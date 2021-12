Nhà phố La Villa Green City đón lợi thế quy hoạch hạ tầng miền Tây

Dân trí Việc mở rộng và phát triển các tuyến đường huyết mạch, cao tốc giúp Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và Long An nói riêng trở thành nơi hút vốn đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông

Theo Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được thảo luận, lấy ý kiến, vùng Tây Nam Bộ sẽ phát triển thành "nơi sống tốt" khi nhìn từ bên trong vùng và "nơi đáng đến" khi nhìn từ ngoài vùng. Riêng giai đoạn 2021-2030 sẽ tập trung đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu cho khu vực (gồm các quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không, sân bay, đường thủy nội địa).

Dự án La Villa Green City - khu đô thị quy hoạch hiện đại nằm ở cửa ngõ vùng ĐBSCL.

Hạ tầng giao thông được xem là xương sống trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, với những định hướng trên chắc chắn sẽ là động lực cho các hạ tầng khác phát triển và cũng là cơ sở để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại khu vực BĐSCL. Thực tế phát triển tại các địa phương đi trước, nơi nào có đường sá đi lại thuận tiện kèm theo các tiện ích công cộng thì nơi đó thu hút người dân đến sinh sống. Bất động sản tại khu vực đó cũng sẽ tăng giá, hay nói cách khác, hạ tầng là động lực tăng giá cho bất động sản.

Là một trong 13 tỉnh ĐBSCL, Long An không chỉ là cửa ngõ của miền Tây mà còn là cầu nối giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Việc sở hữu vị thế đắc địa giúp Long An thừa hưởng những giá trị đổ về vùng ĐBSCL từ hạ tầng giao thông đến thu hút dòng vốn nhà đầu tư. Gần như các dự án giao thông liên kết giữa TPHCM về miền Tây sẽ chạy qua địa phận Long An, tạo nên trục động lực quan trọng "lưu thông" dòng tiền nhà đầu tư vào thị trường bất động sản tại đây.

Bên cạnh những tuyến đường bộ, đường thủy huyết mạch đang hoạt động như Quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM -Trung Lương, sông Vàm Cỏ…nhiều dự án hạ tầng mới cũng đang được đề xuất triển khai như đường sắt TPHCM -Cần Thơ, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau, Quốc lộ 60 và Quốc lộ N2),2công trình Vành đai 3 và 4 của TP Hồ Chí Minh… Các hạ tầng này khi hình thành và hoạt động sẽ giúp Long An nói riêng và ĐBSCL nói chung "cất cánh" về nhiều mặt.

La Villa Green City hút vốn đầu tư tại Long An

Trước những kế hoạch về quy hoạch hạ tầng cho vùng ĐBSCL, sức hút về nguồn vốn đầu tư mới sẽ tạo đà cho nhiều dự án phát triển tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, thay vì phải dịch chuyển về khu Đông Nam Bộ. Nhu cầu về nhà ở cũng tăng theo, từ nhà giá rẻ đến những khu đô thị hiện đại.

Tọa lạc ngay mặt tiền đường chính Quốc lộ 1A thuộc địa phận TP Tân An, khu đô thị La Villa Green City đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, cả người mua để ở và giới đầu tư. Từ La Villa Green City di chuyển vào TPHCM và về các tỉnh miền Tây đều thuận lợi. Trong thời gian tới, khi các tuyến đường mới hình thành thì thời gian lưu thông sẽ càng rút ngắn.

Tiến độ thi công thực tế tại Khu đô thị La Villa Green City.

La Villa Green City là khu đô thị xây dựng theo hướng hiện đại, ưu tiên đầu tư vào không gian xanh, hệ thống tiện ích gắn liền với thiên nhiên đến cấu trúc nhà phố một trệt 2 lầu có sân vườn trước và sau.

"Không chỉ mang đến không gian để tận hưởng cuộc sống, La Villa Green City còn là cộng đồng an cư thịnh vượng, với cơ hội kinh doanh tại gia khi nằm trong trung tâm thành phố trẻ", đại diện chủ đầu tư dự án chia sẻ.

Với mức giá từ 3,9 tỷ đồng, thanh toán chỉ 20% đến quý II/2022, người mua sẽ nhận nhà ở ngay với những căn đủ điều kiện bàn giao. Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách ưu đãi tặng 10 chỉ vàng khi ký hợp đồng thành công và voucher nội thất lên đến 250 triệu đồng.

"Sở hữu ngay nhà phố tại La Villa Green City là đón đầu xu hướng sống xanh ven đô và cơ hội trở thành cư dân của vùng đô thị vệ tinh đáng sống trong tương lai" đơn vị đầu tư nói thêm.

