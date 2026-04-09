“Ốc đảo thượng lưu” Vịnh Xanh hút giới tinh hoa

“Viên ngọc quý” của siêu đô thị phía Đông

Là một mảnh ghép đặc biệt trong lòng Ocean City, Vịnh Xanh thừa hưởng nền tảng quy hoạch đồng bộ với mật độ không gian xanh trung bình lên tới 25 m²/người - cao gần gấp 3 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Thiên nhiên xanh bao quanh và hiện hữu trong từng góc nhỏ, giúp cư dân tái tạo năng lượng và cân bằng cảm xúc mỗi ngày.

Tuy nhiên, yếu tố tạo nên bản sắc riêng lại nằm ở cấu trúc biệt lập, được bao bọc bởi hệ sinh thái mặt nước hiếm có. Vịnh Xanh được ôm trọn bởi hệ thống kênh đào xanh mát, liền kề sông Bắc Hưng Hải và VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park. Nhờ đó, mỗi không gian sống đều sở hữu tầm nhìn hướng thủy thoáng rộng.

Vị trí hướng ra không gian xanh của khu Vịnh Xanh (Ảnh: CĐT).

Dòng sông, biển hồ bao quanh Vịnh Xanh còn đóng vai trò như một lá phổi xanh, cung cấp nguồn oxy trong lành, tinh khiết. Cùng với đó là chức năng điều hoà nhiệt độ, tạo không khí mát mẻ quanh năm.

Hệ thống kênh đào còn đóng vai trò như hàng rào sinh thái, ngăn cách Vịnh Xanh với bên ngoài, tạo sự riêng tư, biệt lập cho một khu compound (khép kín) đúng nghĩa. Kết hợp cùng hệ thống an ninh đa lớp, bao gồm các chốt kiểm soát người ra vào hoạt động 24/24, mạng lưới camera AI được lắp đặt ở từng ngõ ngách, cư dân tinh hoa sẽ được hưởng cuộc sống an toàn suốt 365 ngày/năm.

Trên thế giới, bất động sản ven sông, cận biển, gần hồ thường có giá cao hơn 40% so với các khu vực khác. Lợi thế hướng thủy cũng giúp dòng tài sản này duy trì được đà tăng trưởng và thanh khoản ổn định.

Chuẩn sống nghỉ dưỡng 5 sao 365 ngày/năm ở “ốc đảo thượng lưu”

Chọn Vịnh Xanh làm bến đỗ an cư, giới thượng lưu sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị cuộc sống qua từng khoảnh khắc. Bởi từng dinh thự được ví như tác phẩm nghệ thuật đậm chất châu Âu, với kiến trúc Địa Trung Hải trang nhã, chinh phục người có gu thẩm mỹ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vịnh Xanh mang lại cho gia chủ chuẩn sống nghỉ dưỡng nhờ hệ thống tiện ích đẳng cấp hiện diện ngay trước hiên nhà. Đảo công viên Caribbean Bay gồm 3 đảo chức năng: đảo hồ bơi phong cách Caribbean Bay, đảo thể thao Gym ngoài trời và đảo BBQ VIP bên hồ. Mô hình đảo trong đảo được thiết kế đẹp mắt như những resort 5 sao giúp cư dân nạp nguồn năng lượng tích cực sau cả ngày dài làm việc; đồng thời cũng tạo ra môi trường gắn kết cộng đồng cư dân tinh hoa.

Vịnh Xanh là điểm hẹn an cư xứng tầm của giới tinh hoa (Ảnh: CĐT).

Cư dân Vịnh Xanh sở hữu đặc quyền tiếp cận toàn bộ quần thể tiện ích đồ sộ của Ocean City thông qua 2 trục đường chính, gồm: đại lộ Bốn Mùa rộng 51m và Hừng Đông rộng 25m.

Với mô hình “thành phố 10 phút” của Ocean City, Vịnh Xanh đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm, vui chơi giải trí của cộng đồng tinh hoa ngay tại chỗ. Từ giáo dục với hệ thống trường chất lượng quốc tế như Vinschool, Brighton College; mua sắm, giải trí với Vincom Mega Mall, Grand World, VinWonders; đến chăm sóc sức khỏe tại Vinmec Ocean Park 2… tất cả đều nằm trong bán kính di chuyển ngắn.

Vinmec Ocean Park 2 với hệ thống trang bị hiện đại hàng đầu thế giới đi vào vận hành từ tháng 1/3, nâng tầm chuấn sống "all-in-one" (tất cả trong một) cho cư dân Ocean City (Ảnh: CĐT).

Dù sở hữu không gian sống biệt lập, Vịnh Xanh vẫn đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt với trung tâm Thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông hiện hữu, như cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, quốc lộ 5A hay cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đồng thời, loạt công trình hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ, như Vành đai 3.5, Vành đai 4 và các cây cầu vượt sông Hồng Ngọc Hồi, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo… dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028.

Sự hoàn thiện của mạng lưới hạ tầng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn tạo động lực hình thành các hành lang kinh tế mới, đưa khu Đông trở thành cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm sở hữu vị trí chiến lược, số lượng hữu hạn, hệ sinh thái hoàn chỉnh và chất sống “quiet luxury” như Vịnh Xanh kỳ vọng sẽ được săn đón và gia tăng giá trị bền vững.