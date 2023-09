Sentosa kỳ vọng đáp ứng tiêu chí đẳng cấp quốc tế của chuyên gia nước ngoài

Hấp lực của thị trường Hải Phòng với nhà đầu tư nước ngoài

Hải Phòng có lợi thế cảng biển quốc tế, sân bay cùng đa dạng các loại hình giao thông, vì đây là một trong số ít địa phương được ban hành nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển.

Ở thời điểm hiện tại, Hải Phòng vẫn sở hữu những ưu thế nội tại về quỹ đất, hạ tầng giao thông, thu hút được nhiều nguồn vốn FDI hàng đầu cả nước. Những khu công nghiệp tại Hải Phòng luôn có tỷ lệ lấp đầy trên 90% cùng với lực lượng lao động dồi dào, bao gồm cả chuyên gia nước ngoài.

Số liệu từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho thấy, hết tháng 6/2023, các khu kinh tế, khu công nghiệp tại đây thu hút 24,85 tỷ USD với 480 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đây chính là tiền đề tạo sức bật cho kinh tế Hải Phòng, thu hút lượng lớn chuyên gia nước ngoài đến đây sinh sống và làm việc, nhu cầu về nhà ở theo đó cũng gia tăng đáng kể.

Lực lượng chuyên gia nước ngoài đông đảo, kéo theo nhu cầu về nơi ở của nhóm khách hàng này tăng cao. Nhìn lại bức tranh thị trường căn hộ tại Hải Phòng, thời điểm hiện tại chưa nhiều dự án chung cư đạt chuẩn cao cấp, đáp ứng tiêu chí của những khách hàng nước ngoài - những người vốn khắt khe khi chọn nhà và môi trường sống. Họ ưu tiên những căn hộ có thiết kế hiện đại, không gian xanh, đầy đủ tiện nghi tại những vị trí thuận tiện di chuyển.

Cùng với sự gia tăng số lượng người giàu của Việt Nam, Hải Phòng cũng là địa phương có số lượng người giàu cao, có xu hướng tìm nơi ở xứng tầm vị thế. Xét trên những yếu tố trên, Hải Phòng còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản nhà ở cao cấp, đón đầu làn sóng chuyên gia nước ngoài và những người dân bản địa thành đạt đang ngày một tăng lên.

Sentosa Sky Park - Tâm điểm thị trường bất động sản Hải Phòng

Trước nhu cầu về nơi lưu trú đẳng cấp của cộng đồng chuyên gia nước ngoài và những người giàu tại Hải Phòng, Sentosa Sky Park ra mắt, góp phần giải "cơn khát" căn hộ cao cấp tại đây.

Dự án nằm tại giao lộ ngã tư "vàng" Võ Nguyên Giáp - Bùi Viện, nơi đã hình thành một cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc. Vì vậy, Sentosa Sky Park sẽ kiến tạo một cộng đồng tinh hoa, nơi những người thành đạt gặp gỡ và giao lưu. Mặt khác, với nhóm khách hàng bản địa, dự án sẽ là một môi trường sống đạt chuẩn quốc tế, nơi con trẻ sẽ được hòa nhập với cộng đồng tinh anh, có bệ phóng tốt cho giáo dục, tương lai.

Sentosa Sky Park tọa lạc tại vị trí đắc địa của trung tâm thành phố Hải Phòng.

Hiện, chủ đầu tư đang giới thiệu ra thị trường những căn hộ 2S Plus có thiết kế thông minh tại dự án Sentosa Sky Park và được nhiều khách hàng săn đón.

Điểm nhấn của căn hộ nằm ở lối thiết kế tinh tế, tối đa hóa công năng với khu vực S Plus. Đây là phần không gian linh hoạt trong căn hộ được tích hợp vào phòng ngủ master. Với diện tích khoảng 5m2, khu vực này có thể linh động biến hóa thành những không gian chức năng khác nhau như phòng làm việc, phòng thể hình mini, góc thư giãn… Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng sống thư thái tận hưởng trong chính không gian phòng ngủ của những chuyên gia nước ngoài.

Sentosa Sky Park còn gây ấn tượng với khách hàng nhờ chuỗi tiện ích hiện đại, đồng bộ, nổi bật là 3 tầng xanh tiện ích và 3 màng lọc thông minh. Theo đó, dự án sở hữu 3 khu vườn xanh gồm vườn Biểu Tượng, vườn Năng Lượng, vườn Chân Mây, giúp chủ nhà có những phút giây thư giãn sau những giờ làm việc.

Các căn hộ 2S Plus còn được trang bị hệ thống 3 màng lọc thông minh gồm: màng lọc chống nóng, chống tiếng ồn và hệ thống an ninh. Điều này giúp 2S Plus trở thành căn hộ đạt chuẩn Smart - Eco, sẽ là căn hộ thông minh và thân thiện đầu tiên tại Hải Phòng.

Căn hộ 2S Plus có thiết kế thông minh giúp tối đa hóa công năng sử dụng.

Một yếu tố ghi điểm với khách hàng khác của căn hộ 2S Plus nằm ở phần thiết kế đảo bếp hiện đại, phù hợp với lối sống quốc tế của những chuyên gia nước ngoài. Phần đảo bếp được đặt tại vị trí trung tâm sau khu nấu nướng, thiết kế tách rời tạo điểm nhấn cho phần không gian mở của phòng khách và bếp.

Sentosa Sky Park được nhiều khách hàng chọn mua nhờ đồng sở hữu những tiện ích ngoại khu hiện đại, thiết thực. Dự án chỉ cách bệnh viện quốc tế Vinmec 200m, trường học quốc tế 500m, trung tâm thương mại Aeon 500m, sân bay Quốc tế Cát Bi 5km và khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng Đồ Sơn 20km… Điều này cho phép cư dân kết nối thuận tiện tới những khu vực dịch vụ tiện ích, phục vụ cuộc sống.

