Ra mắt The London - phân khu phong cách hoàng gia Anh giữa Ocean City

Tiếp lửa cho thị trường phía Đông

Thị trường căn hộ Hà Nội đang có nhiều khởi sắc. Theo CBRE, số căn bán nửa đầu năm 2024 vượt mức ghi nhận của cả năm 2023. Trong đó, các dự án chung cư tại những khu đô thị lớn phía Tây và phía Đông Hà Nội tiếp tục dẫn đầu thị trường về tỷ lệ giao dịch. Một số dự án đã bán hết 80 - 90% quỹ hàng chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt.

Bên cạnh đó, các luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh Bất động sản (BĐS) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8 cũng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Dự án giàu tiềm năng ra mắt ở thời điểm hiện tại nhận được sự quan tâm, săn đón của cả khách mua ở thực và nhà đầu tư. Đây là lý do khiến sự kiện khởi động phân khu The London (Vinhomes Ocean Park 1) diễn ra vào ngày 16/9 thu hút đông đảo khách tham dự.

19 đại lý phân phối, gần 1.000 nhân viên tư vấn đã có mặt tại lễ khởi động dự án.

"Các nghiên cứu thị trường đều khẳng định phân khúc chung cư sẽ tiếp tục dẫn sóng BĐS trong các tháng cuối năm. Khi các bộ luật mới đi sâu vào đời sống thì chỉ những dự án chất lượng, pháp lý rõ ràng mới có thể tồn tại và tăng trưởng bền vững", anh Nguyễn Ngọc, trưởng phòng kinh doanh của 1 sàn giao dịch BĐS có tiếng ở Hà Nội, chia sẻ bên lề sự kiện.

Là mảnh ghép duy nhất mang phong cách Hoàng gia châu Âu tại The Metropolitan, The London được kỳ vọng nối dài các kỷ lục thanh khoản của thị trường phía Đông Thủ đô - điểm đến của dòng chuyển cư những năm vừa qua.

"Sau thành công của các phân khu The Zurich đậm chất Thụy Sĩ, The Beverly tái hiện nước Mỹ thu nhỏ, tôi tin The London cũng sẽ làm nên chuyện, nhất là khi thị trường đang dần phục hồi", anh Nguyễn Ngọc cho biết.

Kỳ vọng về những kỷ lục mới

The London là phân khu nắm giữ vị trí chiến lược của Vinhomes Ocean Park 1 khi nằm ngay trên mặt đường Lý Thánh Tông kết nối trung tâm quận Gia Lâm tương lai, đường Hải Đăng dẫn tới trung tâm của đại đô thị hay cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối liên tỉnh. Phân khu này còn dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội thông qua nút giao Cổ Linh, hệ thống giao thông công cộng xanh thông minh, hiện đại VinBus, đồng thời sở hữu đặc quyền "1 bước tới ga metro" khi nằm ngay cạnh quảng trường ga metro số 8 trong tương lai.

The London có vị trí đắc địa, kế cận nhiều tuyến giao thông huyết mạch của quận Gia Lâm tương lai.

The London ra mắt sẽ mang lại đa dạng sự lựa chọn cho khách hàng và nhà đầu tư. Phân khu bao gồm 3 tòa căn hộ: The King đối diện quảng trường ga metro; The Prince nằm ngay tâm điểm phân khu và The Queen đối diện công viên xanh nội khu được bao quanh bởi các tiện ích đậm chất hoàng gia. Thiết kế trong mỗi căn hộ lấy cảm hứng từ kiến trúc cổ kính và sang trọng của thủ đô nước Anh, hài hòa giữa những nét cổ điển quyến rũ của châu Âu và nhịp sống thị thành phồn hoa, hiện đại.

Phân khu đậm chất Hoàng gia này còn sở hữu hệ tiện ích nội khu đẳng cấp, kiến tạo nên chất sống riêng mang đặc trưng của xứ sở sương mù. Cư dân sẽ được dạo bộ qua những công trình biểu tượng, như quảng trường Hoàng gia, ngắm nhìn tháp đồng hồ tại khu vực sân chơi trẻ em, thưởng thức trà chiều phong cách quý tộc tại chòi nghỉ kiểu Anh và nhìn ngắm vườn hồng nở rộ trong nội khu…

The London thừa hưởng tiện ích sống đẳng cấp và đặc quyền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế của Metropolitan.

Phân khu đậm chất cổ điển, sang trọng này cũng thừa hưởng hệ thống giáo dục đa dạng, tiêu chuẩn quốc tế của Vinhomes Ocean Park 1. Có thể kể đến hệ thống trường liên cấp Vinschool, Trường Đại học tinh hoa VinUni, Trường Quốc tế Dewey hay Brighton College - hệ thống giáo dục phổ thông uy tín, danh giá bậc nhất xứ sở sương mù… Các khu đất kế cận The London cũng được quy hoạch để xây dựng trường học, đem tới cho phân khu này những tiện ích giáo dục đẳng cấp, tạo nền móng vững chắc cho thế hệ tương lai.

Giá trị vượt trội của The London còn đến từ hệ sinh thái với hàng nghìn tiện ích của Vinhomes Ocean Park 1 cũng như Ocean City. Cư dân có thể thỏa thích tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng với biển hồ nước mặn Crystal Lagoon hay thử thách bản thân với thế giới nước tại bộ đôi "kỳ quan biển" VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park.

Ngoài ra, chỉ với vài phút di chuyển, cư dân trải nghiệm vũ trụ giải trí Grand World với The Venice cổ kính, K-Town đậm chất phương Đông hay phố Trung Hoa Little Hongkong sôi động…

Tất cả tiện ích đó đã góp phần tạo nên giá trị sống đẳng cấp của The London, đồng thời đưa sản phẩm này trở thành khoản đầu tư tiềm năng hàng đầu tại thị trường phía Đông Hà Nội.