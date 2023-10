Phong cách sống Hi LIFE du nhập từ Hàn Quốc

Từ văn hóa chung cư Hàn Quốc đến phong cách sống Hi LIFE

Hàn Quốc là đất nước có tỷ lệ số dân sống trong chung cư cao nhất châu Á (80%). Loại hình chung cư cao cấp đã ra đời từ thập niên 70-80 và sau này dần trở thành biểu tượng cho sự giàu sang của tầng lớp trung lưu và thượng lưu nơi đây.

Cùng với những thành tựu rực rỡ về kinh tế, hơn nửa thế kỷ cũng đủ để người Hàn Quốc xây dựng được một nền văn hóa chung cư với những tiêu chuẩn cao cho việc cư trú. Các chủ đầu tư nơi đây đã tạo thành cả một nền văn hóa chung cư không chỉ cho riêng xứ sở kim chi mà còn để "xuất khẩu" ra các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Phong cách sống Hi LIFE đến từ Hàn Quốc sẽ sớm đến Hải Phòng (Ảnh: N.H.O).

Với hơn 10 năm hiện diện tại Việt Nam, N.H.O - Chủ đầu tư đến từ Hàn Quốc cũng tham vọng tạo nên một văn hóa như thế tại Việt Nam với tên gọi Hi LIFE: Hi - là lời chào trong tiếng Anh thể hiện sự thân thiện, hài hòa và lối sống hiện đại của cộng đồng tri thức. Hi còn là cách đọc và viết tắt của "High" trong tiếng Anh với hàm nghĩa là một không gian sống với giá trị cao và chất lượng sống hàng đầu.

Điều này sẽ thể hiện qua không gian sống hiện đại, tiện ích đa dạng như khu chung cư chất lượng cao cần phải có: quản lý thông minh, an ninh đảm bảo, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường giao hòa với thiên nhiên.

Bên cạnh không gian sống hiện đại sẽ là một cộng đồng cư dân thân thiện, gắn kết. Các loại hình sinh hoạt cộng đồng như câu lạc bộ, hội thảo, hoạt động thiện nguyện được chú trọng, giúp cư dân có điều kiện chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết để cùng phát triển và hoàn thiện.

Hi LIFE được ứng dụng tại Gem Park

Tại Gem Park, cư dân có cơ hội trải nghiệm phong cách sống Hi LIFE mang phong vị của xứ sở kim chi.

Phong cách sống Hi LIFE hứa hẹn đem đến cho cư dân Gem Park một cuộc sống tuyệt vời hơn (Ảnh: N.H.O).

Là một tổ hợp khép kín và an ninh, tại Gem Park, tiện ích dành cho cư dân, đặc biệt là trẻ em được tính toán kỹ lưỡng nhằm kiến tạo một không gian an toàn và phát triển tốt hơn cho mỗi thành viên trong gia đình.

Khu vui chơi trẻ em còn được đặt cạnh quán cà phê, các cửa hàng mua sắm, siêu thị mini… giúp các ông bố bà mẹ vừa dành thời gian thư giãn riêng cho bản thân mà vẫn có thể trông chừng con trẻ.

Bể bơi dành cho trẻ em kết nối với bể bơi người lớn và cạnh khu vực quầy bar chìm dưới nước, giúp bố mẹ vừa có thể tận hưởng khoảnh khắc riêng tư vừa có thể để mắt đến con tại hồ bơi.

Gem Park còn tạo những con đường đi bộ êm dịu dưới tán cây xanh trong nội khu, vừa khuyến khích cư dân vận động vừa tăng tính kết nối cộng đồng.

Ngoài ra, Gem Park còn chú trọng đến những nhu cầu thực tiễn của nhiều gia đình như vườn rau sạch, phòng họp cho những cư dân thường xuyên làm việc tại nhà, khu tổ chức tiệc nướng… đáp ứng các nhu cầu ăn uống, sinh hoạt từ ngày thường cho đến những ngày đặc biệt.

Bên cạnh phân chia không gian công cộng, không gian dành cho tiện ích một cách khoa học và hợp lý, Gem Park còn đem đến một lối sống mới cho cộng đồng cư dân văn minh, những con người bận rộn nhưng luôn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, thân thiện.

Tại Gem Park, cạnh khu vui chơi của con là khu vực cà phê thư giãn của bố mẹ (Ảnh: N.H.O).

Với thu nhập bình quân vào nhóm cao nhất miền Bắc, người Hải Phòng chú trọng giáo dục và đặc biệt quan tâm đến thế giới tinh thần của trẻ nhỏ. Tại Gem Park, chủ đầu tư dự kiến sẽ phát triển các câu lạc bộ tiếng Anh cho các bé ở tuổi đi học, một mô hình từng áp dụng thành công đem lại hiệu quả trong các khu dân cư của N.H.O tại TPHCM, Bình Dương.

Các buổi hội thảo, lớp kỹ năng mềm: phòng chống xâm hại trẻ em, nữ công gia chánh, yoga, thư pháp… cũng sẽ được tổ chức hàng tuần, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân thời đại toàn cầu hóa.

Thư viện, phòng đọc sách cho thiếu nhi ở đây khi đưa vào vận hành sẽ có nhân viên phụ trách, giúp các bé tập thói quen đọc sách và thảo luận về cuốn sách vừa đọc.

Trẻ em được khơi dậy niềm đam mê đọc sách thông qua các hoạt động chuyên nghiệp và thiết thực. "Bằng những nỗ lực nhỏ mỗi ngày, hiện nay, trẻ em tại hầu hết các dự án của chúng tôi đều say mê đọc sách", đại diện Alpha Plus (đối tác của N.H.O) - đơn vị vận hành Gem Park cho biết.

Có thể thấy, phong cách sống Hi LIFE hứa hẹn sẽ giúp cư dân Gem Park có cuộc sống chất lượng hơn mỗi ngày thông qua những trải nghiệm thú vị về các tiện ích, dịch vụ, câu lạc bộ, cửa hàng và ứng dụng truyền thông; kiến tạo một cộng đồng có lối sống đồng điệu, văn minh, trẻ trung và phóng khoáng nhưng vẫn giữ nét đẹp truyền thống - điều mà các nhà phát triển Hàn Quốc đang làm rất tốt tại các dự án của mình.

