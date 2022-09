Quy hoạch đồng bộ tạo nên hấp dẫn cho KN Paradise

Quy hoạch quần thể "all in one" hướng đến tương lai

Quần thể nghỉ dưỡng biển KN Paradise (Cam Ranh, Khánh Hòa) được hình thành với chiến lược phát triển dài hạn, kết hợp giữa văn hóa truyền thống và phương Tây hiện đại. Theo chủ đầu tư, các phân khu chuyên biệt của dự án này được quy hoạch bài bản, khoa học, tinh tế tạo nên một quần thể nghỉ dưỡng biển đầy đủ tiện nghi, tầm cỡ thế giới.

KN Paradise hứa hẹn trở thành phố nghỉ dưỡng quốc tế - điểm đến toàn cầu mới (Ảnh: KN Paradise).

Hướng đến mục tiêu phát triển thành phố nghỉ dưỡng biển quốc tế tại Việt Nam, KN Paradise quy hoạch các dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đa dạng như căn hộ khách sạn 4-5 sao, chạy dọc theo 4,7km của bờ biển Bãi Dài xanh trong, được quản lý vận hành bởi những thương hiệu khách sạn quốc tế.

Trong tương lai, chủ đầu tư kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành một đại lộ khách sạn mới, một điểm đến nghỉ dưỡng "must-try" của du khách khi đến với Khánh Hòa, đóng vai trò là khu biệt thự cao cấp với quy hoạch tách biệt, thiết kế đẹp mắt, đảm bảo tính nghỉ dưỡng và là một second-home cho những ngày nghỉ đầy thư thái của gia chủ.

Những dãy nhà phố thương mại tại KN Paradise, được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích cũng như lưu lượng khách du lịch, được phát triển thành nhóm sản phẩm vừa để ở vừa để kinh doanh. Riêng cụm khách sạn, resort 6 sao còn mang ưu thế lớn khi sở hữu vị trí độc tôn trên mũi Dải Nanh hướng ra biển lớn.

Tầm nhìn thời đại, đón đầu quy hoạch

KN Paradise được định hình như một thành phố đa chức năng từ an cư, nghỉ dưỡng, làm việc, giải trí, du lịch, chăm sóc sức khỏe… Trong quy hoạch tổng thể, KN Paradise dành tới 247,6ha tổng diện tích cho tiện ích và cây xanh, trong đó có những tiện ích tạo điểm đến có quy mô lớn, thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa vui chơi, du lịch, giải trí, mua sắm như KN Golf Links, quảng trường trung tâm văn hóa và nghệ thuật, công viên nước, công viên chủ đề,…

Bên cạnh đó, các tiện ích cộng đồng đáp ứng các nhu cầu cho cư dân KN Paradise như trường học các cấp, bệnh viện quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể thao đa năng… xen kẽ cùng lớp cảnh quan thiên nhiên của biển Bãi Dài, hệ thống các công viên nội khu, vườn cảnh quan… tất cả tạo nên không gian sống và nghỉ dưỡng sống động và đầy mới mẻ.

KN Paradise hứa hẹn trở thành một điểm đến trọn thế giới (Ảnh: KN Paradise).

Chủ đầu tư dự án cũng ưu tiên đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, đã hoàn thiện các tuyến đường nội bộ, cảnh quan cây xanh, hệ thống cống thoát nước… Đây cũng là dự án hiếm hoi có đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng công cộng tại KN Paradise.

Theo đại diện chủ đầu tư, nhờ hệ sinh thái được quy hoạch bài bản, đồng bộ hướng đến tính bền vững, cùng với lợi thế đắc địa về vị trí, hệ thống giao thông ở "cửa ngõ toàn cầu", KN Paradise có được những lợi thế trong đầu tư, là nền tảng để các sản phẩm bất động sản của công ty ra mắt suốt thời gian qua nhận được sự ưu ái đặc biệt của giới đầu tư.

