Nhà phố 100m² được đặt giá 34 tỷ đồng trên livestream của Sunshine Group

Vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, căn nhà phố đã về tay khách hàng B.T.T với mức đặt giá lên tới 34 tỷ đồng.

Sức hút của nhà phố Noble Palace Tay Thang Long

Theo đại diện Sunshine Group, dòng nhà phố 100m² tại Noble Palace Tay Thang Long, chỉ chiếm khoảng 13% tổng quỹ căn cả dự án. Trong đó căn đặt giá sở hữu vị trí đắc địa ngay trên trục đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài có mặt cắt rộng 40m, đồng thời đối diện bệnh viện nghỉ dưỡng quốc tế Sunshine Hospital - một vị trí đắt giá để an cư và kinh doanh.

Sở hữu lợi thế diện tích rộng, mặt tiền lớn tại vị trí đắc địa, những căn nhà phố 100m² trở thành lựa chọn cho thương mại cao cấp như nhà hàng, chuỗi F&B, showroom... Bên cạnh giá trị thương mại, thiết kế công năng linh hoạt còn mang lại sự riêng tư cho gia chủ với không gian sinh hoạt tách biệt tại ba tầng trên, có thể sử dụng làm nơi ở hoặc khai thác cho thuê, tạo dòng tiền thụ động ổn định mỗi tháng.

Phiên livestream của Sunshine Group tối 21/10 ghi nhận giao dịch thành công căn nhà phố 100m2 trị giá 34 tỷ đồng tại Noble Palace Tay Thang Long (Ảnh: CĐT).

Trong phiên livestream, minigame Noble Lucky Watch đã mang đến hai phần quà giá trị: 100 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite đã thuộc về anh Trương Phước Vinh, đồng thời chị Việt Trâm may mắn nhận được 30 triệu đồng cũng qua thẻ KienlongBank Visa Elite.

“Rất khó tin khi nhà phố hơn triệu đô được chốt trên livestream”

Không chỉ gây ấn tượng khi nhà phố được chốt giá 34 tỷ đồng trên sóng livestream, phiên NobleGo tối 21/10 của Sunshine Group còn thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của diễn viên Thu Quỳnh - gương mặt quen thuộc của phim Việt giờ vàng.

Thu Quỳnh cho biết cô từng tò mò khi nghe nói đến mô hình livestream đặt giá mua nhà trực tuyến. “Rất khó tin khi một căn nhà phố triệu đô được chốt trên sóng livestream nhưng với một dự án sở hữu những giá trị thực như Noble Palace Tay Thang Long điều này là khả thi”, Thu Quỳnh nói.

Dự án có vị trí gần 5 trục đường huyết mạch trong bán kính 1km bao gồm: Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, vành đai 3.5, vành đai 4 cùng trục xuyên tâm dự án là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, giúp quãng đường đến Tây Hồ Tây từ trong 15 phút.

Cùng với cầu Thượng Cát dự kiến hoàn thành vào năm 2027, khu vực toạ lạc Noble Palace Tay Thang Long sẽ trở thành điểm giao thương chiến lược, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa nội đô và các tỉnh lân cận (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh vị trí, Noble Palace Tay Thang Long còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ mô hình đô thị “all-in-one” (tất cả trong một), tích hợp đầy đủ tiện ích từ trường học quốc tế, bệnh viện nghỉ dưỡng, hai công viên gần 200ha gần kề, quảng trường lễ hội, tổ hợp bể bơi bốn mùa và clubhouse… “Tất cả hứa hẹn tạo nên không gian sống mà cư dân có thể tận hưởng mỗi ngày như một kỳ nghỉ”, Thu Quỳnh chia sẻ.

Bệnh viện quốc tế Sunshine Hospital tại Noble Palace Tay Thang Long được khởi công vào tháng 3 (Ảnh: CĐT).

Ở góc nhìn của một người yêu thích công nghệ, Thu Quỳnh cho biết cô ấn tượng với cách Sunshine Group tiên phong ứng dụng AI và dữ liệu lớn để vận hành dự án và hỗ trợ thương mại, với các công nghệ như robot phục vụ, xe điện tự hành, drone vận chuyển, và các nền tảng thương mại số như MyShop, NobleMall, giúp cư dân kết nối, giao dịch, tối ưu hiệu quả kinh doanh buôn bán chỉ bằng vài thao tác.

Sunshine Group tiên phong ứng dụng AI và dữ liệu lớn để vận hành dự án và hỗ trợ thương mại (Ảnh: CĐT).

Hiện gần 2.500 căn nhà phố với pháp lý minh bạch đang đồng loạt triển khai theo tiêu chuẩn kiến trúc châu Âu và dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý IV, mang đến lợi thế hiện hữu với những khách hàng muốn sở hữu tài sản sớm để đưa vào ở hoặc khai thác kinh doanh.

Diễn viên Thu Quỳnh (giữa) lần đầu tiên là khách mời trong livestream NobleGo của Sunshine Group (Ảnh: CĐT).

“Với kinh nghiệm tìm hiểu bất động sản của tôi thì đây là một trong những dự án hiếm hoi trên thị trường hội tụ các yếu tố vị trí, tiện ích và giá trị thực, phù hợp cả gia đình lẫn nhà đầu tư”, nữ diễn viên cho hay.