Phú Quốc đón xu hướng du lịch "dịch chuyển"

Phú Quốc với nhiều điểm đến đa tiện ích, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình, du lịch chậm, tự túc, chăm sóc sức khỏe.... thu hút du khách trong và ngoài nước.

Xu hướng đầu tư bất động sản hiện nay

Các nước châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á phát triển mạnh về du lịch và Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu.

Theo khảo sát của Tổ chức du lịch thế giới thuộc Liên Hợp Quốc (UNWTO), Việt Nam lọt top 10 quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất, top 20 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới năm 2021. Trong đó, Phú Quốc là một trong những điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt khi vào top các điểm đến tốt nhất châu Á do CNN bình chọn, top 10 các điểm du lịch mới nổi do TripAdvisor bình chọn.

Dưới tác động của dịch bệnh, xu hướng du lịch thời kỳ "bình thường mới" là những điểm đến an toàn, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Với điều kiện sẵn có như sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và đồng bộ khi cảng hàng không, cảng tàu khách quốc tế Phú Quốc chuẩn bị đi vào hoạt động.

Khi "hộ chiếu vaccine" được triển khai, Phú Quốc United Center hứa hẹn là tâm điểm hút khách, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Năm 2019, du khách nội địa ghi nhận 85 triệu lượt, kết hợp với số lượng khách chuyển từ du lịch quốc tế sang nội địa, Việt Nam có thể đón trên 100 triệu lượt khách trong năm nay, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Ảnh Shophouse tại Phú Quốc United Center.

Cơ sở lưu trú mô hình "All in one", công viên chủ đề lớn nhất Đông Nam Á, show diễn công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới, casino Corona cho phép người Việt Nam vui chơi, là ưu điểm của khu kinh tế đêm này, bảo chứng cho tiềm năng bất động sản tại Phú Quốc United Center.

Đại diện MGLAND - đơn vị phân phối bất động sản cao cấp cho biết, lượng khách hàng quan tâm đến Phú Quốc United Center trong 3 tháng gần đây tăng khoảng 50% so với đầu năm. Phần lớn khách hàng đổ tiền vào thị trường trong thời điểm này là nhà đầu tư trung và dài hạn, có tiềm lực tài chính vững mạnh.

"So với các thị trường nghỉ dưỡng đã phát triển như Nha Trang, Đà Nẵng, bất động sản Phú Quốc còn khá mới, đang trong giai đoạn tích lũy, quỹ căn còn những sản phẩm vị trí đẹp, tiềm năng, lợi nhuận cao với chính sách tốt trong giai đoạn hiện nay", vị này cho biết thêm.

MGLAND - Đơn vị phân phối chính thức Phú Quốc United Center

Sự kết hợp giữa Công ty cổ phần MGLAND và "siêu" quần thể Phú Quốc United kỳ vọng tạo sự chú ý trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới. Là đại lý sát cánh cùng chủ đầu tư Vingroup trong nhiều năm với hàng chục dự án, MGLAND có nhiều thành tích bán hàng, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp.

Ảnh Phú Quốc United Center về đêm.

Tháng 9, MGLAND trở thành đơn vị phân phối chính thức các dự án Shophouse trong "siêu" quần thể Phú Quốc United Center. Đây là bước đi chiến lược khi đơn vị này sở hữu cộng đồng nhà đầu tư bất động sản cao cấp chuyên biệt.

Shophouse Vinwonders, Boutique Hotel là dòng sản phẩm được giới đầu tư quan tâm tại Phú Quốc United Center. Lý giải cho điều này, ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc dự án MGLAND cho biết, các sản phẩm đã xây dựng hoàn thiện, hạng mục tiện ích đầu tư đã vận hành ổn định, lợi thế khai thác 24/24 sẵn sàng đón các làn sóng dịch chuyển đến với Phú Quốc, khả năng sinh lời cao. Với khối lượng du khách đổ về đây, bất động sản tại Phú Quốc United Center hứa hẹn dễ cho thuê kinh doanh, gia tăng giá trị theo thời gian.

