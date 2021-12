Nhu cầu "săn" bất động sản sau dịch

Dân trí Giá căn hộ có xu hướng tăng khi lạm phát và nguồn cung hạn chế. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ tìm những sản phẩm tạo khác biệt trên thị trường để xuống tiền.

Lo lạm phát, nhà đầu tư săn tìm bất động sản

Theo đánh giá của chuyên gia, giá cả nhiều yếu tố đầu vào đang tăng, có loại tăng gấp 2, 3 lần trong một năm. Điều này sẽ tác động đến giá các sản phẩm hình thành trong tương lai, trong đó có bất động sản.

Trong khi đó, báo cáo tháng 11 của Standard Chartered công bố dữ liệu suốt 20 năm qua cho thấy, ở điều kiện lạm phát tăng liên tục, bất động sản đạt mức lợi nhuận trung bình từ 8,8 đến 9,7% trong 12 tháng sau đó.

Điều đó có nghĩa, những nhà đầu tư sở hữu bất động sản trước giai đoạn lạm phát sẽ đảm bảo tài sản có giá trị thực và tăng trưởng lợi nhuận ổn định; biên lợi nhuận của nhà đầu tư có thể nới rộng liên tục.

Ở góc độ tiêu dùng, sau dịch bệnh, người mua ở thực tại TPHCM ưu tiên những ngôi nhà có tính riêng tư cao, đủ khoảng cách an toàn để bảo vệ cả gia đình. Ngoài ra, khu vực trung tâm với quỹ đất cạn dần, giá bán tăng cũng khiến một số nhà đầu tư dịch chuyển nguồn tiền tới những đô thị mới, được tổ chức khoa học, đầy đủ tiện ích, đáp ứng cuộc sống khép kín.

Phối cảnh Vinhomes Grand Park.

"Săn" bất động sản hội tụ những giá trị khác biệt

Chú trọng vào sức khỏe là ưu tiên được nhiều gia đình quan tâm khi mua nhà sau dịch. Họ hướng đến những trải nghiệm thực (nghỉ dưỡng như resort, mua sắm thời thượng, du lịch tại chỗ…) làm tăng giá trị sức khỏe, tinh thần thay vì chọn ở khu trung tâm ùn tắc xe cộ, ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn.

"Mục tiêu mua nhà là mua chất lượng sống trong vài chục năm hay khả năng kết nối trong tương lai đang được quan tâm hàng đầu", Duy Tuấn, một môi giới bất động sản chia sẻ.

Tư duy mua nhà của người dân thay đổi tác động trực tiếp tới việc lựa chọn kênh xuống tiền của các nhà đầu tư thứ cấp. Bà Nguyễn Thụy Vân Anh, Giám đốc dự án Công ty Bất động sản SmartRealtors & Partner cho biết, gần đây đã có rất nhiều nhà đầu tư chọn dự án The Origami (Vinhomes Grand Park) để đón đầu xu hướng và sức mua.

Không gian sống tại Vinhomes Grand Park.

Nằm ở "trái tim" khu Đông TPHCM, Vinhomes Grand Park kiến tạo một đại đô thị nghỉ dưỡng mang tầm vóc quốc tế, trong đó gần 80% diện tích được quy hoạch cho mảng xanh, công trình công cộng, tiện ích. Trong đó, The Origami với điểm nhấn là 2 vườn Nhật nằm ở trung tâm dự án, được các nghệ nhân bài trí sống động, kỹ lưỡng.

Với những công trình đậm chất Nhật Bản như cổng Torii, công viên đèn lồng, vườn thiền, đường dạo, hồ cá koi, vườn Tùng La Hán…, cư dân The Origami sẽ có không gian thả lỏng tâm hồn, tái tạo năng lượng.

Mảng xanh, sông nước tại Vinhomes Grand Park.

Theo đuổi mô hình nghỉ dưỡng, các căn hộ tại đây được thiết kế với độ mở tối đa, sử dụng mặt kính lớn để đón ánh sáng và gió tự nhiên nhiều nhất có thể. Tại mỗi căn hộ, cư dân còn có thể ngắm nhìn toàn bộ vườn Nhật, công viên Cầu vồng hay miền xanh sông nước ngay trước mặt.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư nhìn nhận The Origami không đơn thuần là sở hữu một tài sản sinh lời lâu dài mà sở hữu một hệ sinh thái đẳng cấp trên thị trường căn hộ hiện nay khi nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Trong đó, đại công viên 36 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á với 15 công viên chủ đề, gồm công viên ánh sáng, công viên gym ngoài trời, cùng đường dạo bộ, đạp xe ven hồ, chuỗi hồ bơi tràn bờ phong cách resort… được đầu tư "khủng" đem tới cuộc sống nghỉ dưỡng đặc quyền dành cho cư dân.

Sống như nghỉ dưỡng tại Vinhomes Grand Park.

Nhằm đem đến cuộc sống đủ đầy, đẳng cấp, trọn vẹn cho cư dân, Vinhomes Grand Park còn hoàn thiện mô hình "all in one" với các giá trị như dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, an ninh - an toàn của Vinhomes, hệ thống trường liên cấp Vinschool, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Vincom Mega Mall…

Với nhiều lợi thế, The Origami nói riêng và đại đô thị Vinhomes Grand Park nói chung hứa hẹn khả năng đón đầu xu hướng, dẫn dắt thị trường, thu hút nhà đầu tư.

Trường Thịnh