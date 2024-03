Trước khi vướng lùm xùm tình ái, Han So Hee thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng, là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng lớn. Nhờ đó, Han So Hee được cho là đã tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Năm 2022, Han So Hee đã mua một căn biệt thự rộng 274m2 nằm trong khu "nhà giàu" VilladegreeumW thuộc phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc (Ảnh: No1 realty).