Phong cách nội thất Retro đầy ấm cúng của căn hộ nhỏ giữa lòng Hy Lạp

Dân trí Phong cách Retro ấm cúng kết hợp với cách bài trí thông minh khiến ngôi nhà nhỏ giữa lòng thủ đô Athen (Hy Lạp) trở nên đặc biệt.

Căn hộ này nằm ở Khu phố Kolonaki - trung tâm thành phố Athen - thủ đô Hy Lạp. Đây có thể coi như một khu phức hợp căn hộ theo phong cách thập niên 1970 thiết kế bởi Lora Zampara và Michalis Saplaouras - hai nhà thiết kế nổi tiếng châu Âu.

Bản thiết kế cụ thể của căn hộ (Ảnh: Joel Beath).

Ngôi nhà đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu của khách hàng như ấm cúng, tiện nghi và phong cách.

Trước đây căn hộ là một studio để chụp ảnh, nhưng sau khi studio chuyển đi, căn phòng thuộc diện cho thuê ở. Vì vậy, căn nhà đã được cải tạo nhằm thu hút người đến thuê và tạo ra không gian sống thoải mái nhất. Hai nhà thiết kế chính sau khi khảo sát căn hộ đã quyết định sửa theo phong cách Retro: một chút hoài cổ nhưng không kém phần hiện đại.

Về thiết kế, Retro chuộng những thiết kế đơn giản, thanh thoát. Đồng thời giữ lại những nét nổi bật của thiết kế cổ điển và khiến chúng mềm mại hơn.

Tầm nhìn của các kiến trúc sư là tạo ra một không gian có không gian mở nhưng vẫn mang lại sự riêng tư. Nhưng do ánh sáng tự nhiên hạn chế, phân chia vách ngăn vĩnh viễn giữa các khu vực bếp,… không phải là lựa chọn tối ưu. Vì vậy, các bức tường mờ được đặt khéo léo xung quanh căn hộ nhằm khuếch đại ánh sáng tự nhiên.

Khu nhà bếp là trung tâm của căn hộ, là nơi sinh hoạt chung, do đó buồng lạnh hoặc phòng tắm được bố trí xung quanh. Phòng tắm cũng được bố trí ở nơi xa ánh sáng tự nhiên nhất do công năng sử dụng thấp so với các khu vực khác.

Khác với đồ dùng nội thất trong phong cách Vintage, đồ nội thất Retro mang trong mình nét đẹp của thời gian, của quá khứ nhưng vẫn có hơi hướng hiện đại. Sự kết hợp tuyệt vời giữa nét cổ điển và hiện đại này mang đến một trải nghiệm cực kỳ cuốn hút khi bước vào không gian Retro. Vì thế, căn hộ sử dụng nội thất có màu đơn giản nhưng sang trọng như màu vàng đồng, xám trắng,….

Ngoài ra, một chiếc ghế sofa và tủ sách được đặt làm riêng để phù hợp với phong cách ngôi nhà, trong khi quầy bar nhà bếp cong mang đến những góc cạnh mềm mại và đi qua lối vào khu vực sinh hoạt.

Giữa nhà được dựng một cột trụ, đáng nhẽ ban đầu là cột hình vuông nhưng sau đó, thiết kế đã sửa thành cột trụ. Trụ được lắp đèn bằng đồng xung quanh tạo nên cảm giác mềm mại hơn cho ngôi nhà nhưng không kém phần sang trọng.

Hằng Đoàn

Theo NTS