Shop khối đế The Beverly Solari: Cơ hội kinh doanh cho nhà đầu tư

Đón sóng hạ tầng, nhà đầu tư đổ về phía Đông

Với kinh nghiệm đầu tư bất động sản (BĐS) lâu năm, anh Nguyễn Tiến Mạnh (TPHCM), luôn săn lùng những vị trí vàng tại các trục đường "tỷ đô" hay trong lòng các khu đô thị đông đúc. Với anh, yếu tố này không chỉ mang tới lợi nhuận ngay mà còn đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cùng giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

"So với các sản phẩm thông thường thì quỹ căn tại các trục đường chính hay các dự án đông dân luôn khan hiếm hơn nhiều. Khi biết đến dòng sản phẩm shop khối đế Glory Heights và The Tropical tại The Beverly Solari, tôi thấy đây là cơ hội không thể bỏ lỡ", anh Mạnh chia sẻ.

Đó cũng là chiến lược mà nhiều nhà đầu tư khác đang áp dụng. Kết quả là 28 căn shop tại tiểu khu Glory Heights và 10 căn shop tại The Tropical được giao dịch thành công trong ngày mở bán đầu tiên.

Shop khối đế Glory Heights và The Tropical đều nằm ở vị trí đắc địa, giao thương thuận tiện, đón đầu lượng khách lớn.

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà đầu tư lại chọn thời điểm này để đổ vốn vào The Beverly Solari. Anh Bùi Ngọc Minh, giám đốc một đơn vị phân phối dự án phân tích, vị trí đắc địa của dự án chính là điểm lợi đầu tiên hút nhà đầu tư.

Theo đó, The Beverly Solari nằm trong lòng Vinhomes Grand Park - nơi cửa ngõ phía Đông TPHCM. Đại đô thị sở hữu hạ tầng giao thông nội ngoại khu hiện đại, phát triển bậc nhất khu vực.

Đây là dự án duy nhất có đường vành đai 3 chạy xuyên tâm. Dự kiến hoàn thành vào năm 2026, công trình tạo kết nối liền mạch giữa Vinhomes Grand Park với khu vực trung tâm thành phố và các vùng kinh tế trọng điểm phương Nam.

Cũng trong năm 2026, sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn 1 với công suất 25 triệu khách/năm. Hạ tầng này không chỉ gia tăng lượng khách quốc tế đến với TPHCM mà còn góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn bộ khu vực phía Đông, nơi The Beverly Solari tọa lạc.

The Beverly Solari kế cận những tuyến đường huyết mạch, dễ dàng kết nối với trung tâm TPHCM và khu vực lân cận.

Bài toán đầu tư sinh lời vào shop thương mại The Beverly Solari càng thêm cơ sở khi các shop đều tọa lạc trên trục đường đắt giá bậc nhất tại Vinhomes Grand Park. Toàn bộ phân khu phong cách Mỹ có 127 căn shop, chiếm tỷ lệ khiêm tốn 1,8%. Chính sự giới hạn này đã tạo nên giá trị độc đáo và vị thế riêng biệt.

"Sau một thời gian biến động, thị trường đang dần hồi phục. Các chính sách mới liên quan đến BĐS đã có hiệu lực, góp phần giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch trên thị trường. Lúc này chính là thời điểm tốt để xuống tiền đầu tư", anh Minh nói.

Đòn bẩy cho nhà đầu tư tiên phong

Ngay khi triển khai kế hoạch kinh doanh, chủ shop khối đế tại The Beverly Solari đã có thể thu lời nhờ lượng khách hàng dồi dào, sẵn có của đại đô thị. Theo đó, Vinhomes Grand Park hiện có hơn 60.000 cư dân. Dự kiến, con số tăng gấp đôi khi các phân khu mới được lấp đầy.

Cư dân đông đảo cũng là nguồn khách hàng bền vững, chất lượng cho các shop thương mại. Lực lượng này còn liên tục bổ sung bằng hàng triệu khách vãng lai đổ về tham gia các sự kiện lễ hội, trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí tại các đại tiện ích, như công viên 36ha, Vincom Mega Mall, VinWonders, sân tập golf, quảng trường Golden Eagle...

"Sở hữu một căn shop trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, khách cùng đồng thời sở hữu cả một hệ sinh thái đẳng cấp, mang lại tiềm năng sinh lời kép khi có thể triển khai đa dạng loại hình kinh doanh, trong lúc BĐS vẫn tăng giá theo thời gian", anh Minh đánh giá.

Shop The Tropical nằm giữa không gian nhiệt đới xanh mát.

Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách ưu đãi cho 2 dòng sản phẩm shop khối đế tại tiểu khu The Tropical và Glory Heights: chiết khấu 5% giá trị hợp đồng, giúp khách hàng tối ưu chi phí ban đầu.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư muốn đưa căn shop vào kinh doanh sớm còn nhận gói hỗ trợ hoàn thiện cho thuê tương đương 15% vào giá bán. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí cho chủ sở hữu mà còn rút ngắn thời gian đưa căn shop vào vận hành, nhanh chóng tạo nguồn thu nhập ổn định.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng dễ dàng tiếp cận và sở hữu bất động sản đắt giá tại The Beverly Solari nhờ gói vay đến 70% giá trị căn shop, lãi suất 0% trong 24 tháng, giúp giảm gánh nặng tài chính ban đầu đồng thời tạo điều kiện linh hoạt trong việc quản lý dòng tiền.