Những yếu tố khiến Nha Trang hấp dẫn giới đầu tư địa ốc

Dân trí Tiềm năng du lịch, chiến lược phát triển đô thị, hạ tầng giao thông… là những yếu tố khiến Nha Trang trở thành đích ngắm của nhiều nhà đầu tư trên cả nước, trong đó có người dân khu vực Tây Nguyên.

Theo ghi nhận của các sàn bất động sản địa phương, từ cuối tháng 9, thị trường Nha Trang bắt đầu giao dịch sôi động trở lại, sau một thời gian im ắng do ảnh hưởng của Covid-19.

"Nhiều nhà đầu tư đã âm thầm quay trở lại thị trường Nha Trang để bắt đáy. Số lượng người quan tâm các dự án đã tăng từ 20-30% so với lúc cao điểm dịch", Lê Thanh Hưng - một chuyên viên môi giới cho hay.

Việt Nam đã xác định "sống chung với dịch bệnh", dần chuyển sang trạng thái bình thường mới, các địa phương ven biển lên kế hoạch đón du khách trở lại sẽ là động lực để ngành du lịch bứt phá mạnh sau 2 năm "ngủ đông".

Mới đây ngày 19/10, giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) đã vinh danh Việt Nam là "Điểm đến hàng đầu châu Á 2021", ngoài ra ở hạng mục resort, khách sạn Việt Nam giành được 17 giải khác nhau với nhiều tỉnh có đại diện đạt giải, trong đó có Nha Trang. Vịnh ngọc Nha Trang vẫn là điểm đến ưa thích của những nhà đầu tư sành sỏi, khi sở hữu nhiều lợi thế về hạ tầng, thiên nhiên, lượng du khách quốc tế…

Nhờ lợi thế về bờ biển đẹp, hạ tầng đồng bộ, thu hút du khách, Nha Trang luôn là thị trường được giới đầu tư để mắt (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Trong khi Covid-19 ít nhiều khiến dòng vốn của giới đầu tư xoay chuyển vào một số khu vực mới nổi như Bình Thuận, Bình Phước… thì anh Hoàng Gia Tiến (Hà Nội) vẫn kiên trì bám trụ Nha Trang. Bằng chứng là dù đã có một loạt căn hộ khách sạn ven biển, anh lại mới đầu tư thêm 2 căn second home tại khu đô thị An Viên - sản phẩm mà theo anh có tiềm năng lớn thời gian tới, trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm

Nha Trang được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam kéo dài 385 km với hệ thống gần 200 đảo lớn nhỏ có cảnh quan tươi đẹp, nằm trong top 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Thành phố còn có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ quanh năm trung bình vào khoảng 26,5 độ C và lượng mưa trung bình thấp nhất cả nước, chỉ ở mức 1.200 mm. Những yếu tố về tự nhiên tạo nên điều kiện thuận lợi để Nha Trang có thể phát triển du lịch suốt cả 12 tháng trong năm.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu là thành phố trực thuộc Trung ương, định hướng Nha Trang sẽ là đô thị biển quốc gia và quốc tế. Ngân sách phát triển đô thị đến năm 2030 gần 50.000 tỷ đồng cùng hàng loạt chiến lược cụ thể.

Trong các dự án hạ tầng giao thông đang được triển khai, có 3 dự án đường bộ đáng chú ý, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều đổi thay cho phố biển. Đó là cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo với tổng chiều dài 78,5 km, tổng vốn đầu tư 8.925 tỷ đồng; nút giao thông Ngọc Hội Vĩnh Điềm Trung nằm ở vị trí giao nhau giữa đường sắt và đường 23/10, tổng vốn đầu tư hơn 1.240 tỷ đồng; đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tuyến cao tốc Nha Trang - Phan Thiết, Nha Trang - Bình Định đang được đẩy mạnh sẽ góp phần kết nối du khách đến với vịnh ngọc dễ dàng hơn.

Đặc biệt, phát huy thế mạnh là cửa ngõ lên Tây Nguyên, hiện tỉnh xúc tiến nhiều dự án giao thông trọng điểm tại khu vực này. Mở đầu là dự án cao tốc Đà Lạt - Nha Trang dài khoảng 85 km, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2021-2025 và cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang dài 113 km, tổng mức đầu tư 19.500 tỷ đồng. Hai tuyến cao tốc này có ý nghĩa quan trọng để kết nối du lịch rừng - biển và tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn khu vực.

"Đây cũng là lý do mà không ít nhà đầu tư khu vực Tây Nguyên tìm đến Nha Trang, như tôi", Phan Thanh Phong, một nhà đầu tư đến từ Buôn Ma Thuột cho biết.

Theo anh Phong, Nha Trang được coi là "thủ phủ du lịch" vùng biển, thì Đà Lạt và Buôn Ma Thuột cũng là những địa danh du lịch nổi tiếng vùng núi. Do đó, hai tuyến cao tốc kết nối rừng - biển chính là giải pháp thúc đẩy sự phát triển du lịch khu vực trong tương lai. "Đi du lịch biển mà chỉ khoảng trên dưới 1 giờ chạy xe lên tới rừng thì hết sức thú vị. Chỉ trong một ngày, vừa được sảng khoái đắm mình giữa những con sóng xanh trong ở vịnh ngọc, một lúc sau đã được hít thở bầu không khí lành lạnh, thanh khiết giữa những đám sương mù lảng bảng ở xứ sở cao nguyên. Phong cảnh hai bên đường đi lại đẹp như tranh vẽ với núi non trùng điệp, hùng vĩ... Tôi tin du khách nào cũng sẽ muốn được tận hưởng trải nghiệm đặc sắc, hấp dẫn này", anh Phong nhận định.

Ông Văn Dũng Chinh, Ủy viên Hội Môi giới Bất động sản Khánh Hòa cho biết, thị trường bất động sản ở TP Nha Trang không chỉ dành cho người dân có nhu cầu ở thực trên địa bản tỉnh, mà vẫn còn hấp lực đối với các nhà đầu tư ở mọi miền cả nước. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, mong muốn được sở hữu ngôi nhà thứ 2 để nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe lại đang lên cao như hiện nay.

Theo khảo sát mới đây của chương trình Manulife Asia Care Survey, 100% người Việt Nam tham gia cho biết mong muốn thay đổi không gian sống, hoặc có nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm bất động sản có chỉ số sức khỏe cao. Trên thị trường bất động sản, các sản phẩm nhà ở có thiết kế cảnh quan gần gũi với thiên nhiên cùng hệ thống tiện ích đa dạng, chú trọng sức khỏe cộng đồng trong các khu đô thị khép kín theo đó nhận được sự quan tâm lớn.

Tuy nhiên, Nha Trang lại vốn là địa điểm quen thuộc trong bản đồ đầu tư của giới kinh doanh bất động sản phân khúc nghỉ dưỡng, khách sạn. Trong khi, các căn hộ cao cấp có hệ sinh thái và tiện ích all-in-one lại khan hiếm. Chính vì vậy, dự án căn hộ cao cấp có sổ hồng luôn là điều mà các nhà đầu tư sành sỏi tìm kiếm, săn lùng.

Đón đầu xu hướng này, đầu tháng 10 vừa qua, Hưng Thịnh Land ra mắt dự án New Galaxy Nha Trang quy mô 1,9 ha, bao gồm 5 block, trong đó ba block cao 20 tầng và hai block cao 23 tầng với khoảng 1.500 căn hộ, shophouse tại khu đô thị biển An Viên.

Phối cảnh một góc dự án New Galaxy Nha Trang( Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Cư dân tại New Galaxy Nha Trang có thể tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên mà vẫn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, với hệ thống tiện ích như: công viên nội khu; hồ bơi rộng 700 m2; sân thể thao đa năng; trường mầm non; bãi tắm riêng An Viên; khu vui chơi trẻ em… Ngoài ra, các tiện ích thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, tài chính đa dạng trên vịnh ngọc đều hiện hữu trong bán kính 5km, sẽ góp phần hoàn thiện cuộc sống tiện nghi thời thượng tại New Galaxy Nha Trang.

Theo PropertyX - đơn vị phân phối dự án, căn hộ New Galaxy Nha Trang dự kiến được chủ đầu tư đưa ra mức giá bán hấp dẫn - khoảng 48 triệu đồng mỗi m2, áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt cùng nhiều ưu đãi.

Phối cảnh tầm nhìn từ căn hộ của dự án New Galaxy Nha Trang (Ảnh: Hưng Thịnh Land).

Anh Nguyễn Thế Hưng, nhà đầu tư đến từ Đà Lạt có ý định "xuống tiền" cho một căn hộ tại dự án New Galaxy Nha Trang cho biết: "Nhận định của cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì giai đoạn 2023-2024 sẽ là thời điểm nền kinh tế phục hồi, du lịch tăng trưởng trở lại. Đó cũng chính là thời điểm bàn giao căn hộ, vận hành khai thác dự án New Galaxy Nha Trang. Do đó theo tôi, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để bắt đáy thị trường, đầu tư cho dự án tiềm năng, nhưng vẫn đang có mức giá khá mềm này".

New Galaxy Nha Trang sẽ giới thiệu 2 block The Art và The Lux với chính sách hấp dẫn: chiết khấu lên đến 4,5%, chiết khấu thanh toán vượt 18%/năm/số ngày vượt, cùng nhiều ưu đãi đặc biệt khác. Đơn vị cũng hợp tác với Ngân hàng VPBank và MB để đưa ra chính sách ưu đãi về lãi vay như VPBank cho vay 75% giá trị căn hộ; MB cho vay 70% giá trị căn hộ.

Thông tin dự án truy cập website: https://newgalaxynhatrang.com.vn/ hoặc liên hệ hotline: 1900 6958

Trường Thịnh