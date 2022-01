Những cột mốc chuyển mình của Đất Xanh Miền Trung trong năm 2021

Năm 2021 khép lại với nhiều thách thức chưa từng có đối với không ít doanh nghiệp. Nhưng Đất Xanh Miền Trung đã có một năm khá thành công, nhờ nguồn lực và chiến lược chuẩn bị trong nhiều năm, sự kiên định với mục tiêu lớn.

Giai đoạn thị trường trầm lắng, Đất Xanh Miền Trung tận dụng cơ hội để tập trung đầu tư quỹ đất, phát triển sản phẩm bất động sản quốc tế với tham vọng dẫn dắt thị trường xa xỉ tại Việt Nam. Doanh nghiệp nhận bàn giao và nghiên cứu đầu tư hàng trăm hecta đất xuyên suốt các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Phú Yên, mang đến nguồn cung gần 16.000 sản phẩm đa dạng phân khúc.

Ra mắt đầu năm 2021, Regal Pavillon Da Nang là chuỗi shophouse sở hữu phố đi bộ thương mại tại Đà Nẵng với kiến trúc tân cổ điển châu Âu. Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự án thu hút sự quan tâm của thị trường với tốc độ thi công ấn tượng và đã "cháy hàng" chỉ sau một giờ mở bán, mang về doanh thu gần 1.500 tỷ đồng. Sắp đến, Regal Pavillon Da Nang sẽ khánh thành toàn khu và hoàn thiện tất cả tiện ích, mang đến trải nghiệm sống cao cấp cho cư dân.

Chuỗi shophouse Regal Pavillon Da Nang (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Cùng thời điểm, Đất Xanh Miền Trung tiếp tục hoàn thiện các căn biệt thự đắt giá ven sông Cổ Cò - Regal One River. Dự án được trao giải thưởng đáng sống của năm 2020 và đã đón cư dân về an cư trong năm 2021. Regal One River sở hữu vẻ đẹp nghệ thuật hiện đại với hệ vật liệu ngoại - nội thất xa xỉ từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Biệt thự Regal One River (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Trong phân khúc shophouse theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, Regal Maison Phu Yen sở hữu chiều cao 21 m ấn tượng nổi bật dọc đại lộ biển Hùng Vương, Tuy Hòa. Dự án đạt giải "Dự án đáng sống năm 2021" sẽ ra mắt trong quý I/2022.

"Cùng với Regal Pavillon Da Nang và Regal One River, Regal Maison Phu Yen được xem là niềm tự hào của thương hiệu Regal Homes", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Shophouse Regal Maison Phu Yen (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Đến cuối năm 2021, Đất Xanh Miền Trung lần đầu tiên ra mắt online dự án biệt thự Regal Victoria. Với lối kiến trúc hiện đại, đột phá, dự án nhanh chóng chinh phục nhiều chủ nhân và dự kiến tất toán 100% giỏ hàng trong quý I/2022.

Biệt thự Regal Victoria (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Regal Victoria cũng là dự án đầu tiên sở hữu chuỗi tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế Regal Food. Khánh thành vào đầu tháng 1/2022, Regal Food Victoria mang đến những trải nghiệm mua sắm và giải trí thời thượng cho cộng đồng cư dân tại đây.

Không gian bên trong Regal Food Victoria (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Hệ sinh thái của Đất Xanh Miền Trung tiếp tục hoàn thiện với dự án khu đô thị phức hợp quốc tế Regal Ocean khi quy tụ hầu hết các thương hiệu của dòng Regal: Regal Homes, Regal Hotels & Resorts, Regal Mall, Regal Food.

Trong đó, Sales Gallery Regal Ocean và tiện ích cà phê Trung Nguyên Legend là một trong những yếu tố hấp dẫn của dự án khi chào đón sự hợp tác đầu tiên với thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực F&B.

Thiết kế bên ngoài Sales Gallery Regal Ocean (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Bên cạnh đó, Regal Ocean cũng đã khởi công, động thổ, cất nóc các phân khu cũng như hợp tác cùng thương hiệu quốc tế Accor để quản lý vận hành tòa khách sạn 5 sao Novotel Quang Binh Hotels & Residences. Sự kiện ký kết trở thành bước ngoặt quan trọng của mảnh ghép thương hiệu Regal Hotels and Resorts thuộc hệ sinh thái Đất Xanh Miền Trung.

"Nối tiếp Regal Homes, từ đây, Regal Food, Regal Mall, Regal Hotels and Resorts sẽ trở thành các thương hiệu định giá tỷ đô tiếp theo của Đất Xanh Miền Trung, mang tới bản sắc độc đáo và mô hình trải nghiệm tiện lợi, sang trọng khác biệt", đại diện doanh nghiệp kỳ vọng.

Lễ ký kết hợp tác giữa Đất Xanh Miền Trung và Tập đoàn Accor (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Trong năm 2021, diện mạo của các căn shophouse Castia Infinity, Castia Palace thuộc phân khúc 4 sao Castia Homes cũng đã hoàn thiện với hệ thống ánh sáng trung tâm theo tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn những trải nghiệm sống khác biệt dành riêng cho cư dân.

Dãy shophouse Castia Infinity (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Theo Đất Xanh Miền Trung, cùng với tòa nhà văn phòng Regal Office, các dự án nhà ở thuộc thương hiệu Castia Homes, tiện ích thương mại Castia S đã vận hành trước đó, 2021 đánh dấu cột mốc chuyển mình của doanh nghiệp với hệ sinh thái toàn diện và cao cấp.

Tòa nhà tiện ích Castia S (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

Dự kiến trong năm 2022, Đất Xanh Miền Trung sẽ giới thiệu đầy đủ 8 danh mục thương hiệu này đến với thị trường. Cột mốc này đánh dấu bước chuyển mình của đơn vị từ doanh nghiệp bất động sản trở thành doanh nghiệp đa ngành, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ quy mô, đạt chuẩn quốc tế.

"Một hành trình phát triển nhiều hoài bão, xây dựng chuỗi trải nghiệm tinh hoa dành riêng cho cư dân và khách hàng để phát triển bền vững đang chờ đón Đất Xanh Miền Trung phía trước", vị đại diện này cho biết.