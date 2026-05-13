Những công trình biểu tượng tái định vị Cần Giờ

Công thức nâng tầm giá trị bất động sản

Trong hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM" tổ chức ngày 12/5, TSKH Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý TPHCM, nêu ví dụ về nhiều đô thị thành công trên thế giới đều có điểm chung là sử dụng các công trình biểu tượng để tái định vị hình ảnh và tạo động lực tăng trưởng mới.

Hội thảo "Cần Giờ - Cực tăng trưởng mới của TPHCM" thu hút 150 đại biểu là doanh nghiệp, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu cùng tham dự (Ảnh: BTC).

Tại Singapore, Sentosa không đơn thuần là một đảo du lịch mà là mô hình phát triển được quy hoạch đồng bộ hiếm có trên thế giới. Tại đây, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, thiên nhiên và các giá trị lịch sử được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái có hạ tầng kết nối tối ưu. Hệ thống giao thông nội khu, đặc biệt là tuyến tàu điện một ray (monorail) được kết nối trực tiếp với mạng lưới metro của Singapore, giúp việc di chuyển từ trung tâm thành phố ra đảo diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

Sentosa hiện là một trong những “cỗ máy du lịch” quan trọng nhất của Singapore. Riêng Resorts World Sentosa ghi nhận doanh thu hơn 2,4 tỷ đô la Singapore trong năm 2023 và phục hồi mạnh sau đại dịch Covid-19.

Nếu Singapore tận dụng lợi thế đảo du lịch, Dubai lại là ví dụ cho tư duy “tạo ra tài nguyên” thay vì chỉ khai thác tài nguyên sẵn có. Từ một vùng sa mạc khô cằn, Dubai xây dựng chiến lược dài hạn để trở thành trung tâm du lịch, tài chính và giải trí toàn cầu.

Thành phố tập trung vào du lịch cao cấp, đồng thời phát triển mạnh hạ tầng hàng không, logistics và các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn. Các biểu tượng như Burj Khalifa hay Palm Jumeirah không chỉ phục vụ du lịch mà còn trở thành công cụ định danh toàn cầu cho thị trường bất động sản Dubai.

TSKH Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quản lý TPHCM, nêu ví dụ về các đô thị thành công trên thế giới và công thức tạo động lực tăng trưởng mới cho Cần Giờ

Một ví dụ khác là Las Vegas (Mỹ) - nơi gần như không có lợi thế tự nhiên nổi bật nhưng vẫn trở thành “thủ phủ giải trí” của thế giới. Hàng loạt tập đoàn lớn đã đầu tư phát triển các tổ hợp khách sạn dọc đại lộ The Strip.

Điểm thành công của Las Vegas là khả năng tạo ra trải nghiệm thay vì phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Thành phố phát triển mạnh các hoạt động giải trí 24/7, biểu diễn nghệ thuật, du lịch MICE, thể thao, ẩm thực và mua sắm.

Theo giới chuyên gia, khi hạ tầng giao thông và các công trình biểu tượng xuất hiện đồng thời, giá trị bất động sản thường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Cần Giờ hiện được nhìn nhận là một trong những khu vực hội tụ rõ các yếu tố này.

Cũng tại hội thảo, ông Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM, nhận định khi các tuyến vành đai, cao tốc, kết nối liên vùng, sân bay quốc tế Long Thành và các hành lang giao thông hướng biển dần hoàn thiện, Cần Giờ sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế, du lịch và logistics mới của thành phố.

Nhiều chuyên gia cho rằng tầm nhìn chiến lược của Cần Giờ không nằm ở việc trở thành Dubai mới hay Las Vegas mới, mà là xây dựng mô hình phát triển riêng biệt - nơi sinh thái rừng ngập mặn, biển và văn hóa Nam Bộ trở thành nền tảng cho hệ sinh thái du lịch bền vững.

Vinhomes Green Paradise - Cú hích tái định vị Cần Giờ

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - đánh giá khu vực Cần Giờ mang nhiều lợi thế khác biệt. Sự tham gia của các nhà đầu tư lớn và có uy tín như Vingroup cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin thị trường, góp phần nâng chuẩn phát triển dự án theo hướng hiện đại, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn.

Trong đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được xem là điểm nhấn mới trong chiến lược phát triển của TPHCM, trở thành động lực tăng trưởng mới.

Cùng với hệ sinh thái rừng ngập mặn khoảng 75.000ha đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có quy mô khoảng 2.870ha, được phát triển theo mô hình “thành phố tích hợp”, nơi hội tụ đồng thời các chức năng lưu trú, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại, y tế và giáo dục. Dự án không chỉ tập trung vào nhà ở hay nghỉ dưỡng đơn thuần, mà được định hướng như một “siêu điểm đến quốc tế”.

Hàng loạt công trình biểu tượng được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng định danh toàn cầu cho khu vực. Trong đó có tổ hợp nhà hát Blue Wave Theatre, biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon rộng 800ha hay tòa tháp 108 tầng - những điểm nhấn được kỳ vọng góp phần nâng sức hút du lịch và mặt bằng giá trị bất động sản.

Giới quan sát cho rằng đây là công thức từng xuất hiện tại nhiều đô thị du lịch quốc tế: dùng công trình biểu tượng để tạo nhận diện, hút dòng khách và nâng mặt bằng giá trị bất động sản. Nếu Burj Khalifa giúp định danh Dubai hay Marina Bay Sands trở thành biểu tượng của Singapore, thì các công trình quy mô lớn tại Cần Giờ cũng được kỳ vọng tạo hiệu ứng tương tự cho khu Nam TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Vinhomes, cho biết dự án hiện đã hoàn thiện hơn 2.000ha diện tích lấn biển và khoảng 200km hạ tầng giao thông nội khu. Thay vì mô hình “hạ tầng đi trước, bất động sản đi sau” như trước đây, tiến độ xây dựng hạ tầng khu vực và phát triển đô thị hiện được triển khai song song nhằm sớm hình thành cộng đồng cư dân và hệ sinh thái dịch vụ.

Khi cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thiện toàn tuyến, thời gian kết nối từ Cần Giờ đến sân bay quốc tế Long Thành sẽ được rút ngắn đáng kể. Cùng với các dự án như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hay cảng trung chuyển quốc tế, khu vực này được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối mới của vùng Đông Nam Bộ.

Trong lịch sử phát triển đô thị, giá trị bất động sản thường không chỉ đến từ vị trí mà còn từ khả năng trở thành biểu tượng mới của tăng trưởng. Chuyên gia cho rằng Cần Giờ đang đứng trước giai đoạn chuyển mình tương tự nhiều đô thị biển quốc tế từng trải qua - nơi hạ tầng, du lịch và các công trình biểu tượng cùng tạo nên một chu kỳ tăng giá mới.