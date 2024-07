Nhiều doanh nghiệp bất động sản và khách sạn tại Việt Nam đạt giải thưởng IPA

Xu hướng trong ngành kiến trúc và thiết kế tại Việt Nam

Với tốc độ đô thị hóa đạt 41,5% vào 2022, Việt Nam là một trong những đất nước có tốc độ phát triển nhanh chóng. Điều này dẫn đến nhu cầu về bất động sản chất lượng ngày càng tăng, đặc biệt ở các thành phố lớn hay các đô thị mới, đòi hỏi kiến trúc sư, nhà phát triển bất động sản phải bắt kịp xu hướng để tạo ra sản phẩm nắm bắt thị hiếu của khách hàng.

Trong những năm gần đây, trải qua nhiều biến động về sức khỏe và tinh thần, người Việt dần có xu hướng yêu thích các vật liệu bền vững, có thể tái sử dụng cũng như các thiết kế bền vững trong không gian sống. Vật liệu thiên nhiên như cây xanh, gỗ, đá, gốm, sứ... sẽ trở thành tâm điểm và mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho các dự án thiết kế. Bên cạnh đó, các công trình kiến trúc có xu hướng sử dụng các vật liệu tự nhiên đặc trưng, phản ánh văn hóa vùng miền, điều này tạo ra sự độc đáo và trường tồn cho các dự án theo thời gian.

Với sự phát triển của công nghệ, không khó để nhận thấy nhiều dự án đã đưa yếu tố này trở thành trọng tâm. Những căn hộ, tòa nhà ưu tiên lắp đặt các thiết bị hiện đại, thông minh trong hệ thống đèn, thiết bị vệ sinh, điều hòa để người dùng có thể điều khiển thông qua các ứng dụng. Các thiết kế này được cá nhân hóa theo nhu cầu của mỗi người dùng, giúp cuộc sống trở nên tiện lợi hơn và dễ dàng quản lý năng lượng tiêu thụ.

Xu hướng hội nhập và tiệm cận với thị trường quốc tế đã dần len lỏi vào ngành kiến trúc và thiết kế tại Việt Nam. Vì vậy, các công ty trong ngành nắm bắt cơ hội tham gia các giải thưởng trên thế giới để thể hiện tài năng cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, sân chơi quốc tế sẽ thu hút nhiều cơ hội đầu tư cũng như các khách hàng tiềm năng.

International Property Awards - Giải thưởng dành cho lĩnh vực bất động sản và khách sạn

Thấu hiểu các xu hướng ngành kiến trúc và thiết kế của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, hai thương hiệu American Standard và GROHE trực thuộc Tập đoàn LIXIL đã hợp tác cùng International Property Awards (IPA) tôn vinh các thiết kế xuất sắc, đổi mới và có tính bền vững.

Stuart Shield - Nhà sáng lập IPA (trái) và Audrey Yeo - Tổng giám đốc Khối Thương mại Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn LIXIL (phải) khẳng định mối quan hệ đối tác giữa LIXIL & IPA (Ảnh: LIXIL).

Trong 29 năm tổ chức, IPA thể hiện tính bài bản, uy tín trong việc đánh giá các dự án, công ty kiến trúc, nhà phát triển bất động sản với hội đồng giám khảo hơn 100 thành viên gồm các chuyên gia kinh nghiệm. Bằng chuyên môn của mình, ban giám khảo đánh giá các hồ sơ tham gia dựa trên nhiều tiêu chí để chọn ra người chiến thắng. Điều này cho thấy chỉ các dự án, công ty có năng lực mới có cơ hội giành giải ở đấu trường quốc tế.

Năm nay, Việt Nam có tổng cộng 28 giải thưởng được vinh danh ở tất cả hạng mục bao gồm hạng mục bất động sản, thiết kế nội thất, xây dựng, kiến trúc và khách sạn - hạng mục lần đầu tiên xuất hiện.

Ông Uchidate Katsuki, Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam chia sẻ: "Niềm tự hào của chúng tôi là chứng kiến ngày càng có nhiều dự án, đơn vị đạt giải thưởng đến từ Việt Nam. Một điều đáng khích lệ khi các công ty Việt Nam ngày càng chú ý đến chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng IPA để tôn vinh tài năng và nâng cao trải nghiệm của ngành trên toàn thị thường".

WeLand chiến thắng 3 giải thưởng (Ảnh: IPA).

Các công ty về bất động sản và thiết kế đạt giải đến từ Việt Nam đều có những thành tựu, dự án đáp ứng các tiêu chí về bền vững, đổi mới, áp dụng công nghệ và nhiều tiêu chí khác. Trong 12 công ty được vinh danh, một số đơn vị đạt 2-3 giải thưởng trong năm nay như DKRA Group, WeLand, Southern Homes Vietnam,..

Lotte Mall West Lake Hanoi đạt giải "Best Mixed Use Architecture Vietnam" (Ảnh: IPA).

Với 14 dự án nổi bật đến từ Việt Nam, dự án Makaio Park đạt giải "Dự án có kiến trúc cảnh quan xuất sắc nhất" (Best Landscape Architecture Vietnam), trung tâm thương mại mới ra mắt tại Thủ đô Hà Nội Lotte Mall West Lake Hanoi đạt giải "Dự án có kiến trúc khu phức hợp xuất sắc nhất" (Best Mixed Use Architecture Vietnam), khách sạn Wink Hotel Danang Riverside được gọi tên ở giải "Khách sạn mới có thiết kế và xây dựng tốt nhất Việt Nam" (New Hotel Construction & Design Vietnam),… Đây là những dự án tiên phong trong việc đem đến sự sáng tạo, hiện đại, cải tiến, bền vững vào trong thiết kế của mình.