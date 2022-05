Nhiều "ông lớn" đón đầu cơ hội phục hồi bất động sản bán lẻ

Nắm bắt cơ hội phục hồi

Theo VARS, tháng 4, tổng mức bán lẻ Việt Nam tăng 12,1% so với cùng kỳ 2021. Đây là kết quả tích cực so với mức giảm 3,8% năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong đó, ông lớn bán lẻ thời trang đến từ Nhật Bản vừa mở cửa hàng mới tại trung tâm quận 1, TPHCM với diện tích hơn 3.000 m2, là một trong những cửa hàng lớn nhất của Uniqlo tại Việt Nam. Đây là một trong những dấu hiệu hồi phục rõ nét nhất của ngành bán lẻ Việt Nam sau đại dịch Covid-19 khiến ngành này bị đóng băng suốt một thời gian dài.

Nguồn cung cho thuê mặt bằng giai đoạn sau dịch Covid-19 cũng phong phú. (Ảnh: Hà Phong)

"Bán lẻ là một trong những ngành kinh tế năng động nhất của Việt Nam, đã duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 2 chữ số trong hàng thập kỷ", VARS nhận xét.

Ngoài ra, VARS nhìn nhận, các ông lớn bán lẻ trên thế giới không bỏ lỡ cơ hội phục hồi ngành bán lẻ, nhanh chóng nắm bắt thị trường khi mức giá cho thuê mới bắt đầu tăng nhẹ, lựa chọn mặt bằng tốt cho chiến lược dài lâu tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát tháng 11/2021 do CBRE tổ chức về nhu cầu mở rộng các cửa hàng của các nhãn hàng lớn tại châu Á trong năm 2022, có tới 65% các nhãn hàng được hỏi cho biết có nhu cầu mở thêm các cửa hàng, 50% cho biết muốn tìm các địa điểm tốt hơn. Quá nửa nhãn hàng được hỏi cho biết họ muốn tìm kiếm các trung tâm thương mại tại trung tâm các thành phố để mở cửa hàng, 48% cho biết có nhu cầu tìm địa điểm tại các trục đường chính.

Mặt bằng cho thuê tăng giá

Theo VARS, tại thị trường Hà Nội, giá thuê mặt bằng tầng trệt trong quý I năm nay tăng khoảng 5% so với quý trước với mức công suất thuê ổn định. TPHCM tương tự với các khách thuê lớn đang dẫn dắt nhu cầu thị trường.

Trên thực tế sự trỗi dậy của ngành bán lẻ Việt Nam sau đại dịch không chỉ đến từ tăng trưởng thu nhập bình quân cũng như thu nhập khả dụng của người dân, mà còn ở việc dịch chuyển thói quen mua sắm.

Mặt bằng bán lẻ đang tăng giá cho thuê (Ảnh: Hà Phong).

Cũng theo VARS, mua sắm hiện không chỉ đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, tiêu dùng, mà còn thể hiện nhu cầu trải nghiệm, đặc biệt sau thời gian dài việc đi lại bị dồn nén do các quy định ngặt nghèo phòng chống dịch bệnh. Đây là cơ hội cho lĩnh vực bất động sản bán lẻ, nơi đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của người tiêu dùng, là điều mà thương mại điện tử và các hình thức mua sắm online không thể đáp ứng.

Ngành hàng ăn uống, cửa hàng tiện lợi và dược phẩm được dự báo có dư địa tăng trưởng mạnh mẽ, do kế hoạch mở rộng của các nhãn hàng trong lĩnh vực này và nhu cầu trải nghiệm của người tiêu dùng. Trong khi nguồn cung tăng trưởng chậm (trong ba năm qua), nhu cầu của các nhãn hàng, các thương hiệu lớn nhỏ đang không ngừng phục hồi sau dịch bệnh, mức giá cho thuê bất động sản bán lẻ, đặc biệt tại các trung tâm thương mại các thành phố lớn được dự báo sẽ tăng trưởng rõ rệt trong thời gian tới.

Trước những cơ hội, VARS dự kiến, mức giá cho thuê mặt bằng tại TPHCM tăng trưởng 1,5 - 3,5% trong năm tới; Hà Nội do mức ảnh hưởng bởi dịch bệnh chưa thực sự rõ rệt, mức tăng giá cho thuê mặt bằng được dự báo thấp hơn, ở vào khoảng 1 - 1,5%.