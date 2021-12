Sắp ra mắt phân khu thấp tầng cuối cùng của Vinhomes Star City ở Thanh Hóa

Dân trí Sau khi giới thiệu biệt thự Hướng Dương, Vinhomes Star City tiếp tục gây chú ý khi chuẩn bị ra mắt phiên bản giới hạn mới mang tên Mẫu Đơn, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Một phong cách châu Âu khác biệt

Phân khu Mẫu Đơn sắp ra mắt được coi là mảnh ghép cuối cùng giúp hoàn chỉnh "châu Âu thu nhỏ" Vinhomes Star City ở xứ Thanh. Những thông tin được hé lộ cho thấy, phân khu này được thiết kế theo phong cách thượng lưu của Monaco với những đường nét tạo hình toát lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp nhưng không kém phần kiêu sa, thuần khiết.

Phối cảnh Vinhomes Star City.

Mẫu Đơn sẽ là phân khu thấp tầng cuối cùng ở "thành phố ngôi sao" Vinhomes Star City với số lượng giới hạn. Điểm nhấn của phân khu nằm ở hệ thống kênh đào bao quanh, không chỉ tạo cảm giác xanh mát, thoáng đãng mà còn kỳ vọng mang tới vượng khí tốt lành cho gia chủ.

Sự đắt giá của phân khu Mẫu Đơn còn bởi vị trí. Nếu như cả đại đô thị Vinhomes Star City được xem như "trái tim" của thành phố Thanh Hóa mới năng động thì phân khu Mẫu Đơn là trung tâm của "trái tim" ấy. Nhờ đó, sự kết nối với các con đường huyết mạch như Đại lộ Lê Lợi, Đại lộ Hùng Vương, Đại lộ vàng Nam Sông Mã hay quốc lộ 1A đều dễ dàng.

"Vinhomes Star City mở bán phân khu nào cũng đều tạo hiện tượng trên thị trường. Gần nhất là biệt thự Hướng Dương. Tôi tin chắc, sự khác biệt như được hé lộ của Mẫu Đơn sẽ lại làm nên một kỷ lục bán hàng mới", anh Gia Minh, nhân viên một đại lý bán hàng chia sẻ.

Nâng tầm giá trị cuộc sống với tiện ích vượt trội

Trong bối cảnh mảnh đất cửa ngõ miền Trung đang cất cánh mạnh mẽ, phân khu Mẫu Đơn hứa hẹn sẽ là lựa chọn an cư lý tưởng để những gia đình xứ Thanh hưởng thụ một cuộc sống thịnh vượng, thượng lưu

Đảm bảo cho điều này không chỉ là không gian sống được quy hoạch, thiết kế độc đáo mà còn là hệ thống tiện ích. Cư dân sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup. Trước hết là các tiêu chuẩn quản lý, vận hành Vinhomes đã được khẳng định ở 27 dự án lớn khắp trong Nam, ngoài Bắc. Ở phân khu Mẫu Đơn, hệ thống an ninh đảm bảo 24/7 với bốt an ninh barrier kiểm soát nghiêm ngặt khách ra vào, đem lại sự riêng tư, an tâm tuyệt đối cho chủ nhân.

Các tiện ích như hồ bơi Hoàng Gia diện tích hơn 600 m2, bể bơi 4 mùa rộng gần 1.000 m2, không gian tiệc cưới ngoài trời, điểm nướng BBQ và chuỗi sân tập thể thao đa dạng, sân chơi dành riêng cho trẻ em… cũng đáp ứng các nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của mọi cư dân.

Sống như nghỉ dưỡng ở Vinhomes Star City.

Trong khi đó, nhu cầu học hành của các cư dân nhí được phục vụ bởi hệ thống trường phổ thông liên cấp Vinschool; sức khỏe cư có thể được chăm sóc bởi Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec với các tiêu chuẩn khám, chữa bệnh hàng đầu đã được kiểm định. Vài phút di chuyển, cư dân đã có thể kết nối tới trung tâm thương mại Vincom và khách sạn Vinpearl Thanh Hóa để có thể nghỉ dưỡng, mua sắm. Cư dân có cơ hội trải nghiệm cuộc sống "All-in-one - tất cả trong một" ở Thanh Hóa.

"Phong cách độc bản tuyệt đẹp với hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp đi cùng ở phân khu Mẫu Đơn đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa ở xứ Thanh. Đây cũng là một nhân tố tạo thêm sự sôi động cho thị trường bất động sản. Chúng tôi đang chờ đợi phân khu này chính thức ra mắt", anh Gia Minh phân tích.

Trường Thịnh