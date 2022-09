Nhà gần trường học - Tài sản đắt giá nhưng xứng đáng

Sức hút của bất động sản gần trường học trên thế giới

Có thể hình dung về mối liên hệ giữa giá trị bất động sản và trường học nếu nhìn vào thị trường địa ốc tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ - nơi tọa lạc của Đại học Harvard danh tiếng. Theo Christie's International - một công ty bất động sản tại đây, giá bất động sản ở Cambridge gần như cao nhất trong toàn bộ New England nếu tính theo mỗi m2. Đây cũng là một trong những thị trường chặt chẽ nhất khu vực, với nguồn cung mới rất hạn chế trong khi nhu cầu tăng trưởng liên tục.

Đại học Harvard - nơi mà bất động sản xung quanh được định giá cao nhất so với toàn bộ New England (Ảnh: Pexels).

Một ngôi nhà diện tích hơn 94 m2 được xây vào khoảng năm 1881 tại đây có giá chào bán ước tính 1,085 triệu USD. Ngôi nhà nằm trong khu phố Half Crown, cách Harvard một đoạn đi bộ, luôn được nhiều người săn đón.

"Một thế mạnh rõ ràng của các thị trấn đại học là nguồn cầu nhà ở luôn được đảm bảo. Đây vừa là điểm đến cho các bậc cha mẹ muốn ở gần con cái, vừa là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn tham gia vào một môi trường văn hóa và tri thức năng động", đại diện Christie's International đánh giá.

Tại Anh, một nghiên cứu do PricewaterhouseCoopers (Pwc) công bố hồi cuối năm 2019 cho thấy, trung bình giá nhà gần các trường học tốt cao hơn khoảng 7% so với khu vực xung quanh. Riêng tại West Midland, bất động sản gần các trường trung học hàng đầu có giá bán chênh đến 19%.

Sức hút của loại tài sản này còn được thể hiện qua tốc độ tăng giá theo thời gian. Các thống kê tại Trung Quốc cho thấy, giá nhà quanh các trường học nổi tiếng ở Thượng Hải tăng trung bình 20%; trong khi giá nhà trung bình ở khu căn hộ Fengniao gần trường tiểu học Zhongguancun 3 tại Bắc Kinh (thuộc nhóm 5 trường tiểu học hàng đầu thủ đô Trung Quốc) tăng 31% trong 12 tháng qua.

Thị trường bất động sản Thượng Hải (Ảnh: Pexels).

Không chỉ dẫn đầu về mức giá, GS.TS. William Hardin - Giám đốc Trường Bất động sản Hollo thuộc Đại học Quốc tế Florida ở Miami - cho rằng, các bất động sản gần trường học còn có khả năng chống chịu tốt nhất trong thời kỳ suy thoái thị trường. "Nền tảng kinh tế ở những nơi này thường vững chắc hơn so với nhiều khu vực khác", ông nói thêm.

Khu đô thị giáo dục hàng đầu tại Nam Sài Gòn

Tại Việt Nam, Phú Mỹ Hưng cũng là một trong những ví dụ điển hình khi đề cập đến vai trò của các tổ chức giáo dục đối với giá trị bất động sản. Với định hướng xây dựng một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và dịch vụ đầu tiên tại TPHCM, ngay từ trong quy hoạch tổng thể, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng đã ưu tiên khá nhiều diện tích ở các vị trí đẹp để phát triển một hệ thống cơ sở giáo dục đa dạng về loại hình, đầy đủ về bậc đào tạo.

Khác với nhiều khu đô thị mới, hệ thống các trường học của Phú Mỹ Hưng đã dần hoàn thiện và tạo lập những dấu ấn nhất định trong bản đồ giáo dục cả nước với hơn 30 cơ sở từ mầm non đến đại học. Trong đó, có nhiều trường đạt chuẩn quốc gia đến quốc tế, nằm trong danh sách đáng mơ ước của nhiều bậc phụ huynh như Đại học Fulbright, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS), Trường Quốc tế Canada, Trường Nhật Bản, Trường Đài Bắc, Trường Hàn Quốc, Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence S. Ting School)…

Đinh Thiện Lý là ngôi trường đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có tên trong danh sách "Trường học sáng tạo toàn cầu" do Microsoft bầu chọn năm 2010.

Giữa năm 2021, Phú Mỹ Hưng khởi công xây dựng trường Đinh Thiện Lý cơ sở 1 tại Khu Thương mại Tài chính Quốc tế và chính thức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 vừa qua. Việc mở rộng cơ sở hoạt động trường Đinh Thiện Lý góp phần gia tăng thêm không gian học tập cho con em cư dân đang sinh sống tại các khu phố như Star Hill, Cardinal Court, The Peak Midtown và Phu My Hung The Horizon với khoảng cách chỉ 200-800 m.

Cũng như các tiện ích dịch vụ khác, hệ thống trường học tại đô thị Phú Mỹ Hưng được quy hoạch trong khoảng cách đi bộ, ngay gần nhà mọi cư dân. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ em sống gần trường học sẽ tốn ít thời gian di chuyển, từ đó có nhiều năng lượng cho các hoạt động khác và giúp tăng khả năng tư duy. Việc đi bộ từ nhà đến trường sẽ giúp rèn luyện tính tự lập ở trẻ nhỏ. Hơn nữa, cha mẹ cũng tiết kiệm được thời gian đưa rước con cái đi học.

Khu The Crescent (khu Hồ Bán Nguyệt) - "trái tim cộng đồng" cũng là tâm điểm của hệ thống các cơ sở giáo dục tại Phú Mỹ Hưng. Nhìn trên bản đồ, có thể dễ dàng nhận ra các trường học trong khu đô thị được bố trí xung quanh khu The Crescent, tối ưu thời gian di chuyển từ đây. Riêng Đại học Fulbright hiện tại được đặt ngay trong lòng khu The Crescent với không gian học tập hiện đại, kích thích tư duy sáng tạo.

Các trường học trong khu đô thị được bố trí xung quanh khu The Crescent.

Mới đây, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng vừa cho ra mắt dự án Phu My Hung The Horizon ngay tại khu Hồ Bán Nguyệt, trung tâm thương mại dịch vụ sôi động hàng đầu Nam Sài Gòn. Đây là dự án nhà ở đầu tiên thuộc phân khu này và cũng là dự án nhà ở hạng sang đầu tiên của Phú Mỹ Hưng.

Phối cảnh dự án Phu My Hung The Horizon (ngoài cùng bên phải).

Ngoài các tiện ích, dịch vụ tầm vóc quốc tế cùng địa danh Hồ Bán Nguyệt, hay view mặt nước sông hồ, vị trí đối diện Phu My Hung The Horizon là hệ thống trường học mầm non Nam Sài Gòn liền kề trường THCS, THPT và kề bên là trường Cao đẳng.

Với quỹ đất hơn 5.800 m2, dự án chỉ cung cấp ra thị trường 166 căn hộ, trong đó có đến 94% là căn hộ 3 phòng ngủ diện tích trên 130 m2. Ngay khi vừa được công bố, dự án đã tạo được tiếng vang trên thị trường bất động sản hạng sang TPHCM.

Dự án đã hoàn thiện hơn 71% tiến độ xây dựng và dự kiến bàn giao vào quý IV/2023 với tiêu chuẩn bàn giao nâng cao hơn so với các dự án khác như lắp sẵn hệ tủ bếp, hệ thống máy lạnh...

