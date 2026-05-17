Quy tắc một bề mặt: Mẹo dọn nhà nhàn tênh cho không gian nhỏ

Trong những ngôi nhà nhỏ, các mặt phẳng thường phải gánh vác quá nhiều chức năng. Điều này vô tình tạo ra sự bừa bộn, khiến không gian trở nên ngột ngạt và làm bạn thêm mệt mỏi sau một ngày làm việc.

Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia đã gợi ý một phương pháp cực kỳ đơn giản, đó là quy tắc một bề mặt.

Chỉ cần dọn một bề mặt, bạn đã thấy khác biệt rõ rệt (Ảnh: W&H).

Giải mã quy tắc một bề mặt

Về cơ bản, đây là chiến lược tối giản hóa những khu vực dễ bừa bộn nhất trong nhà như mặt bàn, kệ tủ hay bàn bếp - những mặt phẳng vốn là "nam châm" hút đồ đạc vì thói quen tiện tay để tạm của chúng ta.

Quy tắc này có 2 cách áp dụng linh hoạt.

Cách thứ nhất là bạn chọn ra một bề mặt duy nhất trong phòng và cam kết luôn giữ nó trống trải. Cách thứ hai ngược lại, là bạn chỉ cho phép một khu vực nhất định được để đồ, mọi mặt phẳng khác phải dọn sạch hoàn toàn.

Dù chọn cách nào, mỗi tối bạn chỉ cần dành vài phút lau dọn bề mặt đã định. Sau đó, hãy chỉ đặt lại những món đồ thực sự cần thiết cho sinh hoạt ngày mai.

Tại sao mẹo nhỏ này lại hiệu quả?

Bí quyết của phương pháp này nằm ở sự đơn giản. Thay vì phải tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà, bạn chỉ cần tập trung vào điểm duy nhất.

Quá trình này ép bạn phải đưa ra quyết định giữ hay bỏ. Khi không thể bày bừa trên mặt bàn quen thuộc, bạn sẽ tự động đặt câu hỏi món đồ này thực sự thuộc về đâu.

Các chuyên gia nội thất khẳng định, não bộ con người luôn cảm thấy bình tĩnh hơn trước những không gian trống. Ít đồ đạc lọt vào tầm mắt đồng nghĩa với việc tâm trí ít bị xao nhãng, từ đó giảm bớt căng thẳng hiệu quả.

Vài lưu ý nhỏ trước khi bắt đầu

Dĩ nhiên, đây không phải là phép màu giải quyết mọi vấn đề. Nếu nhà bạn chưa có các ngăn kéo hay tủ chứa đồ hợp lý, đồ đạc sẽ chỉ chạy từ chỗ này sang chỗ khác.

Bên cạnh đó, việc dồn tất cả vật dụng vào một góc duy nhất đôi khi không phù hợp với thực tế. Chẳng hạn như bàn làm việc tại nhà luôn cần không gian cho máy tính, sổ sách và các thiết bị đi kèm.

Tuy nhiên, khi tập thói quen giảm bớt đồ đạc bày biện ra ngoài, bạn sẽ bắt đầu trân trọng hơn những món đồ thực sự có giá trị sử dụng.

Ứng dụng thực tế cho gia đình

Để áp dụng ngay hôm nay, bạn có thể bắt đầu từ khu vực bếp. Hãy chia nhỏ các món đồ theo chức năng và đặt chúng lên những chiếc khay gọn gàng. Một khay dành cho gia vị nấu nướng, một khay nhỏ góc tường để máy pha cà phê và vài chiếc cốc.

Với khu vực bàn ăn hay đảo bếp, hãy cố gắng giữ mặt bàn trống hoàn toàn. Những vật dụng lặt vặt như sách vở, máy tính bảng nên được cất gọn vào ngăn kéo hoặc xe đẩy đa năng.

Khu vực cửa ra vào cũng là nơi cần được giải phóng. Bạn chỉ cần đặt một chiếc khay nhỏ xinh để gom chung chìa khóa, mắt kính và thư từ. Việc gom nhóm này giúp thị giác nhận diện mọi thứ như một tổng thể thống nhất, xóa tan cảm giác lộn xộn.

Cuối cùng là chiếc tủ đầu giường quen thuộc. Hãy tạo ra những khoảng nghỉ cho mắt bằng cách chỉ giữ lại một chiếc đèn ngủ, một cuốn sách đang đọc dở và một chậu cây nhỏ. Mọi thứ khác nên được cất khuất tầm nhìn.