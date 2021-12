Sonasea Silk Path: Trải nghiệm du lịch đa chiều tại Vân Đồn

Dân trí Là dòng sản phẩm bất động sản mới của dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City (tại Khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh), những căn nhà phố biển Sonasea Silk Path thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Trải nghiệm du lịch đa chiều tại tổ hợp đảo nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển

Vân Đồn từ lâu đã là điểm đến du lịch yêu thích của nhiều du khách nhờ phong cảnh thiên nhiên hữu tình, có biển, vịnh Bái Tử Long, rừng nguyên sinh, cùng hệ động thực - vật phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, điểm còn thiếu của vùng đất du lịch này là sự hạn chế về cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí hiện đại để có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày của đối tượng khách hàng tiềm năng với mức chi tiêu cao.

Đón đầu xu hướng phát triển của ngành du lịch Vân Đồn, nhiều chủ đầu tư lớn đã phát triển những dự án với quy mô lớn tại đây nhằm bổ sung cho danh mục cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ.

Tiêu biểu là dự án Khu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao Sonasea Vân Đồn Harbor City do chủ đầu tư CEO Group phát triển tại trung tâm Bãi Dài. Dự án có quy mô 358,3ha, vị trí nhìn trực diện vịnh Bái Tử Long, tọa lạc trên những trục đường huyết mạch như: Tỉnh lộ 334 kết nối chuỗi tiện ích du lịch, giải trí quan trọng nhất tại Vân Đồn, và đường bao biển Vân Đồn, tương lai kết nối với trục đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Trải nghiệm du lịch đa chiều tại Sonasea Vân Đồn Harbor City (Ảnh phối cảnh dự án).

Hướng mục tiêu trở thành siêu tổ hợp đảo nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển - nơi du khách có thể trải nghiệm đa chiều và thỏa mãn mọi nhu cầu, từ nghỉ dưỡng cho tới vui chơi, mua sắm, Sonasea Vân Đồn Harbor City phát triển theo mô hình "All in one" (Tất cả trong một) - xu hướng du lịch, nghỉ dưỡng hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay - cùng những tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại đây, mọi tiện nghi đều được bố trí hài hòa với thiên nhiên đặc trưng "tọa sơn hướng hải" cùng ba không gian chủ đạo. Đó là không gian của biển, trời (sắc xanh Blue) biểu trưng cho phân khu bến du thuyền Sonasea Marina, quảng trường biển và Công viên chủ đề Sonasea Themes Park. Không gian của rừng, cây xanh (sắc xanh Green) biểu trưng cho 7 phân khu thiên đường đảo nghỉ dưỡng (Sonasea Legend), khu biệt thự đồi (Sonasea Premier Hill), khu tổ hợp khách sạn 5 sao và công viên rừng. Cuối cùng là không gian của sự sôi động (sắc cam Orange) biểu trưng cho chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí, giao thương bất tận, diễn ra suốt 24/7 trên "con đường tơ lụa" Sonasea Silk Path.

Nếu như không gian Blue và không gian Green đại diện cho những điều tinh túy nhất của thiên nhiên, tạo nên trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp theo tiêu chuẩn "Homeliday" (kết hợp của "second-home", ngôi nhà thứ hai và "holilday", kỳ nghỉ") thì không gian Orange là yếu tố cần thiết để hoàn thiện trải nghiệm giải trí, vui chơi, mua sắm cho du khách trong hành trình khám phá Vân Đồn.

Sự hấp dẫn của nhà phố biển 2 mặt tiền, đa công năng

Nằm ở trục lõi trung tâm dự án, Sonasea Silk Path chiếm trọn vị trí đắc địa khi tiếp giáp với 2 con đường lớn và bao quanh vườn liên hoàn đa thế giới.

Cả 2 con đường gồm đại lộ Orchard rộng 24m và đại lộ phố biển rộng 20,5m đều sẽ kết nối trực tiếp đường bao biển Vân Đồn cùng những điểm nghỉ dưỡng - giải trí lớn nhất khu vực, cũng như tiếp cận toàn bộ hệ thống hơn 1.000 tiện ích và tiệm cận tổ hợp khách sạn, resort 5 sao mang những thương hiệu hàng đầu thế giới như Accor, Wyndham...

Mọi căn nhà phố biển Sonasea Silk Path đều sở hữu 2 mặt tiền, tiếp giáp hai đường lớn và bao quanh vườn liên hoàn đa thế giới (Ảnh phối cảnh dự án).

Trong khi đó, vườn liên hoàn lại là không gian điểm nhấn với diện tích rộng tới 15.000m2 được thiết kế theo 5 chủ đề: Bali, Okinawa, Santorini, Bahamas và Hawaii, là nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa, lịch sử, kiến trúc đặc trưng của nhiều vùng đất lừng danh chỉ trong một điểm đến.

Là dòng sản phẩm mới nhất tại dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City được chủ đầu tư giới thiệu tới thị trường, những căn nhà phố biển Sonasea Silk Path chỉ cách bờ biển vịnh Bái Tử Long một vài bước chân và toàn bộ đều có thiết kế 2 mặt tiền đa công năng. Do đó, không gian trong mỗi căn nhà luôn tràn ngập gió biển trong lành, đồng thời cũng đầy sức sống khi hòa chung trong không khí sầm uất của những con phố kinh doanh thịnh vượng.

Tiêu chí Dual-shop & Dual-life đảm bảo không gian lý tưởng để chủ sở hữu có thể sử dụng đa công năng, biến ngôi nhà thành nơi nghỉ dưỡng hoặc kết hợp kinh doanh, cho thuê…(Ảnh phối cảnh dự án).

Cảm hứng về "con đường tơ lụa trên biển" của phân khu được thể hiện trong những nét kiến trúc Ba Tư cổ kính với khung cửa vòm đặc trưng và những điểm nhấn hoa văn độc đáo. Sự kết hợp hài hòa với yếu tố hiện đại, diện tích rộng rãi trên 100m2, chiều cao 4 tầng đảm bảo mỗi căn nhà phố biển đều đạt tiêu chí Dual-shop & Dual-life ("2 trong 1" - sống và hưởng thụ tách biệt trong cùng một "second-home") cũng như tiêu chuẩn khắt khe của dòng sản phẩm nghỉ dưỡng Homeliday.

Thiết kế giúp chủ sở hữu có thể đồng thời vận hành nhiều loại hình kinh doanh cũng như biến ngôi nhà thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng bên bờ biển của gia đình.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, sau thành công của khu phố thương mại Singapore Shoptel và phân khu biệt thự biển Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn, Sonasea Silk Path đang tạo hiệu ứng khi tiếp tục là một dòng sản phẩm hiện đại tiên phong xuất hiện và thổi luồng gió mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vân Đồn nói riêng cũng như toàn khu vực miền Bắc nói chung. Sở hữu giá trị nghỉ dưỡng kết hợp khả năng kinh doanh hợp lý, những căn nhà phố biển Sonasea Silk Path hứa hẹn đáp ứng cho những vị chủ nhân tinh tế, nơi giúp họ tận hưởng cuộc sống phồn thịnh, thể hiện đẳng cấp, vị thế, đồng thời là tài sản bền vững với khả năng sinh lời trong dài hạn.

Trường Thịnh