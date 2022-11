Nhà đầu tư quan tâm bất động sản của chủ đầu tư uy tín

Nhà đầu tư vững tin khi được chủ đầu tư tiếp sức

Là một nhà đầu tư quen thuộc của các dự án Vinhomes, ngay khi Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown mở bán, anh Phan Kiên đã quyết định chốt 2 căn thấp tầng. Hai vợ chồng anh thống nhất quan điểm, thị trường bất động sản (BĐS) có thể đi ngang trong ngắn hạn nhưng sẽ sớm trở lại trạng thái "sau cơn mưa, trời lại sáng". Ngoài ra, động lực cho thị trường còn đến từ các chỉ số kinh tế vĩ mô khả quan, dòng vốn FDI chảy vào bất động sản tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

"Quan trọng hơn là hiếm có dự án nào mà khách hàng lại nhận được hàng loạt chính sách ưu đãi về tài chính như ở đây giúp hóa giải hết mọi khó khăn, áp lực", anh Kiên cho biết.

Cụ thể, lựa chọn giỏ hàng Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, anh Kiên đã được chủ đầu tư bắt tay ngân hàng san sẻ bớt gánh nặng tài chính với hạn mức cho vay từ 40% hoặc tới 70% giá trị hợp đồng mua bán cùng lãi suất 0% trong 18 tháng. Trong 1 năm tiếp theo, lãi suất tham chiếu sẽ được giữ ổn định ở mức 9,5%/năm, nâng tổng thời gian hỗ trợ lãi suất lên 30 tháng.

Có chủ đầu tư đồng hành, khách hàng thêm tin tưởng khi lựa chọn Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Hướng tới mục tiêu vừa có thêm "ngôi nhà thứ hai" để nghỉ dưỡng, vừa khai thác được tiềm năng kinh doanh, cho thuê để sinh lời, anh Kiên lựa chọn sản phẩm đã bàn giao hoàn thiện. Điều này giúp anh có thể đưa công trình vào kinh doanh ngay để sinh lời.

"Với mức giá bình quân như một số homestay, resort quanh Hà Nội đang áp dụng là từ 6 triệu đồng/đêm (4 phòng ngủ), chỉ riêng việc tận dụng 2 ngày cuối tuần cho thuê đã có thể mang về doanh thu khoảng hơn 576 triệu đồng/năm", anh Phan Kiên cho biết.

Được thiết kế thông minh, linh hoạt, nhà thấp tầng Vinhomes còn có thể khai thác làm mặt bằng thương mại, buôn bán nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác nhau. Hoạt động này ngay từ thời điểm này đã có thể diễn ra nhộn nhịp, sầm uất nhờ sức mua lớn tại chỗ là hàng nghìn nhân viên văn phòng. Thị trường sẽ càng rộng mở khi các tòa tháp văn phòng, căn hộ đi vào hoạt động, cùng với lượng khách lớn tới tham gia các chương trình, lễ hội được tổ chức trong năm. Nhờ các điều kiện thuận lợi này, nhà thấp tầng Vinhomes có thể tùy hình thức cho thuê nguyên căn hay một phần.

Riêng gia đình anh Kiên cho chủ đầu tư thuê lại khai thác với cam kết lợi nhuận 6%/năm. Theo tính toán của anh Kiên, nếu anh tất toán 70% khoản vay ngay khi kết thúc thời gian hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng theo cam kết của chủ đầu tư, đồng thời đem căn liền kề trị giá 10,7 tỷ đồng cho chủ đầu tư thuê lại với mức 6%/năm, anh có thể thu về gần 580 triệu/năm, tương đương khoảng 2,9 tỷ đồng/5 năm. Còn với những khách hàng thanh toán theo tiến độ không dùng vốn vay ngân hàng, lợi nhuận từ việc cho chủ đầu tư thuê lại có thể gần 2,7 tỷ đồng, chưa kể 8% chiết khấu được trừ thẳng vào giá bán.

Chủ đầu tư dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown còn cam kết mua lại sau 5 năm với lợi nhuận lên tới 37,5%.

Phương án cho chủ đầu tư (CĐT0 thuê lại đang được nhiều khách hàng thích an nhàn hoặc những khách hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách thuê lựa chọn. Đây cũng là một trong số những chính sách "tiếp sức", giúp khách hàng có thể yên tâm chờ thị trường phục hồi và bật tăng sau giai đoạn trầm lắng.

Thêm lợi nhuận từ khả năng tăng giá

Ngoài dòng tiền tới từ việc cho thuê, kinh doanh, nhà thấp tầng còn sở hữu tiềm năng tăng giá theo thời gian.

Ở Hà Nội, trong quý III, dù sức ép đã xuất hiện nhưng mức giá bình quân toàn thị trường biệt thự, nhà liền kề Hà Nội vẫn tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tăng giá đã duy trì liên tục suốt 4 năm qua trên thị trường thứ cấp. Sản phẩm hàng hiệu như Vinhomes Ocen Park 3 - The Crown được quan tâm nhờ sở hữu hàng loạt ưu thế.

Về mặt vị trí, Vinhomes Ocen Park 3 - The Crown có tọa độ đắc địa bậc nhất ở phía Đông Hà Nội với mạng lưới giao thông hoàn thiện bao quanh. Đó là hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đã vận hành tạo ra khả năng siêu kết nối, khi khoảng cách vào trung tâm Hà Nội hiện nay chỉ còn chưa đầy nửa giờ đồng hồ di chuyển, tới sân bay Nội Bài chỉ khoảng 45 phút, đi Hải Phòng khoảng 1 giờ đồng hồ…

Khoảng cách này sẽ còn rút ngắn thêm nữa trong thời gian tới khi có thêm đường vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Trần Hưng Đạo, tuyến metro số 8 hoàn thành.

Vị trí, hạ tầng, tiện ích đảm bảo triển vọng lợi nhuận cho Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Vinhomes Ocen Park 3 - The Crown đắt giá còn bởi sở hữu chất sống nghỉ dưỡng 365 ngày trong năm. Tiêu chuẩn sống này được mang tới bởi "kỳ quan" Vịnh biển thiên đường Paradise Bay quy mô lên tới hơn 12 ha tích hợp hàng trăm tiện ích đẳng cấp theo tiêu chuẩn resort 5 sao. Trong đó, điểm nhấn là Tổ hợp hồ bơi nước mặn rộng tới 3,5ha, bao gồm hồ bơi nước mặn ngoài trời trải cát trắng Tropical Lagoon rộng 2,85ha; hồ bơi nước mặn 4 mùa trong nhà Four Seasons rộng 2.000 m2; bộ đôi hồ bơi tiêu chuẩn Olympic rộng 3.500 m2 hay công viên nước Aquabay do VinWonders thiết kế... mang tới những trải nghiệm thời thượng chưa từng có cho những cư dân tinh hoa.

Là một mảnh ghép của "siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown còn có sự hiện diện của hệ sinh thái các dịch vụ chất lượng quốc tế của tập đoàn Vingroup với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, gồm: 2 Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, 2 bệnh viện Vinmec, Đại học VinUni, tòa tháp văn phòng TechnoPark, hệ thống hơn 40 trường học bao quanh dự án... Chất sống tiện nghi, đủ đầy như các thành phố hiện đại nhất trên thế giới này chính là tiêu chuẩn mà giới thượng lưu đang khát khao được sở hữu, hứa hẹn tạo dựng nền tảng giá trị mới cho thị trường bất động sản.