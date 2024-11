Sống tràn ngập cảm hứng tại đại đô thị tích hợp hàng đầu phía Tây Nam TPHCM

Tọa lạc ngay mặt tiền tỉnh lộ 830, điểm kết nối giữa TPHCM và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Waterpoint ngày càng chứng tỏ vị thế của một điểm đến an cư. Đây cũng là khu đô thị tích hợp hiện hữu hiếm hoi của vùng phát triển đô thị vệ tinh phía Tây Nam TPHCM do Nam Long hợp tác Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển.

Chuẩn sống mới bên dòng sông huyền thoại

Yên bình nép mình bên dòng Vàm Cỏ Đông, đại đô thị Waterpoint được bao bọc bởi ba mặt sông nước, hưởng trọn không gian sống sinh thái trong lành. Mảng xanh của công viên và mặt nước là sắc màu chủ đạo tại Waterpoint, với tổng diện tích lên tới 95ha, được phân bổ hài hòa với từng phân khu nhà ở, tiện ích, tạo nhịp điệu thiên nhiên uyển chuyển giữa lòng đại đô thị.

Mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 23%. Diện tích còn lại dành cho hệ thống công viên, 8,6 ha vịnh nước ngọt, hơn 8km kênh đào thiết kế len lỏi cùng chuỗi tiện ích "all in one".

Thiên nhiên giao hòa trong mỗi trải nghiệm là điểm cộng đắt giá của Waterpoint.

Bám sát định hướng thiết lập phong cách sống cho cộng đồng mà Nam Long đã và đang theo đuổi tại các khu đô thị tích hợp, ngay từ những ngày đầu phát triển Waterpoint, chủ đầu tư xúc tiến kế hoạch triển khai hàng loạt tiện ích quan trọng. Khu đô thị gây ấn tượng bởi chuỗi các tiện ích hướng đến chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, cho đến dịch vụ đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi, mua sắm.

Waterpoint sở hữu tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện lên đến 3ha quy tụ đầy đủ sân tennis, đá bóng, bóng rổ, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic…; tuyến đường chuyên dụng dành riêng cho đạp xe và chạy bộ; các câu lạc bộ cộng đồng bên sông… Tất cả đều được thiết kế xoay quanh nhu cầu của cư dân, mang đến những trải nghiệm đắt giá, hướng đến lối sống xanh, sống khỏe, sống gắn kết.

Waterpoint đang là điểm hẹn của cộng đồng cư dân đam mê thể thao.

Một hệ thống tiện ích "all in one" cũng đang hoàn thiện từng ngày, với trường học quốc tế, phòng khám đa khoa, siêu thị thực phẩm… đã lần lượt đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cộng đồng cư dân và thiết lập những tiêu chuẩn tận hưởng cho người dân khu vực.

Được định hướng trở thành đô thị cửa ngõ, tạo động lực quan trọng, dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bến Lức (Long An) đang ưu tiên nguồn lực để phát triển không gian đô thị mới, hoàn thiện liên kết nội vùng và liên vùng.

Trong bối cảnh đó, Waterpoint với quy hoạch tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, tiện ích - dịch vụ hiện hữu và lợi thế kết nối vượt trội đóng vai trò lan tỏa sức sống mới cho diện mạo đô thị khu vực, kiến tạo chốn an cư đẳng cấp và chất lượng, đón xu hướng giãn dân.

Sống "360 độ" tại Waterpoint

Không chỉ là chốn an cư đúng nghĩa, khu đô thị tích hợp Waterpoint còn là điểm đến hấp dẫn, tràn đầy cảm hứng thông qua chuỗi các hoạt động đặc sắc.

Thời gian qua, Waterpoint trở thành vùng đất của muôn màu lễ hội được tổ chức thường xuyên vào mỗi cuối tuần, thu hút hàng nghìn lượt khách hàng tham dự.

Khu vực công viên Vịnh cảng 8,6ha với loạt hoạt động trải nghiệm đa sắc màu.

Các hoạt động chèo sup, kayak bên vịnh cảng, cắm trại giữa thiên nhiên, workshop sáng tạo, lễ hội theo chủ đề… mang đến tọa độ thư giãn - giải trí lý tưởng, hòa mình vào không khí lễ hội từ nhiều nền văn hóa trên khắp thế giới, gắn kết gia đình và gặp gỡ cộng đồng. Đó cũng là dụng tâm của chủ đầu tư xuyên suốt hành trình kiến tạo khu đô thị, thiết lập một nơi chốn mong đến - mong về, hình thành cộng đồng bền vững và thịnh vượng, kiến thiết một khu đô thị giàu sức sống.

Sắp tới, nhiều hoạt động độc đáo như lễ hội té nước bên sông Vàm, lễ hội đón Giáng sinh và năm mới… cũng sẽ liên tục tổ chức, đưa Waterpoint trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn bậc nhất khu vực phía Tây.

Là chốn an cư lý tưởng cho những ai mong muốn tìm thấy sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và thiên nhiên yên bình để tận hưởng trọn vẹn 360 độ cuộc sống, Waterpoint góp phần kiến tạo bức tranh đô thị thịnh vượng đang ngày càng định hình rõ nét tại phía Tây Nam TPHCM.

Ngay trong quý cuối năm, bên cạnh tiếp tục triển khai các sản phẩm thuộc phân khu khép kín The Aqua, chủ đầu tư cho ra mắt giai đoạn tiếp theo thuộc compound (khu khép kín) phong cách Âu Park Village với nhiều chính sách đột phá.

Chào đón cột mốc 32 năm thành lập tập đoàn Nam Long (16/11/1992-16/11/2024), chủ đầu tư đang tung chính sách quà tặng 320 triệu đồng dành cho 11 khách hàng có giao dịch thành công trong tháng 11 - tháng sinh nhật tập đoàn.