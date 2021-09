Nhà đầu tư phía Bắc chuộng second home để vừa nghỉ dưỡng, vừa kinh doanh

Dân trí Sở hữu bộ đôi giá trị kép vừa để nghỉ dưỡng, vừa kinh doanh, ngôi nhà thứ hai (second home) trở thành dòng sản phẩm được giới đầu tư miền Bắc ưu tiên lựa chọn bởi đáp ứng đúng thị hiếu của khách hàng Việt Nam hiện nay.

Tiêu chí của nhà đầu tư có sự dịch chuyển

Là những nhà đầu tư nhanh nhạy với tầm nhìn sâu rộng, giờ đây, khi tìm kiếm những bất động sản ven biển để rót tiền, giới đầu tư bất động sản không chỉ quan tâm tới tính pháp lý hay cam kết lợi nhuận. Thay vì đi tìm kiếm những phân khúc quen thuộc, nhà đầu tư hướng đến những dòng sản phẩm mới, độc đáo, nguồn cung chưa nhiều để thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm của gia đình. Đặc biệt, sự mới lạ đó còn góp phần đáp ứng đúng thị hiếu của du khách để trong những khoảng thời gian trống không sử dụng đến, các nhà đầu tư có thể tận dụng khai thác cho thuê đạt hiệu quả nhất.

Anh Tuấn, một nhà đầu tư Hà Nội hiện sở hữu một số biệt thự second home tại Hạ Long chia sẻ, khi đến thành phố này để thăm quan, nghỉ dưỡng, du khách rất chuộng những ngôi nhà nằm sát biển. Đặc biệt, phần lớn trong số đó muốn thuê những căn biệt thự ven biển nằm trong quần thể du lịch với đầy đủ tiện ích, dịch vụ vui chơi, giải trí hiện đại.

Tuy nhiên, theo khảo sát, hiện thị trường Hạ Long khá khan hiếm nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng đáp ứng những tiêu chí đó. Các khu vực sát biển, trực vịnh hầu như không còn nhiều, một số dự án mở bán từ những giai đoạn trước hiện đã tiêu thụ hết, thị trường không có nguồn cung mới.

Hòa mình vào thiên nhiên tại ngôi nhà thứ hai (second home) (Ảnh: Pexels).

Đó cũng là lý do mà hiện nay nhiều nhà đầu tư hướng đến dòng sản phẩm second home sở hữu những điểm mới về thiết kế, cảnh quan… cũng như hệ thống tiện ích, giải trí để đáp ứng thị hiếu của đa số du khách. Bởi vậy, những sản phẩm second home được kiến tạo dựa trên những phong cách mới lạ, không gian cá tính tại các thành phố du lịch trọng điểm nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới đầu tư khi vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa giúp họ tối đa hóa lợi nhuận từ việc khai thác kinh doanh bởi khả năng lấp đầy lớn.

Thị trường thiếu vắng những sản phẩm mới lạ

Sở hữu lợi thế đắt giá về du lịch khi ghi nhận hàng triệu du khách mỗi năm, Quảng Ninh trở thành một trong những thành phố du lịch đứng đầu cả nước, chỉ sau TPHCM và TP Hà Nội. Với phong cảnh được thiên nhiên ưu ái cùng nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như Đảo Cô Tô, Tuần Châu, Trà Cổ… và đặc biệt là vịnh Hạ Long kỳ quan thiên nhiên thế giới đã biến Hạ Long trở thành thành phố nhất định phải đến của nhiều du khách. Thành phố này cũng trở thành miền đất ghi dấu chân của nhiều "ông lớn" bất động sản như BIM Group…, những tập đoàn này vẫn liên tiếp mở rộng kế hoạch đầu tư.

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) (Ảnh: Pexels).

Mong muốn đồng hành cùng những "đại bàng" nhiều nhà đầu tư khôn ngoan đã lựa chọn Quảng Ninh làm đích đến tiếp theo cho hành trình của mình. Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng sở hữu vị trí sát biển được quy hoạch hoàn chỉnh, do những chủ đầu tư lớn triển khai trở thành tâm điểm của giới đầu tư với hy vọng đón đầu xu hướng bùng nổ du lịch sau dịch.

Cùng với việc nhiều ông lớn đổ bộ trong vài năm gần đây, bộ mặt Quảng Ninh liên tục khoác áo mới chính là động lực thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Bởi vậy, giới đầu tư phía Bắc tìm về Hạ Long ngày càng đông với hy vọng đạt được khoản sinh lời cao. Tuy nhiên, thực tế, hiện thị trường bất động sản Hạ Long, nguồn cung sản phẩm mới rất hiếm. Số lượng những dự án có vị trí đắc địa ven biển lại càng vắng bóng. Đặc biệt, về mặt sản phẩm, tại Hạ Long hiện chủ yếu là loại hình bất động sản thuần túy phục vụ kinh doanh như shoptel, shophouse…, chưa có dòng sản phẩm thực sự mới mẻ để mang đến một luồng gió mới cho thị trường.

Sống như nghỉ dưỡng trong không gian chuẩn resort (Ảnh: Pexels).

Theo một nguồn tin, Sắp tới đây, một dự án biệt thự liền kề theo đuổi phong cách resort living dự kiến sẽ được ra mắt thị trường. Thông tin này ngay lập tức trở thành tâm điểm thu hút giới đầu tư. Được biết, dự án có tên gọi Horizon Bay Ha Long - tọa lạc tại vị trí hiếm hoi tại bờ biển với tầm nhìn trực vịnh kỳ quan. Ốc đảo xanh được xem là lời giải duy nhất cho một không gian an cư - nghỉ dưỡng - kinh doanh lần đầu tiên xuất hiện tại Hạ Long.

Được thiết kế với khuôn viên xanh cùng hệ thống thác nước đan xen, Horizon Bay Ha Long sẽ mang đến một không gian sống mới thỏa mãn thị hiếu của khách hàng về ngôi nhà thứ hai vừa để an cư, nghỉ dưỡng, vừa có thể cho thuê, kinh doanh. Qua đó, dự án phần nào giải tỏa "cơn khát" bất động sản nghỉ dưỡng tại Hạ Long và là lời giải cho bài toán second home của nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Trường Thịnh