Quốc lộ 13 mở rộng và chiến lược phát triển giao thương

Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Quốc lộ 13 góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực

Bình Dương được biết đến như một "thủ phủ công nghiệp" của Việt Nam, hiện có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 11.000 ha, chiếm một phần tư diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Bình Dương đã và đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Trong đó, TP Thuận An, Bình Dương là đô thị loại ba, có diện tích tự nhiên 8.369 ha, dân số 623.752 người. Theo quy hoạch của UBND tỉnh Bình Dương, Thuận An sẽ trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ của cả tỉnh.

Để biến Thuận An trở thành "Phố Wall" của tỉnh Bình Dương, việc phát triển cơ sở hạ tầng là yếu tố được quan tâm hàng đầu, trong đó phải kể đến dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13. Trước đó, Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài hơn 60km theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đang hoạt động với quy mô 6 làn xe.

Theo quy hoạch, dự án quốc lộ 13 sẽ mở rộng thêm hai làn xe rộng từ 12 đến 18 m, nâng tổng số làn xe lên 8 làn, bề mặt đường rộng từ 39,5 đến 40,5 m. Cùng với đó, trên tuyến Quốc lộ 13 sẽ xây dựng cầu vượt qua nút giao thông Hữu Nghị - ngã tư Bình Hòa, với quy mô dài 880 m rộng 17 m; cầu vượt ngã tư Hòa Lân dài 646 m, rộng 17 m; xây dựng mở rộng cầu Tân Phú thêm 1 đơn nguyên hướng từ TPHCM đi TP Thủ Dầu Một, nâng tổng chiều rộng cầu lên 40,5 m; xây dựng cống hộp ba làn tại trạm thu phí Suối Giữa. Hiện dự án đang triển khai mở rộng đoạn quốc lộ 13 từ nút giao đại lộ Tự Do (Khu công nghiệp VSIP 1, TP Thuận An) đến ngã tư Lê Hồng Phong (TP Thủ Dầu Một).

Đoạn Quốc lộ 13 qua địa bàn tỉnh Bình Dương là con đường quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Bình Dương, Bình Phước, đồng thời kết nối các tỉnh Tây Nguyên với TPHCM. Dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 13 được chia làm 3 đoạn. Đoạn từ nút giao đại lộ Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong dài 4,9km, đoạn từ cầu Ông Bố đến đại lộ Hữu Nghị dài 2,9km và đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố dài 4,9km.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 được chính thức khởi công ngày 26/4/2022 (Ảnh: Bá Sơn).

Việc mở rộng tuyến quốc lộ này đã và đang tạo ra sức bật mới cho các khu vực xung quanh. Hàng loạt khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ chạy dọc tuyến đường này đang được hình thành và phát triển. Điều này sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của Bình Dương ngày càng phát triển, giúp thu hút nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế và mở rộng giao thương.

Hạ tầng kết nối - Chìa khóa giúp bất động sản gia tăng giá trị

Gần đây, Bình Dương là một trong những thị trường bất động sản hấp dẫn trên cả nước, với sự sôi động về lượng giao dịch lẫn giá bán. Đây chính là hệ quả tất yếu từ đòn bẩy phát triển kinh tế và sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng. Tại Thuận An, thời điểm hiện tại ghi nhận mức giá bất động sản tăng tại nhiều khu vực, đặc biệt là xung quanh tuyến Quốc lộ 13.

Cùng với diện mạo mới đang từng ngày hiện hữu, giá trị bất động sản xung quanh khu vực này cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng với giá trị của nó. Đối tượng hưởng lợi đầu tiên sau các dự án Quốc lộ 13 mở rộng chính là người dân sinh sống trong khu vực. Người dân tại khu vực này sẽ được hưởng một cuộc sống thuận tiện, di chuyển dễ dàng và giao thông thông suốt cũng là tiền đề thúc đẩy các dịch vụ tiện ích, giải trí phát triển. Sự quan tâm của khách hàng cũng là động lực khiến các dự án bất động sản dọc theo tuyến Quốc lộ 13, đặc biệt là những dự án của các chủ đầu tư uy tín "tăng nhiệt".

Sự phát triển của hạ tầng và kinh tế tại Thuận An đã mở cửa đón nhiều "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản tới phát triển các dự án mới. Không chỉ thế, hiện hàng loạt các nhà đầu tư cá nhân cũng đang đổ về khu vực này tìm kiếm cơ hội đón đầu ngọn sóng hạ tầng.

Theo Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ tương lai dự kiến đến năm 2024 tại Bình Dương ước tính lên đến 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm đến 83% thị phần.

Những dự án sở hữu vị trí đắt giá trên quốc lộ 13 đang nhận được sự quan tâm lớn của người mua. (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Theo Savills Việt Nam, năm 2021, nguồn cung căn hộ sơ cấp của Bình Dương cao hơn TPHCM 5% và lượng giao dịch nhiều hơn TPHCM 42%. Nguồn cung căn hộ tương lai dự kiến đến năm 2024 tại Bình Dương ước tính lên đến 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm đến 83% thị phần. Do vậy, những dự án có căn hộ có quy mô, tiện ích hiện đại, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín sẽ được săn đón.