SDI Corp tài sản gần 100.000 tỷ đồng nhưng âm vốn chủ, lỗ 30 tỷ/ngày

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sài Gòn (SDI Corp) vừa công bố tình hình tài chính nửa đầu năm 2023. Số liệu kinh doanh của doanh nghiệp không mấy tích cực.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty có vốn điều lệ hơn 3.845 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Hồng Phong.

Số liệu công bố trên HNX cho thấy, nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau sau thuế gần 5.402 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2022, đơn vị này cũng lỗ tới 3.096 tỷ đồng.

Như vậy, tính trung bình mỗi ngày nửa đầu năm nay, doanh nghiệp bất động sản này lãi lỗ tới gần 30 tỷ đồng, còn năm trước mức lỗ là 17 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là vốn chủ sở hữu tại thời điểm giữa năm 2023 âm 1.557 tỷ đồng. Thời điểm giữa năm ngoái, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này ở mức 749 tỷ đồng.

Không chỉ âm vốn chủ sở hữu, công ty này duy trì tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao. Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6 ở mức âm 62,37 lần. Theo đó, nợ phải trả tại thời điểm giữa năm vào khoảng 97.110 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của SDI Corp (Ảnh chụp màn hình).

Năm ngoái, hệ số này của doanh nghiệp ở mức 128,72 lần. Từ đó tính ra được nợ phải trả giữa năm ngoái ở mức 96.411 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu duy trì ở mức 6.570 tỷ đồng từ năm ngoái tới nay.

Từ những dữ liệu này có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận cuối quý II là 95.553 tỷ đồng, giảm 1,8% so với mức 97.160 tỷ đồng cuối quý II năm ngoái.

Nếu so sánh với các doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn, tổng tài sản của SDI Corp chỉ xếp sau Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) với 391.330 tỷ đồng, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) với mức tổng tài sản 256.820 tỷ đồng tại thời điểm 30/6.

SDI Corp thành lập từ năm 1999, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An, có quy mô 117,4 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM. Dự án có tên thương mại The Global City, tên gọi trước là Sài Gòn Bình An.