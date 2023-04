Penthouse Sky Castle mang không gian sống thượng lưu theo chuẩn Hàn Quốc đến Hạ Long

Trước đây, khi nhắc tới cuộc sống thượng lưu, người ta thường nghĩ tới những món đồ hàng hiệu, xe hơi, du thuyền, chuyên cơ, những cuộc du lịch bạc tỷ và nơi ở là những căn biệt thự sang trọng. Sau thời kỳ Covid-19, giá trị về thiên nhiên - du lịch - sức khỏe và đặc biệt là những đặc quyền cá nhân cũng được chú trọng hướng đến. Chính sự dịch chuyển này đã khiến cho các căn penthouse (căn hộ nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng) tại các thành phố lớn trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu, khi đáp ứng các tiêu chí: cao cấp - độc bản - đặc quyền cá nhân.

Penthouse Sky Castle tại The Dragon Castle - Bộ sưu tập bất động sản hạng sang tại Hạ Long (Ảnh phối cảnh dự án).

Ra mắt bộ sưu tập penthouse trên không với số lượng giới hạn

Tỉnh Quảng Ninh đang trên đà phát triển để trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển trọng điểm của Bắc Trung Bộ và Việt Nam. Nhờ đó, Quảng Ninh không chỉ trở thành trung tâm du lịch Việt Nam và châu Á, mà còn là một nơi đáng sống của khu vực.

The Dragon Castle sở hữu vị thế đẹp tại Hạ Long (Ảnh phối cảnh dự án).

Khi The Dragon Castle Hạ Long ra mắt dòng sản phẩm Penthouse Sky Castle với số lượng giới hạn - 23 căn - đã thu hút sự chú ý và quan tâm của các khách hàng, nhà đầu tư thông thái. Giá trị của các căn Penthouse Sky Castle tại The Dragon Castle Hạ Long chính là nơi giao thoa giữa lối sống thượng lưu và tận hưởng bầu trời rộng lớn, thiên nhiên hùng vĩ, không gian sống trong lành của biển cả. Chủ đầu tư N.H.O đã có tầm nhìn vượt trội khi "mạnh tay" khai phá thị trường bất động sản Quảng Ninh vốn phát triển rất mạnh mẽ song nguồn cung dòng sản phẩm cao cấp này chưa có nhiều.

Penthouse Sky Castle - Bộ sưu tập bất động sản hạng sang tại Hạ Long

The Dragon Castle Hạ Long sở hữu vị trí đắc địa với tầm nhìn hướng vịnh di sản. Đây là vị trí được các chuyên gia đánh giá có phong thủy tốt.

Tại Penthouse Sky Castle, các chủ nhân có thể tự do sáng tạo thiết kế theo cá tính, gu thẩm mỹ nhưng sang trọng, cao cấp mang những dấu ấn cá nhân riêng biệt của mỗi người. Các chủ nhân còn được sở hữu miễn phí không gian sân vườn lên tới gần 60m2 làm "của riêng". Nơi đây có thể tùy biến thành không gian sáng tạo trên không, là sân tập yoga hoặc sân tập golf mini…

Khoảng không gian thoáng đạt và riêng biệt tại Penthouse Sky Castle (Ảnh phối cảnh căn hộ).

Tạm gác lại những âu lo của nhịp sống thường ngày, Sky Castle kiến tạo một phong cách sống khác biệt tại những "lâu đài giữa tầng không" trên đỉnh vịnh kỳ quan Hạ Long. Tại đây, các chủ nhân Sky Castle có thể thưởng thức những bữa tiệc rực rỡ được tạo nên từ âm thanh và ánh sáng của thiên nhiên, hưởng trọn từng khoảng khắc quý giá của cuộc sống bên gia đình và những người thân yêu...

Cầu kính theo tiêu chuẩn Hàn Quốc tại Hạ Long (Ảnh phối cảnh minh họa).

Điểm nhấn của dự án, kết nối các tòa nhà chính là chiếc cầu kính trên không theo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Sky Castle còn sở hữu đặc quyền liên kết trực tiếp với tổ hợp tiện ích, sức khỏe, giải trí thời thượng trên cao tại các tòa tháp như bể bơi Sky infinity, K-Garden, rạp chiếu phim ngoài trời… Hệ thống an ninh của Penthouse Sky Castle với hệ thống bảo an smart living hiện đại, tân tiến, đảm bảo sự an toàn cũng như riêng tư của mỗi chủ nhân.

Triết lý "Sức mạnh của cộng đồng tạo ra sức khỏe vượt xa so với bất kỳ phòng khám, bác sĩ hay bệnh viện nào", chủ đầu N.H.O mang đến cho cư dân Quảng Ninh một cộng đồng văn minh, một không gian sống với tiêu chuẩn Hàn Quốc. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư N.H.O và các đối tác đến từ Hàn Quốc: đơn vị thiết kế ADU, tổng thầu thi công Handong E&C, ban quản lý dự án Shin Yeong và đơn vị quản lý vận hành Alpha Plus.

