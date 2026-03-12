Người trẻ và hành trình “săn” nhà

Khi giá bán vẫn ở mức cao, các áp lực tài chính, pháp lý và tâm lý ngày càng lớn, hành trình tìm kiếm một tổ ấm phù hợp trở thành bài toán nhiều biến số đối với không ít người mua nhà hiện nay.

Hành trình “săn” nhà với nhiều thách thức

Dù thị trường bất động sản ghi nhận sự gia tăng về nguồn cung nhưng cơ hội tiếp cận nhà ở của nhiều người mua thực vẫn còn nhiều hạn chế. Mặt bằng giá sơ cấp tại nhiều khu vực nội đô tiếp tục duy trì ở mức cao, vượt quá khả năng tích lũy ngắn hạn của phần lớn gia đình trẻ và nhóm thu nhập trung bình.

Trong khi đó, thu nhập bình quân của nhóm lao động đô thị tăng chậm hơn so với tốc độ tăng giá bất động sản trong nhiều năm qua. Để tích lũy đủ khoảng 30% giá trị căn nhà, nhiều gia đình phải dành dụm từ 5-10 năm. Phần còn lại phụ thuộc vào vay ngân hàng trong thời hạn dài, đi kèm áp lực lãi suất và nghĩa vụ trả nợ hàng tháng.

Giấc mơ an cư của nhiều gia đình vẫn đối mặt với không ít thách thức khi giá nhà duy trì ở mức cao (Ảnh: RSM).

Không chỉ đối diện với bài toán tài chính, người mua nhà lần đầu còn phải xử lý khối lượng thông tin pháp lý khá phức tạp. Nhiều người gặp khó khăn với các điều khoản hợp đồng mua bán, tiến độ thanh toán hay các quy định liên quan đến quyền sở hữu. Việc phân biệt pháp lý dự án, từ giấy phép xây dựng, điều kiện mở bán cho đến tình trạng pháp lý của từng loại hình bất động sản không phải lúc nào dễ dàng đối với những người không có kinh nghiệm.

Trong khi đó, các thông tin trên thị trường thường đa chiều và đôi khi thiếu sự kiểm chứng, khiến người mua khó đánh giá mức độ an toàn của dự án. Nỗi lo về rủi ro pháp lý vì vậy trở thành một trong những rào cản lớn, đặc biệt với những gia đình mua nhà lần đầu và phải dành toàn bộ khoản tích lũy nhiều năm cho quyết định này.

Bên cạnh áp lực pháp lý là áp lực tâm lý ngày càng rõ rệt. Mua nhà thường là quyết định tài chính lớn nhất trong cuộc đời của nhiều gia đình, vì vậy tâm lý “sợ sai” luôn hiện hữu. Có người lo ngại chỉ một lựa chọn không phù hợp có thể khiến khoản tích lũy nhiều năm gặp rủi ro. Có người lo sợ bỏ lỡ cơ hội thị trường dẫn đến những quyết định vội vàng. Sự giằng co giữa nỗi sợ rủi ro và nỗi lo mất cơ hội khiến quá trình tìm kiếm nhà ở của nhiều gia đình trở nên áp lực kéo dài.

Hành trình “săn” nhà và những quyết định thông minh

Mua nhà là quyết định quan trọng đời người. Với nhiều gia đình, hành trình mua nhà đó là lần đầu và là quyết định có thể ảnh hưởng tới 15-20 năm tài chính, chất lượng sống và định hướng tương lai của cả gia đình.

Một quyết định thông minh không chỉ nằm ở việc mua được căn nhà với mức giá tốt, mà còn là khả năng hiểu rõ năng lực tài chính thực tế của gia đình, lường trước các kịch bản dòng tiền trong dài hạn, đánh giá tính pháp lý cũng như mức độ an toàn của dự án, đồng thời xác định rõ mục tiêu sở hữu: để ở, đầu tư hay kết hợp cả hai.

Lần đầu tiên hành trình tìm kiếm nhà của các gia đình được “mổ xẻ” trên chương trình truyền hình thực tế “Săn nhà thông minh” sắp ra mắt trên sóng VTV3, từ những bước phân tích nhu cầu ban đầu, cân nhắc ban đầu cho tới khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chương trình “Săn nhà thông minh” theo chân các gia đình đại diện cho nhiều nhóm khách hàng phổ biến trên thị trường: gia đình trẻ tìm kiếm căn nhà đầu tiên, nhóm thu nhập trung bình phải tính toán bài toán dòng tiền, hay những gia đình mong muốn tìm phương án vừa ở vừa khai thác giá trị từ bất động sản.

Hành trình tìm kiếm nhà ở của các gia đình sẽ được phân tích trong “Săn nhà thông minh” (Ảnh: RSM).

Đồng hành cùng các gia đình là hội đồng chuyên gia trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, pháp lý, kiến trúc và các nhà môi giới giàu kinh nghiệm. Các chuyên gia sẽ phân tích dữ liệu thị trường, phản biện các phương án tài chính và đưa ra góc nhìn đa chiều trước khi gia đình đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Thông qua quá trình trao đổi và phân tích công khai, khán giả có cơ hội quan sát cách một quyết định mua nhà được hình thành: từ đánh giá khả năng chi trả, xem xét pháp lý dự án cho tới cân nhắc giá trị sử dụng và tiềm năng dài hạn của bất động sản.

Việc các gia đình tham gia chương trình phải đối diện với các kịch bản tài chính và pháp lý thông qua những tình huống thực tế giúp hành trình mua nhà - vốn thường diễn ra âm thầm trong mỗi gia đình - trở nên rõ ràng và dễ tiếp cận hơn với người xem. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi người mua phải chủ động và thận trọng hơn, cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và phân tích đa chiều được xem là yếu tố quan trọng giúp các gia đình đưa ra quyết định phù hợp.

Chương trình “Săn nhà thông minh” sẽ ra mắt tại Hà Nội vào ngày 16/3. Tập phát sóng đầu tiên sẽ lên sóng VTV3 vào 21h thứ hai hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/3.

