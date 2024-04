Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tại thành phố cửa khẩu

Nhà phố thương mại trung tâm thành phố cửa khẩu Lào Cai hấp dẫn các nhà đầu tư (Ảnh: CIC Sky Luxury Lào Cai).

Bất động sản vẫn là kênh hấp dẫn

Để đánh giá một lựa chọn đầu tư có tiềm năng hay không, người ta thường quan tâm đến sự chênh lệch giữa giá cả và giá trị. Giá thường là những con số cụ thể, trong khi giá trị phụ thuộc vào cách đánh giá của người mua. Do đó, xác định sản phẩm tiềm năng đầu tư là một bài toán mang tính chiến lược.

Nhiều nhà đầu tư nhận định bất động sản dự án là kênh an toàn và dễ tiếp cận, có khả năng thu về dòng tiền và tăng trưởng lãi vốn - điều mà nhiều kênh đầu tư khác không thể có được. Thị trường phía Bắc vừa qua ghi nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đối với dòng bất động sản thương mại lõi trung tâm thành phố cửa khẩu CIC Sky Luxury Lào Cai.

Sức hút của CIC Sky Luxury Lào Cai

Một trong những tiêu chí hàng đầu để lựa chọn các khoản đầu tư tiềm năng là khả năng quản trị rủi ro, sự an toàn. Trong bất động sản, sự an toàn thể hiện tiến độ xây dựng, pháp lý dự án. Tại CIC Sky Luxury Lào Cai, các nhà đầu tư an tâm nhờ chính sách pháp lý minh bạch sở hữu lâu dài, sổ đỏ từng căn. Dự án đã hiện hữu, có thể tham quan hay chuyển nhượng dễ dàng.

CIC Sky Luxury Lào Cai tọa lạc trên cung đường huyết mạch Hoàng Liên, đã hoàn thiện với pháp lý minh bạch, sổ hồng trao tay (Ảnh: CIC Sky Luxury Lào Cai).

An nhàn là sẽ là tiêu chí tiếp theo được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bất động sản dòng tiền với tiềm năng cho thuê mặt bằng kinh doanh - văn phòng giúp chủ sở hữu thu được dòng tiền thụ động để có thời gian để tận hưởng cuộc sống, chăm sóc gia đình.

Đây chính là lý do nhà phố CIC Sky Luxury Lào Cai được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Khách hàng được chủ đầu tư tặng gói hoàn thiện (trị giá 1,25 triệu đồng nhân với tổng diện tích xây dựng) và hỗ trợ lợi nhuận cho thuê đến 4%/năm.

Dự án sở hữu vị trí đắt giá mặt đường Hoàng Liên - Lê Quý Đôn, kết nối dễ dàng đến cửa khẩu Hà Khẩu, công viên Nhạc Sơn (20ha), 2 quảng trường, bệnh viện đa khoa tỉnh, trường học liên cấp, chợ Cốc Lếu... mang đến tiềm năng thu lời ổn định.

Yếu tố thứ 3 được nhiều nhà đầu tư quan tâm là mức độ tăng trưởng giá gốc (lãi vốn) bên cạnh nguồn lợi từ kinh doanh. Đây cũng được xem là lợi thế của bất động sản so với nhiều kênh đầu tư khác - khả năng tự tăng giá trị qua thời gian, thường là sự tăng trưởng qua mỗi năm và nhảy vọt giữa các chu kỳ.

Báo cáo xu hướng lợi nhuận theo ngành kinh tế của Vietnam Report cho thấy, mặt bằng giá bất động sản nhìn chung đã tăng vọt lên 50%, có nơi cả 100% và thậm chí 200% chỉ trong vài năm. Đặc biệt tại các thị trường mới, dư địa tăng giá là rất lớn.

Lợi thế lãi vốn thể hiện rõ với những dự án sản phẩm giới hạn, tọa lạc tại quỹ đất trung tâm khan hiếm. Cùng với đà tăng trưởng của kinh tế cửa khẩu, du lịch địa phương, nhất là các quy hoạch hạ tầng khu vực - cảng hàng không quốc tế Lào Cai, mở rộng, nâng cấp cao tốc Hà Nội - Lào Cai, bổ sung nâng cấp thêm 2 cửa khẩu mới... CIC Sky Luxury Lào Cai được đánh giá sở hữu tiềm năng tăng trưởng giá trị hấp dẫn.

Những căn nhà phố CIC Sky Luxury Lào Cai với tiến độ hoàn thiện, sổ đỏ trao tay mang đến lợi thế tài sản đòn bẩy cho kế hoạch tài chính của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư đánh giá cao những tài sản có giá trị thế chấp lớn (từ 60% giá trị thị trường trở lên) để huy động vốn khi cần.

Cuối cùng là giá trị kế thừa tài sản. Với pháp lý sở hữu lâu dài, CIC Sky Luxury Lào Cai sẽ là tài sản truyền đời cùng dòng thu nhập thụ động mà chủ sở hữu dành cho con cháu.

Thông tin dự án CIC Sky Luxury Lào Cai

Tên pháp lý dự án: Nhà ở thương mại đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: 254 Hoàng Liên, Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Website: https://cicskyluxury.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/cicluxury.com.vn