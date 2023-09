Nhà đầu tư đón đầu khi hạ tầng khu đông Hà Nội tăng tốc

Bứt tốc về giá và hạ tầng

Kể từ quý I/2019 đến nay, giá sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đã tăng 18 quý liên tiếp và cao hơn 79% trong vòng hơn 4 năm. Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) trong Báo cáo xu hướng thị trường trung - cao cấp Hà Nội năm 2023, triển vọng 2023 - 2025 cũng đưa ra những con số đáng chú ý, đó là từ năm 2017 đến năm 2022, giá chung cư sơ cấp toàn Hà Nội tăng đều.

Đặc biệt, khu đông Hà Nội có mức tăng giá nhiều nhất thị trường Thủ đô. Cụ thể, khu đông Hà Nội (bao gồm Long Biên, Gia Lâm) tăng 16%/năm. Điều đó cho thấy bất chấp những biến động của thị trường, sức cầu đang dần mạnh lên ở các sản phẩm bất động sản đáp ứng nhu cầu thực.

Xét về phân khúc, chung cư giữ được "nhiệt" trong nhiều điều kiện của thị trường, tăng giá đều đặn trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm do ách tắc pháp lý kéo dài. An cư không phải là lý do duy nhất khiến khách hàng lựa chọn chung cư mà còn có nhu cầu đầu tư.

Đánh giá về triển vọng của bất động sản tại khu đông Hà Nội nói chung và phân khúc chung cư nói riêng, các chuyên gia cho rằng, mức giá vẫn còn tăng trưởng bởi hiện nay việc giãn dân cư về khu vực này đang diễn ra nhanh khi nhiều đại đô thị quy mô lớn đã tạo nên khu trung tâm mới, tạo sức bật lớn cho thị trường bất động sản Thủ đô và khu vực.

Bên cạnh đó, khu đông còn trở thành địa chỉ hấp dẫn hàng đầu đối với người mua chung cư bởi sự bùng nổ của hạ tầng, hình thành của các khu đô thị kiểu mẫu, phát triển mạnh mẽ của hệ thống tiện ích, dịch vụ đô thị quy mô và hiện đại với định hướng trở thành trung tâm hành chính thương mại quốc tế, công nghệ kỹ thuật cao, đô thị hiện đại của Thủ đô, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc Gia Lâm lên quận, hợp lực với sự kiện cầu Vĩnh Tuy 2 vừa thông xe cùng loạt hạ tầng tỷ đô sắp triển khai, nơi này hứa hẹn sẽ sớm thể hiện vai trò then chốt cho nền kinh tế mới của cả vùng và khu vực.

Việc Gia Lâm chính thức lên quận đã tạo cú hích cho thị trường bất động sản khu đông Hà Nội (Ảnh: Masterise Homes).

Hướng đi dòng tiền

Sự phát triển của hạ tầng và biến động về giá là một trong những tín hiệu cho thấy dòng tiền của khách hàng vẫn duy trì ở khu đông, đặc biệt là những dự án mang lại dòng lợi nhuận kép từ tiềm năng tăng giá và khả năng cho thuê.

Tuy nhiên, hiện không có nhiều dự án đáp ứng được tiêu chí an cư và đầu tư ở giai đoạn này. Một dự án được đánh giá có vị trí đẹp nhất khu đô thị Ocean Park 1 nằm đối diện biển hồ 24,5ha là Masteri Waterfront với hai phân khu cao tầng Miami và Hawaii được giới đầu tư nhận định đang hội tụ nhiều lợi thế thúc đẩy tiềm năng tăng giá. Trong đó, phân khu Hawaii dù chưa chính thức được mở bán song đã thu hút hàng trăm lượt đăng ký sau ít ngày chủ đầu tư công bố thông tin.

Hawaii - phân khu đắt giá của dự án Masteri Waterfront đang nhận được nhiều sự quan tâm (Ảnh: Masterise Homes).

Giữa bối cảnh các dự án căn hộ mới trong đại đô thị Ocean Park 1 không nhiều, đây là phân khu hứa hẹn hội tụ nhiều tiềm năng tăng giá. Giới đầu tư lý giải, sản phẩm tại Hawaii - Masteri Waterfront thu hút người mua nhờ vị trí trung tâm sầm uất của đại đô thị, tầm nhìn không giới hạn, không gian bốn bề thiên nhiên cùng tiềm năng sinh lợi khả quan.

Không chỉ có giao thông thuận tiện và hầu hết các tiện ích như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng…. cũng đảm bảo cho một cuộc sống lâu dài. Vì thế, sở hữu căn hộ tại phân khu Hawaii còn mang đến cho nhà đầu tư cơ hội khai thác sinh lời từ việc cho thuê.

"Các sản phẩm tại đây có chất lượng bàn giao theo chuẩn quốc tế. Đó cũng là những yếu tố khiến việc khai thác cho thuê được giá tốt và thuận lợi hơn", anh Nam nói.

Cộng hưởng các lợi thế, phân khu Hawaii thuộc Masteri Waterfront hiện nằm trong danh mục chờ đợi của nhiều nhà đầu tư thủ đô và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Hưởng lợi từ hạ tầng hiện đại được đầu tư mạnh, cùng làn sóng dịch chuyển quy mô lớn, sự phát triển của bất động sản phía đông là tất yếu. Điều này cũng thúc đẩy dòng tiền của nhà đầu tư đổ vào bất động sản khu vực này với kỳ vọng sinh lời trong dài hạn.