Nhu cầu mua căn hộ cho con học tại Hà Nội

Dân trí Thay vì thuê nhà, nhiều phụ huynh ở các tỉnh chọn phương án mua căn hộ tại Thủ đô cho con học đại học, nhờ chính sách ưu đãi từ chủ đầu tư.

Phụ huynh ở tỉnh mua nhà Hà Nội cho con

Sau khi cô con gái thông báo phải đóng tiền trọ gần 30 triệu đồng trong khi suốt nhiều tháng không ở đến vì giãn cách, chị Mai (Lê Chân, Hải Phòng) đã quyết định cho con chấm dứt cảnh ở trọ. Thay vào đó, chị mua căn hộ nhỏ tại dự án Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) để con an tâm học hành.

"Trong bối cảnh dịch bệnh, cho con ở khu trọ đông đúc, người ra vào không có kiểm soát, tôi không an tâm. Mua chung cư ở Hà Nội, vừa là của để dành, con thì sống an toàn, tiện ích đầy đủ, còn bố mẹ ở xa cũng an tâm", chị Mai chia sẻ.

Chị Mai không phải là trường hợp hiếm ở Hải Phòng chọn phương án mua căn hộ cho con đi học đại học tại Hà Nội. Một số phụ huynh đất Cảng còn lên kế hoạch mua căn hộ thủ đô từ khi con chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông.

Nhiều phụ huynh ưu tiên chọn mua chung cư tại Hà Nội cho con khi lên đại học. Trong ảnh là không gian sống tại Vinhomes Smart City.

Anh Tạ Minh Tuấn, chuyên viên tư vấn sàn bất động sản Vietland cho biết: "Cứ đến tháng 6, tháng 7 hàng năm, lượng khách tỉnh xem nhà, mua nhà ở Hà Nội tăng đột biến. Đa phần khách hàng của chúng tôi tại Hải Phòng đều là những người làm kinh doanh nên họ coi đây cũng là phương án đầu tư. Sau khi con tốt nghiệp đại học, nếu ở lại Hà Nội thì vừa có sẵn nhà vừa không lo nhà đất tăng giá, nếu trở về Hải Phòng làm việc thì bán nhà cũng vẫn có lời. Quan trọng là con không phải sống cảnh ở trọ bấp bênh mấy năm đại học".

Anh Tuấn chia sẻ thêm, số khách hàng từ các tỉnh mua nhà thủ đô mỗi năm một tăng. Điều này cho thấy xu hướng sở hữu nhà Hà Nội ngày càng phổ biến với cư dân các tỉnh lân cận, đặc biệt là những địa phương, người dân có mức thu nhập cao như Hải Phòng.

Theo kinh nghiệm của anh Tuấn, ngay cả với những gia đình chưa đủ tài chính thì mua nhà vẫn là phương án lợi cả đôi đường, bởi với đặc thù căn hộ diện tích nhỏ và vừa, chi phí trả góp hàng tháng tương đương với tiền thuê nhà.

"Chủ đầu tư có nhiều gói hỗ trợ lãi suất, thậm chí khách hàng ở 2 - 3 năm mới bắt đầu trả lãi", anh Tuấn phân tích.

Cơ hội "Mua nhà Thủ đô - trúng ô tô tiền tỷ"

Cũng theo anh Tuấn, với các khách hàng mua nhà cho con học đại học, chất lượng nhà ở và môi trường sống là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Sản phẩm nhà ở được nhiều phụ huynh tâm đắc vừa phải đáp ứng yêu cầu về an ninh trật tự, cộng đồng văn minh tích cực, vừa phải đầy đủ tiện nghi trong và ngoài căn hộ, giao thông thuận tiện để phù hợp với giới trẻ năng động.

"Trên thực tế có rất nhiều dự án chất lượng không như quảng cáo, tiền trao mà không biết bao giờ nhận nhà. Vì vậy, các bậc phụ huynh thường đặt niềm tin vào các dự án uy tín, được bảo chứng bởi những tên tuổi lớn trên thị trường như Vinhomes Smart City và Vinhomes Ocean Park - hai đại đô thị lớn nhất miền Bắc của Vinhomes", anh Tuấn tư vấn.

Vinhomes Ocean Park với môi trường sống chất lượng được nhiều phụ huynh tin tưởng mua nhà cho con.

Để giải tỏa nỗi lo tài chính của các bậc phụ huynh, chủ đầu tư Vinhomes còn phối hợp với 5 ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Techcombank, MBBank và VPBank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt "Chỉ từ 250 triệu, rinh nhà hiệu Vinhomes" dành cho khách hàng tại các tỉnh, thành phía Bắc như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Dương...

Theo đó, khách hàng có nhu cầu mua nhà cho con học đại học tại Hà Nội và khách đầu tư chỉ cần số vốn ban đầu từ 250 triệu đồng là đã có thể sở hữu căn hộ tại hai đại đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm).

Ngoài ra, khách hàng mua nhà theo chương trình ưu đãi "Chỉ từ 250 triệu, rinh nhà hiệu Vinhomes" sẽ được hưởng những chính sách đặc quyền như vay đến 80 - 85% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 28 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được voucher mua xe ô tô VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi khác.

Không chỉ mang tới giải pháp mua nhà và đầu tư, Vinhomes còn dành cho khách hàng chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2 tỷ đồng. Khách hàng may mắn nhất sẽ trở thành chủ nhân của chiếc xe VinFast Lux A2.0 bản cao cấp trị giá hơn 1 tỷ đồng, cùng hàng trăm giải thưởng khác như xe máy điện VinFast Klara S, voucher nghỉ dưỡng Vinpearl...

Trường Thịnh