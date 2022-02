Sắp khai trương vườn Nhật tại khu đô thị Vinhomes Grand Park

Tham dự sự kiện, khách mời và các cư dân tương lai của The Origami sẽ được khám phá bộ đôi vườn Nhật đẳng cấp, quy mô hàng đầu TPHCM.

Trải rộng trên quy mô gần 8.000 m2, bộ đôi vườn Nhật được chủ đầu tư thiết kế tỉ mỉ, công phu, thể hiện những nét tinh hoa trong giá trị văn hóa truyền thống xứ Phù Tang nhằm tạo nên không gian sống đẳng cấp, an yên cho cư dân. Nơi đây có hồ cá koi uốn lượn bên những hàng cây bonsai, điểm xuyết với con suối nhỏ yên bình, đường dạo lát đá và vườn thiền sỏi trắng mở ra không gian tĩnh tại, trong trẻo hiếm có. Các tháp đá tự nhiên, núi non, đèn tuyết nguyệt cũng được sắp đặt khéo léo tạo nên tổng thể khu vườn hài hòa, sống động, đa dạng cảm xúc.

Không gian rộng lớn tại bộ đôi vườn Nhật hội tụ các biểu tượng mang ý nghĩa may mắn trong văn hóa xứ Phù Tang như cầu đá, cầu gỗ đỏ, chòi nghỉ Nhật Bản. Điểm nhấn là cổng Torii với gỗ đỏ tượng trưng cho mặt trời, sẵn sàng chào đón cư dân mỗi ngày. Bao phủ rộng khắp vườn đôi Nhật là đồi tùng gồm 50 cây tùng La hán, hệ thực vật phong phú khiến khu vườn thêm phần quý giá. Ngay trong khu vườn, công viên đèn lồng được thiết kế là khu phố đi bộ với hàng nghìn chiếc đèn samurai lộng lẫy, bắt mắt, hứa hẹn là điểm đến thích hợp cho mọi thành viên trong gia đình.

Bên cạnh trải nghiệm kiến trúc Nhật Bản, các cư dân và khách mời sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và đậm chất Nhật khác. Điển hình là thực hiện ghi lại mong ước của mình trên cây điều ước truyền thống của Nhật Bản, cùng gửi gắm niềm hy vọng, ước mong cho một năm mới may mắn và vạn sự bình an.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có không gian dành riêng cho trẻ em với các trò chơi dân gian Việt -Nhật như: Nghệ thuật gấp giấy Origami, Kendama, ô ăn quan, chơi chuyền…

Những người yêu nghệ thuật sẽ có cơ hội trải nghiệm vẽ tranh vườn Nhật và thưởng thức không khí đầu xuân sôi động với các màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng. Những tín đồ "sống ảo" sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn khi tham gia cuộc thi ảnh mang tên "Check in The Origami - Tinh thần Nhật, chuẩn sống xanh".

Sự kiện khai trương vườn Nhật The Origami.

Sự kiện mở cửa tự do cho tất cả khách mời, cư dân từ 15h ngày 26/2 đến 27/2/2022 tại vườn Nhật The Origami - Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức. Các khách hàng đặt cọc mua căn hộ The Origami trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận voucher nghỉ dưỡng Vinpearl trị giá 5 triệu đồng.