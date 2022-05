Phiên bản giới hạn 162 shophouse sở hữu lâu dài tại trung tâm TP Phan Thiết

"Hàng hiếm" của thị trường

Trong báo cáo thị trường quý I/2022, DKRA Việt Nam đã đề tựa "đèn xanh đã bật" cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Tính chung 3 tháng đầu năm, phân khúc nhà phố, biệt thự du lịch, nghỉ dưỡng cung cấp ra thị trường 1.020 căn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 57%, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Bình Thuận dẫn đầu nguồn cung các loại hình sản phẩm nhà phố, biệt thự du lịch biển (Phối cảnh Mũi Né Summerland tại trung tâm TP Phan Thiết).

Thị trường ghi nhận sự phân bổ không đồng đều về nguồn cung và sức cầu giữa các dự án và khu vực, tập trung phần lớn tại một số khu vực phát triển mạnh về nghỉ dưỡng. Nổi bật, Bình Thuận với thủ phủ du lịch Phan Thiết, dẫn đầu nguồn cung mới khi chiếm đến 29% thị trường nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng cả nước.

DKRA Việt Nam cũng dự báo mức cầu chung thị trường dự kiến tăng nhẹ trong quý kế tiếp, giao dịch tập trung chủ yếu vào phân khúc nhà phố và shophouse, biệt thự du lịch, nghỉ dưỡng. Đơn vị này lưu ý, những dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn và uy tín sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền.

Thực tế cho thấy, uy tín của chủ đầu luôn là yếu tố lợi thế của mỗi dự án bất động sản. Điều này thể hiện qua năng lực xây dựng, sức mạnh tài chính, khả năng vận hành và quan trọng hơn cả là tính pháp lý. Khi "đánh bắt xa bờ", tâm lý nhà đầu tư đặt nặng vào pháp lý của dự án, những sản phẩm sở hữu lâu dài luôn là tâm điểm của thị trường.

Tuy vậy, cơ sở pháp lý của nhiều dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đang gặp "điểm nghẽn", thị trường "đếm trên đầu ngón tay" những sản phẩm có tính sở hữu lâu dài. Phổ biến nhất là bất động sản nghỉ dưỡng được sở hữu 50 năm. Giới hạn sở hữu trên gây khó trong việc thế chấp từ ngân hàng, không được hỗ trợ cho vay hay khi nhà đầu tư muốn thanh khoản, chuyển giao cũng khó khăn, phức tạp hơn.

Nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm có pháp lý vững vàng.

Đó là những điểm khó của các sản phẩm sở hữu ngắn hạn, theo đại diện Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS). Trong khi với các nhà đầu tư, dòng vốn luôn cần được vận động linh hoạt lúc thì mua vào, lúc lại bán ra. Do đó, tính sở hữu lâu dài được các nhà đầu tư và khách hàng ưa chuộng, hướng đến yếu tố an toàn hơn cho dòng vốn.

Cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Trong bối cảnh tính pháp lý trở thành điểm nhạy cảm của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, sự xuất hiện của dòng sản phẩm nhà phố hướng biển tại phân khu The Island thuộc dự án Mũi né Summerland đang thu hút nhà đầu tư bằng tính sở hữu lâu dài.

Chủ đầu tư cho biết, với số lượng giới hạn 162 căn shophouse, shoptel sở hữu lâu dài giúp các nhà đầu tư an tâm hơn khi sở hữu. Đây cũng là lợi thế khác biệt của phân khu The Isaland cũng như Mũi Né Summerland so với nhiều dự án bất động sản cùng phân khúc giới hạn thời gian sở hữu 50-70 năm.

Mũi Né Summerland sẽ là tổ hợp đô thị giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm. Trong ảnh là hơn 4.000 du khách đến với đại nhạc hội Summmer Festival 2022 được tổ chức dịp lễ 30/4 - 1/5.

Điểm xuyến thêm vào tính pháp lý là hệ thống tiện ích, quy hoạch cảnh quan cao cấp của Mũi Né Summerland. Sự độc đáo của dự án so với khu vực nằm ở tuyến phố đi bộ đêm dài 2.000 m với các điểm mua sắm, ăn uống, giải trí, tiệc tùng đầy náo nhiệt. Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư lớn cho công viên tương tác đa thế hệ, hướng đến sự gắn kết gia đình. Các hoạt động lễ hội và biểu diễn hàng tuần, pool party cũng hứa hẹn mang đến nhiều sắc màu sôi động, tạo nên một không gian giải trí xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Vì vậy, bên cạnh tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, hoặc "làm của để dành" cho thế hệ mai sau, các chủ của Mũi Né Summerland còn có thể thu lợi nhuận từ việc khai thác cho thuê, hoặc kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, boutique hotel, homestay, cửa hàng, spa…

