Những dự án góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị Vĩnh Long

Sự dịch chuyển dòng vốn theo những nhịp cầu

Trong bản đồ đầu tư bất động sản miền Tây, Vĩnh Long không còn là điểm trung chuyển đơn thuần giữa những hành trình vội vã. Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng, kết hợp cùng tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã đưa vào sử dụng cuối năm 2023, góp phần rút ngắn hành trình từ TPHCM về TP Cần Thơ xuống chỉ còn hơn 2 giờ đồng hồ.

Không chỉ là con số về thời gian, đó còn là minh chứng cho việc xóa bỏ khoảng cách địa lý, tạo hành lang thông thoáng cho dòng vốn đầu tư đổ về Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh trong vùng ĐBSCL nói chung.

Năm 2026, tỉnh Vĩnh Long tập trung đầu tư các công trình trọng điểm như: Cầu Đại Ngãi; cầu Ba Lai 8; Tuyến tránh Quốc lộ 57 (đường dẫn vào cầu Đình Khao); cầu Đình Khao; Cổ Chiên 2; cầu Cửa Đại… Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Long mới đây đã thống nhất chọn phương án đầu tư tuyến cao tốc ven biển CT.33 theo phương thức đối tác công - tư.

Dự án có chiều dài khoảng 150km, đi qua các địa phương gồm TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Điểm đầu dự kiến kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Quy mô thiết kế 4 làn xe, vận tốc 100 km/h.

Dự kiến khởi công dự án cuối năm 2026, hoàn thành cuối năm 2030, vốn dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã khởi công với mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng (Ảnh: Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long)

Theo chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân, khi hạ tầng lớn hình thành tại Đồng bằng sông Cửu Long, cho thấy một bức tranh tăng tốc mạnh mẽ của đầu tư công, với tác động sâu rộng đến phát triển vùng và thị trường bất động sản.

Đặc biệt quanh các nút giao chiến lược như Vĩnh Long, lợi thế không còn nằm ở “đất rẻ”, mà nằm ở khả năng khai thác thương mại - dịch vụ - lưu trú - logistics. Đây là bản chất của đô thị vệ tinh thời kỳ mới: không phải nơi để chờ tăng giá đất, mà là nơi để vận hành kinh tế.

Gateway Co Chien - Khi đô thị không chỉ để ở

Đón đầu làn sóng đó, những dự án quy mô, bài bản bắt đầu hình thành, Gateway Co Chien do Thành Đô Group làm chủ đầu tư nổi lên như một điểm nhấn chiến lược, gắn với mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Tọa lạc ngay cửa ngõ vào trung tâm Vĩnh Long, nơi giao thoa giữa hai cây cầu huyết mạch là Mỹ Thuận và Mỹ Thuận 2, dự án sở hữu lợi thế hiếm có về kết nối và khả năng khai thác thương mại.

Với quy mô hơn 14,3ha, Gateway Co Chien được phát triển theo mô hình "All-In-Compound" (tất cả trong một), kiến tạo không gian sống khép kín nhưng mở rộng giá trị: An cư với biệt thự, nhà phố hiện đại; kinh doanh với shophouse sầm uất; nghỉ dưỡng.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là hệ thống trung tâm thương mại SenseFesti hơn 40.000m², đây là tổ hợp thương mại - giải trí hiện đại, tích hợp đa dạng các hạng mục tiện ích vượt trội, bao gồm trung tâm mua sắm và đại siêu thị quy mô lớn, quy tụ nhiều thương hiệu uy tín; sân khấu nhạc nước ngoài trời, nơi diễn ra các lễ hội và sự kiện cộng đồng đặc sắc; khu ẩm thực phong phú, mang đến hành trình trải nghiệm từ địa phương đến quốc tế Không gian giải trí đa dạng trong nhà và ngoài trời, phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Trung tâm thương mại SenseFesti Vĩnh Long là một hạng mục trong dự án Gateway Co Chien, được định vị là tổ hợp mua sắm - giải trí - ẩm thực hiện đại quy mô lớn nhất tỉnh Vĩnh Long.

Gateway Co Chien là dự án được chủ đầu tư quy hoạch đồng bộ, tạo nên một hệ sinh thái sống - làm việc - hưởng thụ trong một không gian khép kín, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cộng đồng chuyên gia và giới doanh nhân khi đến với Vĩnh Long.

Sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ hấp dẫn từ Thành Đô Group và lợi thế vị trí độc tôn hứa hẹn đưa Gateway Co Chien thành điểm rơi của dòng vốn. Sở hữu sản phẩm tại đây là nắm giữ chiếc chìa khóa, đón đầu tương lai phát triển của vùng đất cửa ngõ Vĩnh Long.