Nhu cầu biệt thự hàng hiệu tại phía Đông Hà Nội

Đảo biệt thự biệt lập hút khách

Quý II, nhiều loại hình bất động sản đã thiết lập mặt bằng giá mới. Khảo sát của Đất Xanh Services cho thấy, giá biệt thự ở khu vực phía Đông Hà Nội, mở rộng ra nhiều tỉnh, thành lân cận tăng 6-15%. Trong đó, mức giá tại Bắc Ninh có nơi từ 27-35 triệu đồng/m2; một số khu vực ở Hải Phòng chào giá 41-57 triệu đồng/m2, Quảng Ninh 125-175 triệu đồng/m2, Hưng Yên có nơi ở mức 120-194 triệu đồng/m2…

Anh Hoàng Đức, nhân viên một công ty môi giới bất động sản phân tích: "Lực cầu trên thị trường đang rất mạnh mẽ, xuất phát từ cả nhu cầu mua ở thực lẫn đầu tư. Cùng với đó, nhiều kênh đầu tư tài chính rủi ro khiến dòng tiền chảy vào bất động sản nhiều hơn để tìm nơi trú ẩn an toàn".

Tuy vậy, cũng theo anh Đức, người mua nhà, đặc biệt là mua bất động sản có giá trị lớn như biệt thự đang ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn. "Dự án của các thương hiệu uy tín, điển hình như Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire luôn dẫn đầu danh sách được tìm kiếm vì giỏ hàng đa dạng, sản phẩm được tung ra đều thuộc loại hàng hiệu mà thị trường đang rất khát", anh Hoàng Đức chia sẻ.

Biệt thự biệt lập Đảo Dừa Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire gây chú ý trên thị trường phía Đông Hà Nội

Cũng tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, tâm điểm đầu tư, theo giới tư vấn bất động sản (BĐS) là phân khu Đảo Dừa. Đây là một trong hai phân khu được quy hoạch khép kín, sở hữu các tiêu chí yên tĩnh, riêng tư, kín tiếng và an toàn - điều mà giới thượng lưu tìm kiếm bấy lâu nay. Tại các lối ra - vào, chốt kiểm soát luôn có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp túc trực 24/24 giờ cùng với các tổ tuần tra lưu động. Ngoài ra, hệ thống camera công cộng cũng được lắp đặt trên tất cả các tuyến đường và vận hành suốt ngày đêm… tạo thành hệ thống an ninh đa lớp; giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sức hút còn được tạo nên bởi cảnh quan, môi trường mang đậm sắc màu nhiệt đới. Ngoài chức năng "hàng rào", con sông sinh thái tại phân khu Đảo Dừa còn là nhân tố tạo ra miền xanh bất tận, cảnh sắc trù phú ngay trước thềm nhà. Soi bóng xuống dòng nước là các tòa biệt thự được thiết kế theo phong cách kiến trúc Florida (Mỹ), với diện tích xây dựng lớn, từ 325 m2 trở lên, mang tới cho các chủ nhân tinh hoa cơ hội được bày trí không gian theo đúng sở thích của mình.

Những mảnh ghép đắt giá của phân khu Đảo Dừa

Trước khi ra mắt Đảo Dừa tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes đã rất thành công với hàng loạt khu biệt thự cao cấp ở các dự án hàng hiệu. Chủ đầu tư cho biết, các sản phẩm này ra mắt tới đâu thường cháy hàng tới đó và ngày càng có giá trị. Đơn cử là khu thấp tầng tại Vinhomes Riverside giai đoạn 1, sau 11 năm, lợi nhuận đã tăng tới 373% (mức giá hiện nay là từ 160-250 triệu đồng/m2), Vinhomes Riverside - The Harmony tăng 287% (mức giá hiện nay là từ 15-280 triệu đồng/m2) hay như Vinhomes Grand Park ở TPHCM, tỷ lệ cũng đạt 142% sau 2 năm (cán mốc 220-250 triệu đồng/m2)...

Ở phân khu Đảo Dừa, mức tăng giá được kỳ vọng là sẽ xác lập những kỷ lục mới. Đảm bảo cho giá trị tương lai của phân khu trước hết là vị trí đắc địa của phân khu khi nằm ở một trong những khu vực có hệ thống giao thông hoàn thiện và đồng bộ nhất Hà Nội.

Đảo Dừa là một trong hai phân khu cao cấp sở hữu vị trí đắc địa ở đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2- The Empire, đảm bảo tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Sự đắt giá của Đảo Dừa còn bởi hệ thống tiện ích đẳng cấp mang tới chất sống nghỉ dưỡng thượng lưu cho cư dân. Các công viên nội khu được bố trí đẹp mắt theo phong cách resort 5 sao, mang tới cảm giác gần gũi thiên nhiên. Hệ thống sân tập thể thao trải rộng giúp cư dân làm quen với lối sông vận động khỏe mạnh mỗi ngày.

Cư dân cũng có đặc quyền sử dụng toàn bộ tiện ích của đại đô thị, như Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới; công viên trung tâm Empire Park rộng tới hơn 7,5 ha, công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 km…

Đảo Dừa còn giành được "điểm cộng 5 sao" của các nhà đầu tư vì được thừa hưởng toàn bộ tiện ích cao cấp của đại đô thị mang tới chất sống nghỉ dưỡng, thượng lưu.

Đảo Dừa cũng được nhiều nhà đầu tư chấm "5 sao" bởi sự hiện diện của quần thể dịch vụ chất lượng quốc tế của Tập đoàn Vingroup với quy mô lớn chưa từng có, gồm: 2 trung tâm thương mại Vincom, 2 hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool, 2 bệnh viện đa khoa Vinmec chuẩn 5 sao, tòa nhà văn phòng TechnoPark đạt tiêu chuẩn xanh LEED Platinum; đại học tinh hoa VinUni… Cùng với các mảnh ghép vượt trội khác, Đảo Dừa được kỳ vọng sẽ là nhân tố mới tạo sự bùng nổ cho cả thị trường phía Đông Hà Nội trong dài hạn.