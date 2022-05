Những lợi thế giúp The Oasis, The Tropical - The Beverly Solari hút giới thượng lưu

Tựa như "viên ngọc xanh" tỏa sáng nơi cửa ngõ Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), 2 phân khu The Oasis và The Tropical sở hữu những ưu thế độc đáo, vượt trội.

Ốc đảo The Oasis

The Oasis kiến tạo không gian sống như một ốc đảo nghỉ dưỡng vừa kín đáo, riêng tư vừa tinh tế, đẳng cấp.

Ảnh phối cảnh phân khu The Oasis - dự án The Beverly Solari nhìn từ sông Đồng Nai.

Theo đó, phân khu sở hữu tầm nhìn hướng ra sông Đồng Nai, với hàm ý mang đến may mắn, tài lộc và thành công cho gia chủ bởi nước vốn được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng. Từ trên tầng cao căn hộ, những chủ sở hữu còn có thể đón trọn luồng không khí mát mẻ, thoáng đãng, một không gian yên tĩnh riêng tư để thư giãn, nghỉ ngơi.

Quang cảnh sông Đồng Nai rộng lớn với thiên nhiên tươi xanh xung quanh thu trọn trong tầm mắt là nơi an cư để cư dân đón bình minh mỗi sáng hay thư thả thưởng trà chiều. Đây hứa hẹn là liệu pháp giúp tinh thần cư dân sảng khoái, tràn đầy năng lượng.

The Oasis là phân khu duy nhất tại dự án The Beverly Solari nằm kế cận trường học. Đây là điều kiện tiên quyết để nhiều cư dân lựa chọn không gian sống. Vị trí thuận tiện để đưa đón, chăm sóc con cái và phát triển trí tuệ cho thế hệ tương lai là điều mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm, trăn trở.

Ngoài ra, chỉ cần bước chân ra khỏi sảnh căn hộ, cư dân có thể hòa mình vào không khí nghỉ dưỡng như tại resort đẳng cấp dọc bờ Tây nước Mỹ. Ở đó, hồ bơi ốc đảo mang đến làn nước trong xanh mát lạnh, suối bậc cảnh quan, vườn California, phố cọ,… là điểm đến khám phá tô đậm thêm chất Mỹ phóng khoáng - cho cư dân cảm nhận chuỗi trải nghiệm đa dạng, hiếm có.

The Tropical miền nhiệt đới sôi động

Được thiết kế theo những giá trị chắt lọc từ các thiên đường nhiệt đới, The Tropical mở ra cuộc sống trải nghiệm sống động để cư dân tận hưởng luồng sinh khí tươi mới, tràn đầy hứng khởi mỗi ngày.

Đường dạo Hoa Giấy và kênh đào Thousand Flowers chạy dọc phân khu The Oasis và The Tropical

Nội khu The Tropical được thiết kế như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ trong lòng đô thị sầm uất, mở ra vô vàn trải nghiệm lý thú. Tâm điểm nơi đây chính là hồ bơi nhiệt đới mang đến không gian thảnh thơi như đang nghỉ dưỡng tại các resort đẳng cấp. Vườn cọ nhiệt đới Honolulu hay vườn Califonia chính là những mảng xanh trọn vẹn để cư dân được nghỉ ngơi, thư giãn theo phong cách Mỹ đúng chuẩn.

Mặt khác, The Tropical giữ vị trí đặc biệt khi là phân khu nằm giữa 2 phân khu còn lại là The Oasis và The Sunset. Nơi đây chính là không gian để chủ nhân không chỉ thỏa sức trải nghiệm các tiện ích nội khu mang phong cách nhiệt đới mà còn tiếp giáp với các tiện ích tiêu biểu của dự án như: TTTM Vincom Mega Mall, Đại lộ mua sắm Rodeo, bến xe VinBus,…

Vị trí kết nối các phân khu cũng giúp The Tropical thừa hưởng tiện ích hai phân khu lân cận một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Sân cỏ đa năng và sân tennis nằm ngay sát cạnh để cư dân thuận tiện chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể thao mỗi ngày.

Không chỉ vậy, để hoàn thiện cuộc sống nghỉ dưỡng dành riêng cho chủ nhân ưa thích sự kín đáo, chủ đầu tư ưu tiên kiến tạo đường dạo Hoa Giấy và kênh đào Thousand Flowers chạy dài từ phân khu The Oasis đến hết The Tropical. Không gian thơ mộng khiến cư dân được tận hưởng những phút giây lãng mạn, nhẹ nhàng sau những ngày hối hả, tất bật.

Bộ đôi phân khu The Oasis và The Tropical "được lòng" các nhà đầu tư ngay trong lần trình làng đầu tiên bởi ngoài những lợi thế nội tại mỗi phân khu, ưu thế từ vị trí chiến lược trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park sẽ góp phần thúc đẩy giá trị của 2 phân khu trong tương lai.