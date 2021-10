"Ông lớn" mạnh tay kích cầu, bất động sản đón sóng phục hồi

Dân trí Khi các yêu cầu về giãn cách xã hội dần được nới lỏng, nhiều doanh nghiệp lớn lên kế hoạch ra mắt, mở bán sản phẩm mới kèm ưu đãi hấp dẫn, nhằm thu hút nhà đầu tư.

Cuộc chạy đua kích cầu

Đón đầu thời cơ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa du lịch, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang "rục rịch" trở lại thị trường sau thời gian dài "án binh bất động" vì đại dịch.

Thị trường bất động sản tại TPHCM hứa hẹn trở nên nhộn nhịp hơn với sự ra mắt của hàng loạt dự án như: Thảo Điền Green, The 9 Stellars, MT Eastmark City, Celesta Heights, The Peak Garden… Tại Bình Thuận, một số dự án cũng được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường như: tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay, đô thị thương mại - dịch vụ và du lịch biển Lagi New City…

Nhiều dự án tại các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai đang chờ mở bán ngay khi chính quyền các địa phương cho mở cửa nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các tỉnh, thành.

Nhiều chính sách kích cầu được tung ra nhằm thu hút nhà đầu tư.

Bên cạnh kế hoạch ra mắt loạt dự án là chương trình ưu đãi nhằm đón đầu xu thế và kích cầu thị trường. Nhiều chủ đầu tư đang cung cấp các gói hỗ trợ lãi suất hay chính sách bán hàng hấp dẫn. Một dự án đô thị tại Hà Nội hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay tương đương 80% giá trị căn hộ tới giữa năm 2022. Nhiều dự án nghỉ dưỡng tại Bình Thuận, Hội An, Quảng Bình ra mắt chính sách mua lại với lãi suất từ 6-10%/năm sau khoảng thời gian 2-3 năm.

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Tập đoàn FLC cũng tung ra nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt. Các chính sách này gồm ưu đãi cho khách thanh toán trước hạn với lãi suất lên tới 20% (trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn), tặng voucher lên tới 1,5 tỷ đồng cho khách hàng thân thiết và cam kết mua lại tại dự án FLC Quảng Bình với lãi suất lên tới 20% chỉ sau 2 năm.

"Chính sách này giúp nhà đầu tư thu về lợi nhuận kép từ lãi suất cam kết của chủ đầu tư và tiềm năng tăng giá của bất động sản, dự kiến sẽ thu hút đáng kể sự chú ý của thị trường trong thời gian tới", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Thời điểm đầu tư hiệu quả

Báo cáo thị trường quý III/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm của người mua nhà có xu hướng phục hồi kể từ đầu tháng 9. Cũng theo các chuyên gia, thị trường địa ốc đang đứng trước cơ hội phục hồi, khi dịch bệnh được kiểm soát, quá trình tiêm vaccine trên diện rộng được xúc tiến nhanh chóng. Bên cạnh đó là các hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại, nhiều giải pháp kích thích nền kinh tế sắp triển khai, lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức thấp và dòng tiền dồi dào vẫn chờ cơ hội đổ vào thị trường.

Nhiều vấn đề pháp lý dự kiến được tháo gỡ, khi 2 văn bản pháp lý là Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh hoạt động bất động sản và Nghị định về hệ thống thông tin thị trường bất động sản có thể ban hành vào cuối năm nay. Một số điều khoản của Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản cũng sẽ được Bộ Xây dựng sửa đổi trong cuối năm tới. Đây sẽ là tín hiệu tốt cho cả người bán lẫn người mua, khi hàng loạt "nút thắt" được gỡ bỏ.

Phối cảnh dự án FLC Quảng Bình.

Những thị trường đáp ứng được các tiêu chí về hạ tầng phát triển, quy hoạch đồng bộ, có tiềm năng tăng giá trong dài hạn với sự xuất hiện của những chủ đầu tư tên tuổi đang thu hút dòng tiền.

Đại diện FLC chia sẻ, nhiều dự án nghỉ dưỡng do đơn vị này phát triển tại Thanh Hóa, Quy Nhơn có giá bán tăng từ mức vài triệu đồng/m2 giai đoạn 2014-2016 lên tới 30 triệu đồng/m2 ở thời điểm hiện tại. Hay tại Quảng Bình, sau sự xuất hiện của đại dự án FLC Quảng Bình, giá đất tại đây ghi nhận tăng gấp đôi, từ trên dưới 14 triệu/m2 lên tới 30 triệu/m2 trong giai đoạn 2018-2021. Doanh nghiệp dự báo mức giá này còn tiếp tục gia tăng, khi nhiều công trình trọng điểm của dự án đi vào vận hành, kịp thời đáp ứng nhu cầu du lịch phục hồi sau đại dịch.

Trường Thịnh