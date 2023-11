Phân khu The Zenpark - "Nhật Bản thu nhỏ" giữa lòng phố Đông Hà Nội

Phân khu đậm bản sắc xứ sở Phù Tang

Ngay khi quyết định mở chi nhánh mới tại Việt Nam, ông Imai Hisashi (Giám đốc Công ty kiến trúc, thiết kế, thi công nhà gỗ Sobokuya, Nhật Bản) đã lựa chọn The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1) làm nơi đặt văn phòng đầu tiên của mình.

Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Hisashi lý giải The Zenpark sở hữu những tiện ích đậm chất Nhật Bản như cây bonsai, hồ cá koi, hay cổng chào đỏ thường thấy trong những ngôi đền khiến ông ấn tượng. Mặt khác, văn phòng nằm ngay trên mặt đường vào Vinhomes Ocean Park 1 cũng rất thuận tiện để di chuyển.

Không gian đậm chất Phù Tang hiếm có tại phân khu sở hữu vườn Nhật, nội khu duy nhất giữa lòng "thành phố điểm đến" Ocean City (Ảnh: Vingroup).

Hướng tới việc tạo nên một không gian làm việc có kết nối chặt chẽ nhưng vẫn riêng tư, hài hòa với không gian nội khu, văn phòng Sobokuya đặt tại tòa R1.01 The Zenpark được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế từ tiểu cảnh sân vườn nhỏ xinh, tấm chiếu tatami (sản phẩm lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật), cửa trượt, đèn akari (một loại đèn bàn được xem là phiên bản đèn lồng hiện đại của Nhật), đèn đá, cây cối xanh mướt,… tạo nên không gian ấm cúng, thanh tao.

Thiết kế tại đây gây ấn tượng mạnh với khách tới thăm đồng thời góp phần tô đậm thêm bản sắc Phù Tang cho phân khu "độc nhất vô nhị" tại Ocean City.

Chất Zen tinh tế khiến cho vườn Nhật nội khu The Zenpark ấn tượng, độc đáo (Ảnh: Vingroup).

Trong khi đó tại tòa R1.02, tận dụng không gian vườn Nhật ngay trước cửa, nhà hàng ẩm thực Hoshi tại đây cũng được thiết kế theo phong cách Nhật đặc trưng. Chủ nhà hàng đã đưa vật liệu gỗ vào trong không gian một cách khéo léo, từ khung cửa, tiểu cảnh trang trí đến hàng tre, cây trúc… Thực khách vừa thưởng thức ẩm thực vừa có thể ngắm nhìn vườn Nhật nội khu từ bên trong, cho cảm xúc trải nghiệm thêm phần thăng hoa.

Sở dĩ The Zenpark thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà hàng phong cách Nhật Bản về đặt cơ sở bởi quỹ căn được coi là "Nhật Bản thu nhỏ" trong lòng khu Đông Hà Nội. Phân khu sở hữu vườn Nhật rộng lớn ngay trong nội khu, được đội ngũ kỹ sư dày công nghiên cứu, thiết kế đậm chất Zen tinh tế.

Tại đây, những giá trị tinh hoa của xứ sở Phù Tang như cầu gỗ đỏ, cổng Torii, đèn Tuyết nguyệt, đèn Samurai, tháp đá,… được xây dựng, sắp xếp tỉ mỉ kết hợp cùng ánh sáng, gió trời, mở ra không gian thanh tao, thuần khiết giữa tâm điểm đô thị sầm uất.

Chất sống nghỉ dưỡng năng động giữa đô thị phồn hoa

Không chỉ sở hữu chất sống an nhiên, tinh tế đặc trưng, The Zenpark còn gây ấn tượng với cư dân khi thừa hưởng hệ tiện ích tràn đầy năng lượng, tươi trẻ của Ocean City. Cư dân tại The Zenpark sẽ được tận hưởng hệ sinh thái vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng với hàng loạt tiện ích đã đi vào hoạt động trong lòng thành phố sôi động, sầm uất như Hồ Đảo Cọ, Hồ Ngọc Trai 24,5 ha, hệ thống biển nhân tạo Vinhomes Crystal Lagoon 6,1 ha, Công viên VinWonders Hà Nội Wave Park 18 ha và VinWonders Hà Nội Water Park 12 ha,…

Cùng với đó là gần 20 công viên BBQ, 30 bể bơi bốn mùa và ngoài trời cùng 100 sân thể thao, mang đến cho các thành viên trong gia đình phút giây thư giãn thoải mái và rèn luyện sức khỏe bổ ích.

The Zenpark nằm giữa "quận trung tâm" sôi động của Ocean City (Ảnh: Vingroup).

An cư tại The Zenpark, cư dân không cần đi đâu xa mà vẫn được "du lịch tại chỗ" khi phân khu nằm trong Downtown - "quận trung tâm" Vinhomes Ocean Park 1. Nơi đây hội tụ những tòa cao ốc hiện đại, các dãy shophouse (nhà phố thương mại) nhộn nhịp, cùng sự hiện diện của trung tâm thương mại, hệ thống trường học đa dạng,…

Nằm kế cận sẽ là "quận Kinh đô" - Vinhomes Ocean Park 2 - gắn liền với các dãy phố mua sắm sầm uất, quảng trường Kinh đô Ánh sáng lộng lẫy. Trong khi đó, "quận Uptown" Vinhomes Ocean Park 3 sẽ mang đến những phút giây nghỉ dưỡng bất tận, nơi cư dân The Zenpark thỏa sức tắm biển, nghỉ dưỡng suốt 4 mùa mà không cần đi xa.

Tọa lạc tại tuyến đường trọng điểm Đông Dư - Dương Xá, The Zenpark sở hữu vị trí "tâm điểm vàng" kết nối giữa 2 tuyến quốc lộ 5A và 5B, cũng như các tuyến đường lớn đi tới trung tâm thành phố và các tỉnh thành lân cận. Phân khu còn nằm cạnh nhà ga metro số 8, là lợi thế di chuyển trong tương lai.

Với những lợi thế cùng bản sắc riêng có, The Zenpark mang đến nhịp sống sôi động, sầm uất giữa đô thị phồn hoa nhưng vẫn an nhiên, cân bằng "thân - tâm - trí" cho gia chủ.