Nhà đầu tư condotel đợi chờ sóng mới

Thị trường ấm dần

Báo cáo thị trường do DKRA Việt Nam vừa công bố cho thấy, nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận tại các phân khúc biệt thự, nhà phố, shophouse. Đáng chú ý, mặt bằng giá tất cả các phân khúc đều tăng trưởng tốt trong thời gian vừa qua và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai.

Trong đó, giá bán sơ cấp, giá trung bình biệt thự nghỉ dưỡng tại khu vực miền Nam là 37,1 tỷ đồng/căn, tại miền Trung là 30,2 tỷ đồng/căn và tại miền Bắc là 17,8 tỷ đồng/căn. Đáng chú ý, giá bán sơ cấp đã tăng 11 - 28% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi du lịch được phục hồi (Ảnh: Hà Phong).

Tương tự, toàn thị trường nhà phố/shophouse có mức giá sơ cấp chào bán dao động 6,6 - 64,1 tỷ đồng/căn, bình quân cao hơn 30 - 40% so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, condotel cho thấy sự phục hồi chậm hơn. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới ở mức khoảng 59%, tương đương 944 căn, bằng 58% so với 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, mặt bằng giá sơ cấp condotel vẫn tăng 9 - 15% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng giá cũng kèm theo các chính sách nghiêng về hỗ trợ dòng tiền cho khách hàng nhằm kích cầu thị trường.

Theo dự báo của đơn vị ra báo cáo, giá bán sơ cấp trong thời gian tới tiếp tục tăng. Nguyên nhân chủ yếu do các chi phí đầu vào tăng, chủ đầu tư mở bán các phân khu mới với mức giá cao hơn hoặc điều chỉnh giá các phân khu đang bán hiện hữu.

Nhà đầu tư chờ "sóng" mới

Anh Trần Văn Đạt, một nhà môi giới bất động sản, cho biết, từ cuối năm 2020 tại Đà Nẵng có xuất hiện tình trạng bán cắt lỗ condotel nhưng đến cuối năm 2021 thì tình trạng này đã ngừng.

"Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sàn môi giới chúng tôi nhận bán gần 50 căn condotel trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Có những nhà đầu tư vì quá mệt mỏi nên chấp nhận bán gấp với mức lỗ từ 100 - 300 triệu đồng/căn. Song, kể từ cuối năm 2021, các ký gửi đã giảm, hầu hết những căn đăng bán nhưng không thanh khoản đang yêu cầu dừng để chờ thời", anh Đạt nói.

Cũng theo môi giới này, nhu cầu thuê đang được cải thiện đáng kể từ khi các thông tin mở cửa du lịch được công bố. Các nhà đầu tư đang chờ mong những tín hiệu mới sẽ đưa tới sóng sôi động cho thị trường này.

Một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng đang được khởi động trở lại sau thời gian "đóng băng" vì dịch Covid-19 (Ảnh: Hà Phong).

Ở góc độ nhà đầu tư condotel, chị Nguyễn Thùy Trang (Hà Nội) cho biết, năm 2020, chị có tổng cộng có 4 căn condotel ở ven biển Đà Nẵng đã ký gửi cho một sàn giao dịch để bán. Dù mỗi căn condotel được rao bán cắt lỗ từ 200 - 500 triệu đồng nhưng chưa thể giao dịch.

"Hiện du lịch đã được mở cửa hết công suất, căn condotel của tôi cũng đã cho khách thuê liên tục. Tôi đang đợi chờ cơ hội sóng mới từ thị trường condotel sau đó mới cân nhắc bán hay không", chị Trang nói.

Nhận định về diễn biến của thị trường ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cho hay, nhiều địa phương sau thời gian ngưng trệ hoạt động vì đại dịch rất khao khát mở cửa, phục vụ du khách. Với lực đẩy từ gói hỗ trợ kích thích kinh tế, phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng chắc chắn sẽ như chiếc lò xo bị nén, bật mạnh sau nhiều năm "ngủ đông".

Đặc biệt, theo ông Đính, nếu so về giá thì bất động sản nghỉ dưỡng tại các dự án chưa tăng quá nhiều so với chung cư, đất vùng ven trong 2 năm qua. Đó là lý do để phân khúc này thu hút nhà đầu tư trở lại.

"Khi hoạt động du lịch phục hồi thì sẽ giải quyết được rất lớn số lượng căn condotel đã "đóng băng" tại các thị trường như Phú Quốc, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh…", ông Đính nhận định.