biệt

Sống sang vốn là khái niệm ngầm của giới thượng lưu mà không dễ mô tả qua những tiêu chí cụ thể. Thế nhưng, giữa vạn biến của đời sống, nơi trung tâm hội tụ, việc sở hữu một chốn đi về riêng tư, tiện nghi xứng tầm sẽ phác họa lên chân dung cho các chủ nhân danh giá.

Bất động sản hạng sang - một chốn lui về, một thú chơi hàng hiệu thể hiện tuyên ngôn mạnh mẽ của giới thượng lưu Sài Gòn. Cùng lẽ đó, càng là những siêu phẩm tọa lạc tại những tọa độ trung tâm lại càng được giới thượng lưu săn đón. Các siêu phẩm hạng sang chính là thước đo định danh vị thế của các chủ nhân danh giá, đồng thời khẳng định gu thưởng thức khắt khe, đa trải nghiệm trong giới tinh hoa. Đến nay, tại tọa độ "tứ giác vàng" của Sài Gòn hiện lên một không gian sống đầy thi vị, một "mật mã" chung định danh riêng biệt trong giới tinh hoa. Đó chính là "viên kim cương" xanh mang tên The Grand Manhattan.

Tổ hợp căn hộ, khách sạn hạng sang The Grand Manhattan hứa hẹn là nơi giới thượng lưu Sài thành tận hưởng cuộc sống.

The Grand Manhattan tọa lạc ngay giữa trung tâm quận 1

Lấy cảm hứng từ trung tâm văn hóa, tài chính và truyền thông của Manhattan - Thành phố New York, The Grand Manhattan được thiết kế như một tác phẩm mang tính biểu tượng cho phong cách sống sang "cao độ".

Tập đoàn Novaland - đơn vị phát triển dự án đã thể hiện sự cầu toàn ngay từ khi chọn tọa độ cho The Grand Manhattan tại số 100 Cô Giang, quận 1. Nhờ vị trí đặc biệt này, The Grand Manhattan trở thành tâm điểm của trung tâm hành chính thành phố, gần kề 128 cơ quan ban ngành, cùng 28 cơ quan lãnh sự quán và đại diện của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada... Đây là điều kiện để The Grand Manhattan tạo ra sức hấp dẫn mạnh mẽ với những người thường xuyên di chuyển trên phạm vi toàn cầu nhưng vẫn luôn xem Sài Gòn là chốn về thân thuộc.

Khách sạn Avani nằm tại khối đế dự án The Grand Manhattan.

Các tuyến đường lân cận The Grand Manhattan như Nguyễn Công Trứ, Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm là nơi đóng đô của ngân hàng nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và theo đó là hàng loạt hội sở ngân hàng cũng như công ty chứng khoán và các văn phòng dịch vụ tài chính. Cách đấy vài phút đi bộ là nơi tập trung nhiều khách sạn 5 sao và doanh nghiệp từ khắp nơi trong và ngoài nước đến quan hệ giao dịch.

Tọa độ của The Grand Manhattan cũng có thể xem là "trái tim" văn hóa thành phố khi dự án được bao bọc bởi chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng, Dinh Độc Lập... những kiến trúc Pháp làm nên phong vị không thể lẫn của Sài Gòn. Chỉ vài bước chân ra phố, cư dân tại The Grand Manhattan có thể lập tức hòa vào những đêm "Sài Gòn không ngủ" ở phố Tây Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ; thưởng thức món ngon ở chợ Bến Thành; hay hít đầy khoang ngực những làn gió sông tươi mát ở bến Bạch Đằng…

Ngay tại ban công tư gia, chủ nhân tại The Grand Manhattan lại sở hữu riêng góc view triệu đô, thu gọn Sài Gòn thân thương vào tầm mắt. Có thể nói, tất cả những men sống tinh túy của Sài Gòn đều được gom góp lại quanh dự án, quyện cùng nhau trở thành bức tranh đa sắc màu, để các cư dân The Grand Manhattan thư thả thưởng thức.

Chủ nhân tại The Grand Manhattan sở hữu những tầm view đắt giá ôm trọn nhiều góc đẹp ở TPHCM.

Điều đặc biệt là dù tọa lạc ngay giữa tâm mạch phồn hoa bậc nhất TPHCM, nhưng The Grand Manhattan vẫn sở hữu những không gian xanh đắt giá. Tại đây, ở mọi ngóc ngách của không gian sống, cư dân đều có thể cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên với điểm nhấn là công viên trung tâm lên đến 4.200m2, cùng với đó là hệ thống khu vui chơi, sân khấu sự kiện, từ bãi cỏ đa chức năng đến khu picnic… Ngoài ra, cư dân còn được tận hưởng nhiều tiện ích chuẩn quốc tế trên cao với bể bơi vô cực, hệ thống gym, yoga, spa, khu vui chơi trẻ em...

Không chỉ làm hài lòng cư dân thượng lưu trong nước, The Grand Manhattan với những thế mạnh khó sao chép của mình còn nhiều lần khiến giới sành địa ốc thế giới trầm trồ. Hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ từng lấy The Grand Manhattan làm minh chứng cho sự đầu tư chỉn chu của các nhà phát triển bất động sản hạng sang tại TPHCM. Gần đây, tờ báo này lại một lần nữa đánh giá The Grand Manhattan là hiện tượng của thị trường bất động sản Việt Nam. The Grand Manhattan hứa hẹn xứng tầm làm nơi thưởng thức cuộc sống đáng tự hào cho những cư dân tinh hoa Sài Gòn.