Những điểm sáng tiềm năng tại thị trường bất động sản miền Bắc

Sự chuyển biến trong hành vi đầu tư

Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý I/2022 do Viện nghiên cứu thị trường Dat Xanh Services thực hiện, cùng sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bất động sản - công nghệ vào 4/4 đã chỉ ra những điểm nhấn trong xu hướng đầu tư bất động sản tại miền Bắc.

Nghiên cứu từ Dat Xanh Services cho thấy chu kỳ "sốt đất" vào mỗi 7-8 năm từ 1993 đến nay sẽ khó lặp lại trong năm 2022 do Chính phủ và các địa phương đẩy mạnh đầu tư công theo hướng công khai, minh bạch thông tin và kiểm soát chặt chẽ hơn về pháp lý, giao dịch bất động sản.

Dù vậy, giá đất vẫn có xu hướng tăng trên nhiều phân khúc bởi các lý do như lạm phát, nguyên vật liệu tăng giá. Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ Covid-19 đã khiến một số nhà đầu tư miền Bắc có xu hướng rút về "đánh bắt gần bờ", dẫn đến mặt bằng giá nội đô và vùng ven bị đẩy lên cao hơn.

Minh chứng thị trường 3 tháng đầu năm, giá chung cư tại Hà Nội có nơi tăng 4,4% so với quý IV/2021. Giá đất nền có nơi tăng 10-20% so với quý I/2021, vị trí đẹp mặt đường lớn tăng tới 30-40%. Giá đất nền tỉnh ở Bắc Ninh, Bắc Giang, có nơi cũng tăng thêm khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá bất động sản vùng ven tăng tiệm cận với giá đất khu vực trung tâm.

Xu hướng chuyển dịch đầu tư ra vùng ven đô với quy mô lớn đến từ việc các vùng lõi trung tâm của Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn tại miền Bắc nói chung hiện đã không còn nhiều quỹ đất. Bên cạnh đó, quy hoạch hạ tầng, các khu thương mại - dịch vụ, trường học quốc tế, bệnh viện cao cấp, khách sạn 5 sao... cũng liên tục được đầu tư triển khai tại các thị trường mới.

Một điểm nổi bật nữa có ảnh hưởng trực tiếp tới xu hướng đầu tư là việc các nhà đầu tư ngày càng nhạy bén, luôn dành thời gian phân tích kỹ lưỡng về thị trường, ưu tiên các sản phẩm có vị trí tốt và pháp lý minh bạch thay vì chạy theo các tin sốt đất truyền miệng không căn cứ như trước kia.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, các sản phẩm có vị trí thuận lợi liên kết các cao tốc hoặc tuyến đường trung tâm sẽ thu hút nhà đầu tư và người dân mua sử dụng.

Hé lộ các thị trường tiềm năng phía Bắc

Đầu năm 2022, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước tính đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Bất động sản đứng thứ 2 trong các ngành thu hút FDI, chiếm 30% tổng vốn đầu tư đăng ký. Điều này khẳng định sự lạc quan và sôi động của thị trường bất động sản năm 2022 với nhiều thị trường mới được khai phá.

Theo Viện nghiên cứu thị trường DXS, thị trường bất động sản phân khúc cao tầng thương mại đang ghi nhận những dấu hiệu tích cực về nhu cầu do dân số tại các đô thị lớn tiếp tục tăng nhanh. Do đó, chung cư thương mại tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh dự báo sẽ tiếp tục tăng nhiệt.

Tiếp đến, phân khúc thấp tầng thương mại ở Hà Nội và các tỉnh vùng ven như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư phía Bắc. Mức giá của loại hình bất động sản này được đánh giá là có giá trị cao nhưng đồng thời cũng đem lại những món lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư.

Nguồn cung tương lai có xu hướng phân bổ ra khu vực ven Hà Nội.

Mặt khác, việc mở cửa hoàn toàn du lịch và đường bay quốc tế đã tạo đà phục hồi mạnh mẽ cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Bên cạnh các thị trường ven biển quen thuộc như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc… thì Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình cũng dần chiếm thị phần lớn trong danh mục đầu tư của khách hàng miền Bắc nhờ mặt bằng giá khá "mềm" so với tiềm năng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nhanh chóng nắm bắt sự bùng nổ của xu hướng nghỉ dưỡng núi, du lịch gần (staycation) cách nơi ở chỉ cách khoảng 2-3 giờ di chuyển bằng xe ô tô riêng.

Lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng mạnh mở ra cơ hội cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Thị trường năm 2022 hứa hẹn chứng kiến "cú nhảy vọt" của phân khúc bất động sản công nghiệp với dòng vốn FDI lớn cùng sự dịch chuyển của nhiều nhà máy sau khi Trung Quốc mất vai trò công xưởng của thế giới.

Các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Phòng… được dự báo tiếp tục giữ vững phong độ trong phân khúc này với tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp cao. Thái Bình sẽ trở thành cái tên mới gây chú ý khi mà giá cho thuê một chu kỳ đất một số nơi tại miền Bắc đang hấp dẫn hơn miền Nam (lần lượt là 107 USD và 111 USD).

Quý I/2022 là khởi đầu cho một giai đoạn mới cùng nhiều cơ hội và thách thức. Các chuyên gia nhận định, giai đoạn tiếp theo với nhiều dấu hiệu tích cực từ thị trường là thời điểm các nhà đầu tư hưởng lợi với mức lợi tức cao, tuy nhiên vẫn nên thận trọng bởi thị trường còn tồn tại rất nhiều biến động.