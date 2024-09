Rẽ ngang sang ngành bất động sản, nữ môi giới gặt hái nhiều quả ngọt

Đồng thời, chị đã không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn để có thể tư vấn tận tình, trung thực, nhanh chóng và chuyên nghiệp cho khách hàng. Chị Hà Thị Xí đã có cuộc trao đổi về hành trình làm nghề của mình.

Chị Hà Thị Xí.

Chị đã đến với nghề môi giới bất động sản như thế nào?

- Cơ duyên với nghề môi giới bất động sản đến với tôi khá tình cờ. 8 năm trước, khi còn là nhân viên kinh doanh tại một công ty thiết kế website, tôi có cơ hội làm việc với rất nhiều khách hàng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Họ sử dụng dịch vụ thiết kế website của công ty tôi để quảng bá sản phẩm. Chính từ những tương tác đó, tôi dần có hình dung ban đầu về nghề môi giới bất động sản.

Qua những chia sẻ về chuyện nghề của khách hàng, tôi nhận thấy mình sẽ có cơ hội để trải nghiệm sự mới mẻ và cả thử thách với công việc này. Vì vậy, tôi quyết định chuyển hướng sự nghiệp, đầu quân về Tập đoàn Hưng Thịnh để trở thành môi giới bất động sản.

Chị đối mặt với những khó khăn gì khi chuyển hướng?

- Về bản chất, tôi vẫn theo đuổi công việc của một nhân viên kinh doanh, điểm khác biệt chỉ nằm ở sản phẩm. Mặc dù hai lĩnh vực này khác nhau nhưng các kỹ năng như giao tiếp, đàm phán và tư vấn khách hàng mà tôi tích lũy được từ công việc trước đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp mới.

Tuy nhiên, để trở thành môi giới bất động sản chuyên nghiệp, tôi hiểu rằng mình cần không ngừng trau dồi kỹ năng, từ tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm cho đến phân tích thị trường, sản phẩm và chăm sóc khách hàng…

Bên cạnh đó, nghề môi giới bất động sản còn mở ra vô vàn kiến thức mới, khiến tôi càng thêm hứng thú. Để bán một sản phẩm bất động sản, dù làm việc với khách mua để ở hay khách đầu tư, bạn cần am hiểu kinh tế vĩ mô vì bất động sản là một thành tố quan trọng của nền kinh tế, am hiểu về các quy định pháp luật, nắm bắt được tâm lý khách hàng và thậm chí là am hiểu cả về phong thủy…

Nghề môi giới bất động sản đòi hỏi bạn phải có kiến thức sâu rộng, bao quát nhiều lĩnh vực và để thành công, việc học hỏi không ngừng là điều vô cùng quan trọng.

Những ngày đầu làm môi giới bất động sản quả thực là thử thách không nhỏ đối với tôi. 6 tháng đầu tiên, tôi không có giao dịch và chỉ sống dựa vào số tiền lương cứng ít ỏi. Lúc ấy, có những lúc tôi cảm thấy hoang mang không biết mình có phù hợp với nghề hay không. Thế nhưng, niềm tin và quyết tâm không cho phép tôi bỏ cuộc.

Giao dịch đầu tiên của chị đã được thực hiện thế nào?

- Một cơ hội nhỏ đã đến khi tôi đang trực dự án và phát tờ rơi ở bãi đỗ xe. Sau buổi lễ mở bán, tôi gặp một khách hàng rời đi khá sớm. Tìm hiểu nguyên nhân, tôi biết được anh về sớm là vì không tìm được căn hộ ưng ý. Căn hộ anh muốn mua nằm trong phần chưa "bung" hàng. Tôi đã chủ động xin liên hệ của anh và hứa sẽ thông báo ngay khi có thông tin về căn phù hợp. Khoảng 2 tháng sau, căn hộ mà khách hàng đó tìm kiếm được rao bán. Tôi liên hệ ngay với khách hàng và đó là giao dịch đầu tiên của tôi.

Với 8 năm kinh nghiệm trong nghề môi giới bất động sản, tôi luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn các dự án để đồng hành. Những dự án có đủ điều kiện pháp lý, cam kết chất lượng sản phẩm đến từ các chủ đầu tư uy tín như Masterise Homes, Khang Điền, CapitaLand, SonKim Land… là lựa chọn hàng đầu của tôi.

Chị nhắc nhiều kiến thức liên ngành bổ trợ cho nghề môi giới bất động sản, trong đó có phong thủy. Chị đã theo học các khóa học bài bản về phong thủy?

- Đúng vậy. Văn hóa Á Đông, đặc biệt là quan niệm của người Việt, tôi nhận thấy phong thủy đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tìm mua nhà. Chính vì vậy, tôi đã chủ động tìm hiểu và theo học một cách bài bản về phong thủy. Nhờ kiến thức này, tôi tìm kiếm những căn nhà với mã căn, tầm nhìn và hướng phù hợp nhất với tuổi theo yêu cầu của khách hàng.

Tôi cũng sở hữu danh hiệu "Môi giới chuyên nghiệp" của Batdongsan.com.vn. Điều này giúp tôi tăng thêm sự uy tín, chuyên nghiệp và tận tâm trong việc đồng hành cùng khách hàng tìm kiếm tổ ấm mơ ước.

Danh hiệu này đã tác động như thế nào đến công việc của chị?

- Tôi quyết định đăng ký danh hiệu "Môi giới chuyên nghiệp" trên Batdongsan.com.vn vì đây là nền tảng bất động sản hàng đầu tại Việt Nam, nơi tập trung lượng lớn người mua và người bán. Danh hiệu này không chỉ giúp tôi khẳng định uy tín trong nghề mà còn là công cụ đắc lực để xây dựng thương hiệu cá nhân. Nhờ đó, ngày càng nhiều khách hàng biết đến và tin tưởng làm việc với tôi hơn. Tỷ lệ giao dịch thành công của tôi cũng được cải thiện đáng kể từ khi tôi trở thành "Môi giới chuyên nghiệp" trên Batdongsan.com.vn.

