Những đặc quyền thượng lưu của Regal Residence Luxury khiến cư dân mê đắm

Mỗi tiện ích đều góp phần nâng tầm trải nghiệm sống, mang lại cho cư dân niềm tự hào và hài lòng về ngôi nhà xứng tầm của mình.

Chuẩn sống quốc tế có mặt tại Đồng Hới

Bên cạnh các tiêu chuẩn khắt khe về vị trí, chất lượng ngôi nhà thì cư dân tinh hoa còn quan tâm đến cộng đồng dân cư văn minh và hệ tiện ích đẳng cấp. Chính vì có tiêu chuẩn khắt khe trong việc chọn nơi ở nên cộng đồng này thường lựa chọn những khu đô thị năng động, cạnh biển, đặc biệt là hệ tiện ích cao cấp.

Regal Residence Luxury đánh dấu bước đi tiên phong của Regal Group trong việc thiết lập chuẩn sống mới quốc tế tại trung tâm thành phố biển Đồng Hới.

Trước tiêu chuẩn lựa chọn nơi an cư của nhóm người tinh hoa ngày một khắt khe, chủ đầu tư Regal Group không ngừng ra mắt các tác phẩm nhà ở đẳng cấp, khác biệt. Những thiết kế phiên bản giới hạn cạnh biển lần lượt ra đời để kiến tạo cộng đồng dành riêng cho giới thượng lưu.

Nằm trên bán đảo "tỷ phú" Bảo Ninh (Đồng Hới), tòa tháp Regal Residence Luxury 40 tầng trong siêu đô thị Regal Legend đem theo tâm huyết của nhà phát triển bất động sản quốc tế Regal Group tiên phong kiến tạo chuẩn sống quốc tế. Regal Residence Luxury sẽ hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm vượt trội với hệ tiện ích đẳng cấp cho cư dân tinh hoa.

Với hệ thống tiện ích trải dài từ tầng trệt đến tầng 40, tòa tháp Regal Residence Luxury mang đến cho cư dân sự tiện nghi tối đa với hệ thống tiện ích "All in one" ngay nơi sinh sống. Tại đây, cư dân dễ dàng tiếp cận mọi dịch vụ thiết yếu từ mua sắm, F&B, giải trí đến chăm sóc sức khỏe… mà không cần phải di chuyển xa. Mỗi tiện ích được tích hợp để tạo nên phong cách sống trọn vẹn và đẳng cấp, biến mỗi ngày tại Regal Residence Luxury thành kỳ nghỉ dưỡng thực thụ.

Bộ sưu tập những tiện ích thượng lưu

Trước khi vào tòa tháp, cư dân sẽ bị cuốn hút bởi Rainbow Garden - khu vườn rộng lớn, ngập tràn sắc xanh và sức sống. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng không gian thư giãn lý tưởng với khu vui chơi trẻ em, khu tập yoga ngoài trời, vườn sao băng, vườn BBQ và khu tập thể dục. Cùng với đó, các thương hiệu F&B ngoài trời sẵn sàng phục vụ mang đến sự tiện lợi tối đa cho cư dân.

Rainbow Garden ngay dưới tòa tháp không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn nuôi dưỡng lối sống hài hòa với thiên nhiên, giúp cư dân tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Khi bước vào tòa tháp, cư dân sẽ bị cuốn hút ngay bởi sảnh đón tráng lệ với chiều cao 8m và diện tích 230m². Từng chi tiết hoàn thiện tinh xảo, ánh sáng lung linh hòa quyện với nội thất hiện đại, tất cả tạo nên không gian sang trọng và quyến rũ, phản ánh đúng phong cách sống đẳng cấp mà cư dân mơ ước.

Sảnh đón tráng lệ tạo nên ấn tượng đầu tiên cho cư dân khi vào tòa nhà.

Tại tầng 1, nhà hàng Nhật Suka Omakase giúp cư dân dễ dàng thưởng thức những món ăn Nhật chuẩn vị từ sushi, sashimi đến món nướng truyền thống mà không cần phải đi xa. Suka Omakase là nơi cho những buổi gặp gỡ bạn bè, gia đình hay các dịp đặc biệt ngay tại nơi mình sống.

Cạnh đó, phòng chờ Jade Lounge dành cho khách của cư dân rộng rãi, tiện nghi giúp khách đến thăm có không gian ngồi chờ lịch sự mà không ảnh hưởng đến sự riêng tư của các căn hộ.

Phòng chờ riêng dành cho khách của cư dân là điểm cộng quan trọng, thể hiện sự chu đáo và đẳng cấp của tòa tháp tiên phong chuẩn quốc tế.

Tại tầng 2, Regal Exclusive mang đến cho cư dân không gian sinh hoạt cộng đồng, làm việc, giải trí và tổ chức sự kiện đẳng cấp. Với không gian mở, kết nối với thư viện, khu vui chơi trẻ em, cư dân có thể hòa mình vào các hoạt động cộng đồng hoặc thư giãn sau một ngày làm việc. Kế bên là Orbit Meeting Room mang đến cho cư dân không gian họp chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại.

Ở tầng 21 của tòa tháp là Pink Garden & Outdoor Playround sẽ có thêm nhiều tiện ích khác cho cư dân như trung tâm thể thao, khu tương tác nghệ thuật ánh sáng, khu thiền, chữa lành bằng âm thanh và khu vườn ánh sáng công nghệ 3D Mapping hàng đầu tại Việt Nam.

Lên đến tầng 40 của tòa tháp sẽ mở ra không gian thoáng mát bất tận với hồ bơi vô cực.

Tại đây, cư dân trải nghiệm các tiện ích 6 sao như Moon Bar, Asix Gym & Asix Yoga, khu vực thư giãn, nghỉ ngơi, thiền… Với tầm nhìn (view) "triệu đô" ngắm trọn biển Bảo Ninh, đây là nơi lý tưởng để tận hưởng khoảnh khắc ngắm hoàng hôn hay ánh đèn lung linh của thành phố Đồng Hới về đêm.