Ra mắt dự án TNR Stars Đồng Hới tại Quảng Bình

Những chia sẻ từ sự kiện

Sự kiện nghệ thuật và lễ ra mắt dự án TNR Stars Đồng Hới thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư tham dự. Ban tổ chức đã mang đến nhiều thông tin giá trị cùng những màn trình diễn độc đáo với sự kết hợp của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ Led tương tác hiện đại.

Sự kết hợp của ánh sáng, âm nhạc… mang đến những màn biểu diễn mãn nhãn cho người xem (Ảnh: TNR Stars Đồng Hới).

Lấy chủ đề "Dấu ấn tinh hoa - Xứng tầm huyền thoại", sự kiện tái hiện hành trình phát triển ấn tượng cùng những tiềm năng đang chờ khai phá của thị trường bất động sản Quảng Bình. Tại đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings Vietnam) - đơn vị quản lý và phát triển dự án TNR Stars Đồng Hới đã có nhiều chia sẻ về quá trình kiến tạo các dự án trên khắp cả nước, bí quyết tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác.

Sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân, nhà đầu tư tại thành phố Đồng Hới (Ảnh: TNR Stars Đồng Hới).

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Mạnh Dũng - Phó tổng giám đốc TNR Holdings Vietnam nhấn mạnh: "Lấy mục tiêu kiến tạo giá trị thuận ích cho khách hàng làm giá trị cốt lõi, nhiều năm qua, TNR Holdings Vietnam tiên phong khai phá nhiều thị trường bất động sản trên cả nước. Chúng tôi phát triển những khu đô thị với chuẩn mực sống mới, mang đến cho cư dân tại các đô thị môi trường sống lý tưởng với những giá trị tốt đẹp".

Ông Đỗ Mạnh Dũng - Phó tổng giám đốc TNR Holdings Vietnam phát biểu (Ảnh: TNR Stars Đồng Hới).

Tham gia sự kiện, khách hàng và nhà đầu tư cũng có cơ hội lắng nghe những phân tích từ các chuyên gia kinh tế du lịch của tỉnh Quảng Bình.

Tiến sĩ Trần Tự Lực - Trưởng khoa Kinh tế - Du lịch, trường Đại học Quảng Bình chia sẻ: "Được ban tặng nhiều kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng thế giới, Quảng Bình xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong tương lai. Các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Bình tập trung xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành đô thị du lịch hiện đại của khu vực miền Trung theo hướng phát triển của Đà Nẵng, Nha Trang".

Tiến sĩ Trần Tự Lực - Trưởng khoa Kinh tế - Du lịch, trường Đại học Quảng Bình phát biểu tại sự kiện (Ảnh: TNR Stars Đồng Hới).

Tiến sĩ Lực cũng cho rằng, với sự quyết tâm của chính quyền UBND tỉnh Quảng Bình, thành phố Đồng Hới sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Và sự góp mặt của của những khu đô thị đẳng cấp như TNR Stars Đồng Hới sẽ góp phần tạo nên sức bật cho địa phương.

Sức hút của TNR Stars Đồng Hới

TNR Stars Đồng Hới tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục đại lộ Lý Thường Kiệt, tuyến đường huyết mạch quan trọng bậc nhất của thành phố Đồng Hới. Từ vị trí của dự án có thể dễ dàng kết nối các địa điểm trọng yếu của thành phố như sân bay quốc tế Đồng Hới, trung tâm hành chính thành phố, bệnh viện, trường đại học Quảng Bình, khu du lịch bãi biển Nhật Lệ…

Dự án TNR Stars Đồng Hới sở hữu vị trí trung tâm quy hoạch cụm đô thị phía Bắc Đồng Hới.

Sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm quy hoạch phát triển cụm đô thị thương mại - dịch vụ - du lịch phía Bắc thành phố, TNR Stars Đồng Hới được đầu tư quy hoạch bài bản với hệ thống tiện ích vượt trội như hệ thống công viên văn hóa Thiên Lộc, công viên thể thao Thiên Quý, trung tâm thương mại 9 tầng, trường mầm non quốc tế… đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng như để ở, khai thác cho thuê hay kinh doanh phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch.

The Symphony River Villas - dòng sản phẩm biệt thự phiên bản giới hạn được giới thiệu tại sự kiện.

Tại sự kiện, TNR Holdings Vietnam đã giới thiệu quỹ sản phẩm đắt giá được khách hàng quan tâm đặc biệt trong thời gian qua: Biệt thự phiên bản giới hạn The Symphony River Villas. Chủ đầu tư cho biết, The Symphony Villas được trau chuốt từng đường nét thiết kế để tạo ra một chỉnh thể hoàn hảo. Thiết kế hàng cổng chính bề thế, mái vòm mang họa tiết phào chỉ đậm nét tân cổ điển. Hệ thống hàng rào, lan can dung hòa mềm mại khi phối cùng họa tiết hoa và lá vàng tinh tế. Những căn biệt thự độc bản hướng đến cư dân có gu đang tìm kiếm vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian.

Với ưu thế vượt trội về vị trí và khả năng đón đầu phát triển quy hoạch dịch vụ - du lịch của thành phố Đồng Hới trong tương lai, TNR Stars Đồng Hới nói chung và biệt thự The Symphony River Villas nói riêng được đông đảo khách hàng và các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm quan tâm và "săn đón".