Shophouse An Cựu City cam kết đảm bảo tiến độ xây dựng

Shophouse An Cựu City đang hoàn thiện tầng 2

Để tìm được sản phẩm có giá trị thực, đảm bảo giảm thiểu rủi ro khi đầu tư, nhiều chuyên gia cho rằng, khi sàng lọc sản phẩm cần chú trọng 2 tiêu chí là uy tín của chủ đầu tư và vị trí dự án. Trong đó, uy tín của chủ đầu tư được minh chứng qua tiến độ xây dựng và chất lượng công trình bàn giao.

Trước tình trạng leo thang của giá nguyên vật liệu xây dựng cùng ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhiều công trình hạ tầng chậm tiến độ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác các chuyên gia đánh giá những vấn đề khó khăn giống như "lửa thử vàng" - dự án nào đáp ứng tiến độ sẽ minh chứng tiềm lực của chủ đầu tư đồng thời tạo được vị thế cạnh tranh không nhỏ trên thị trường bất động sản.

Thấu hiểu điều đó, chủ đầu tư Tập đoàn IMG đặc biệt quan tâm tiến độ xây dựng hạ tầng và đảm bảo chất lượng công trình dự án. Sau hơn 2 tháng xây dựng, Shophouse An Cựu City đã đi được 1/3 chặng đường. Hiện tại đã hoàn thành phần móng, tầng 1 và bắt đầu xây dựng tầng 2. Thời gian tới tiếp tục tăng tốc về tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thiện tầng 2 trước tết Âm lịch.

Shophouse An Cựu đang tiến hành đổ sàn tầng 2 (Ảnh: Lâm Thủy Mộc).

Nhằm đảm bảo mục tiêu về chất lượng và tiến độ cho toàn bộ công trình, đại diện chủ đầu tư cho biết, đã kết hợp rất chặt chẽ với các nhà thầu xây dựng, kỹ thuật... bố trí tần suất làm việc 3 ca/ngày, giám sát và kiểm tra chất lượng công trình liên tục trong mỗi giờ làm việc. Song song với đó, các quy định phòng dịch 5K, quy định ra vào công trường được kiểm soát chặt chẽ để tạo ra "vùng xanh an toàn" cho khu vực xây dựng.

"Chúng tôi kỳ vọng Shophouse An Cựu City sẽ là một chốn an cư, một nơi đầu tư sinh lợi và là điểm đến lý tưởng cho một cộng đồng văn minh, hiện đại cùng những trải nghiệm cao cấp trong cuộc sống thường ngày", đại diện Công ty Địa ốc Lâm Thủy Mộc - đơn vị phân phối của dự án nhấn mạnh.

Với những nỗ lực của chủ đầu tư cùng tiến độ xây dựng như hiện tại, Shophouse An Cựu City dự kiến về đích đúng hạn và bàn giao trong vòng 18 tháng tới.

Tiềm năng sinh lời tại Shophouse An Cựu City

Ra mắt nhà đầu tư vào tháng 11/2021 với 63 căn shophouse phiên bản giới hạn giai đoạn 1, chỉ sau 2 tháng "trình làng" dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng khi hơn 70% giỏ sản phẩm đã tìm được chủ nhân.

Phối cảnh dự án Shophouse An Cựu (Ảnh: Lâm Thủy Mộc).

Đại diện nhà phân phối chia sẻ, Shophouse An Cựu City hấp dẫn nhà đầu tư nhờ tiềm năng trong tương lai gần. Nắm giữ vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay mặt tiền Võ Nguyên Giáp 100m, dự án nối liền với các tuyến đường huyết mạch của thành phố Huế và là trung tâm của khu đô thị mới An Vân Dương. Đây là dự án hiếm hoi tại thời điểm hiện tại được quy hoạch bài bản và có định hướng phát triển dài hạn trong 10 năm. Shophouse An Cựu City được thiết kế 5 tầng đa dạng công năng sử dụng, không chỉ kiến tạo chốn an cư mà còn mang đến cơ hội kinh doanh, dịch vụ cho thuê để sinh lời.

Điểm mạnh khác của dự án là nằm đối diện với nơi được quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại Aeon Mall (Nhật Bản). Trung tâm thương mại này dự kiến được xây dựng trong giai đoạn 2021- 2023, với tổng số vốn lên đến 170 triệu USD.

Nhân dịp đầu xuân, ngoài những chính sách của chủ đầu tư bao gồm: Ngân hàng BIDV hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc 18 tháng… Công ty Địa ốc Lâm Thủy Mộc - đơn vị phân phối của dự án Shophouse An Cựu City mang đến nhiều ưu đãi "lộc xuân" khi mua Shophouse An Cựu City.

Chính sách ưu đãi áp dụng đến hết ngày 25/1/2022 (Ảnh: Lâm Thủy Mộc).

Cụ thể, từ ngày 10/1 - 25/1/2022 khi mua Shophouse An Cựu khách hàng sẽ có cơ hội nhận một bộ ấm trà mạ vàng 24k và một tượng hổ bằng vàng 9999. Chính sách chiết khấu trên 5,7% và chính sách thanh toán cũng sẽ được áp dụng đến hết thời gian này. Khách hàng còn có cơ hội đầu tư với mức giá giai đoạn 1, trước khi chủ đầu tư ban hành mức giá mới cao hơn, tăng theo tiến độ công trình…

Xem chi tiết dự án Shophouse An Cựu City: https://lamthuymoc.com.vn/du-an/du-an-an-cuu-city.html

Lâm Thủy Mộc Corporation

Chi nhánh 1: 259 Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh 2: 41B Võ Văn Kiệt, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Hotline: 1900.0007 - 0902.911.777

Website: lamthuymoc.com.vn