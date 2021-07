Ngôi nhà thứ hai: Đầu tư hay hưởng thụ, sao không chọn cả hai?

Dân trí Nuông chiều cảm xúc bằng không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và những tiện ích đỉnh cao, đó là cách second homes (ngôi nhà thứ hai) "định nghĩa lại" giá trị đúng của một ngôi nhà dành cho nghỉ dưỡng, hưởng thụ cuộc sống.

Khác với tất cả các loại hình bất động sản đang thịnh hành trên thị trường, tiêu chuẩn lớn nhất và quan trọng nhất của second homes đơn giản là sự hưởng thụ và thưởng thức cuộc sống.

Trên thế giới, phong cách sống với ngôi nhà thứ hai được ưa chuộng từ lâu, còn tại Việt Nam, người mua bất động sản đa phần hướng đến mục đích đầu tư, lợi nhuận đặt lên hàng đầu, thậm chí không biết "mặt" ngôi nhà của mình chứ chưa nói tới việc hưởng thụ, vô hình chung họ cũng gặp phải hàng tá rủi ro với khoản đầu tư ấy. Và trong khi người miền Nam đang rầm rộ với ngôi nhà thứ hai từ khoảng 2 năm nay thì người miền Bắc mới bước vào giai đoạn đầu.

Second homes là một phong cách sống

Quay ngược dòng lịch sử, những năm 2000 cùng với sự bùng nổ của tín dụng và đà phát triển của ngành du lịch, xu hướng sở hữu nhiều bất động sản nhanh chóng mở rộng. Đến năm 2007-2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, đồng USD mất giá, lãi suất ngân hàng sụt giảm, giới nhà giàu lựa chọn một phương án an toàn hơn. Họ đổ tiền vào bất động sản. Trong bối cảnh trên, liệu tài sản thứ ba, thứ tư mà họ sở hữu có được gọi là "third home", "forth home"?

Câu trả lời là không. Thực tế, ngôi nhà thứ hai, hay "second homes", "home away from home", đại diện cho một phong cách sống, không phải thứ tự tài sản. Xu hướng này lần đầu phát triển từ khoảng những năm 1960, khi giới nhà thượng lưu, quý tộc Châu Âu muốn tìm một nơi có phong cảnh đẹp, không khí trong lành để đi nghỉ dưỡng. Nhiều năm trở lại đây, second homes ngày càng phổ biến với những căn nhà ven biển, trên đồi đôi khi là cả một hòn đảo.

Second homes đúng nghĩa đại diện cho phong cách sống hưởng thụ, thưởng thức những khoảnh khắc đắt giá của cuộc sống.

Theo đánh giá của ông Lưu Tiến, Giám đốc Công ty Tư vấn phát triển bất động sản (BĐS) WeLand chi nhánh Quảng Ninh, tư tưởng sở hữu một hay nhiều second homes đang là xu hướng nóng tại Việt Nam, nhiều nhất phải kể đến thị trường phía Nam, bắt đầu khoảng từ năm 2019 ở Bà Rịa Vũng Tàu, 2020 bùng nổ ở địa danh Hồ Tràm tiếp theo đó là Long Hải, Phan Thiết, Bình Thuận…

Điểm chung của các dự án này là gần biển, cách thành phố khoảng 90 phút lái xe, thuận tiện di chuyển, sở hữu tiện ích đa dạng phục vụ toàn diện các nhu cầu thư giãn, giải trí, tái tạo năng lượng.

20% thời gian mang lại 80% sự hưởng thụ

Ông Tiến đánh giá thêm, tại miền Bắc, xu hướng sở hữu second homes có phần muộn hơn so với các tỉnh thành phía Nam nhưng rất tiềm năng, loại hình sản phẩm mà đa phần khách hàng miền Bắc sở hữu được thiết kế với mục tiêu đầu tư, cho thuê sinh lời và thời gian lưu trú bị giới hạn quá ngắn (15-20 đêm nghỉ mỗi năm). "Đó vẫn là tài sản bạn sở hữu, nhưng không thể gọi là second homes nếu bạn không thực sự được hưởng thụ. Có rất nhiều khách hàng tại miền Bắc sở hữu 5 căn hộ tại 5 thành phố du lịch lớn nhất Việt Nam, nhưng họ gần như không bao giờ ở đó".

Lý giải thêm về điều này, ông Tiến cho biết, thị trường second homes phía Bắc còn khá dàn trải, một phần do định nghĩa sản phẩm chưa được làm rõ. Thứ hai, miền Bắc chỉ có vịnh Hạ Long là điểm đến nổi bật cho second homes (sở hữu giá trị du lịch hàng đầu cả nước, cách Hà Nội chỉ 90 phút lái xe, tiện ích đa dạng), tuy nhiên ngay cả Hạ Long cũng chưa có những dự án second homes đúng nghĩa, đại đa số vẫn là các sản phẩm thiên về đầu tư.

The Holiday Ha Long tiên phong xây dựng một phong cách sống hưởng thụ với thiết kế của một second homes đúng nghĩa.

Tọa lạc tại mảnh đất vàng cuối cùng trên mặt đường Hạ Long, con đường sầm uất nhất Bãi Cháy, The Holiday Ha Long là dự án tiên phong làm rõ khái niệm second homes đúng nghĩa tại thành phố vịnh kỳ quan.

Cách Hà Nội chỉ 90 phút lái xe, The Holiday Ha Long là ngôi nhà để hưởng thụ, một thiên đường nghỉ dưỡng mà khách hàng phía Bắc có thể thuận tiện đi lại hàng tuần, dành hai ngày nghỉ hiếm hoi (tương đương khoảng 20% thời gian trong tuần) để thực sự hưởng thụ những làn gió biển, vẻ đẹp mê hoặc của đường chân trời, không khí lễ hội tại thủ phủ du lịch phía Bắc… hay đơn giản là thưởng thức một ly Cocktail tại quầy bar trên không trung, đắm mình giữa bể bơi vô cực và thả tầm nhìn lạc trôi không giới hạn.

The Holiday Ha Long sở hữu tầm view trực diện vịnh biển, nơi sở hữu bình minh đẹp nhất thế giới.

Quan trọng hơn, khách hàng dù về nghỉ dưỡng hàng tuần cũng sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Dự án chỉ cách bãi tắm biển một phút, trong bán kính chỉ 300 m đi bộ các hoạt động ẩm thực, vui chơi, giải trí… đều rất nhộn nhịp.

Bên trong tòa tháp khách sạn - căn hộ second homes The Holiday Ha Long là hệ thống 36 tiện ích đỉnh cao và không gian kiến trúc, cảnh quan tương đương với các khách sạn, resort 5 sao. Từ cửa sổ căn hộ, chủ sở hữu có thể chiêm ngưỡng trực diện bình minh trên vịnh đẹp nhất thế giới, hơn 1.600 đảo đá tự nhiên, cầu Bãi Cháy, tháp SunWheel rực rỡ ánh đèn, phố sôi động ngày đêm trên con đường Hạ Long không ngủ…

Đặc biệt, mang đậm tính chất của "ngôi nhà thứ hai" bên vịnh, The Holiday Ha Long không giới hạn số ngày lưu trú, đồng thời hỗ trợ chủ sở hữu khai thác cho thuê trong thời gian không sử dụng một cách linh động chưa từng có với chia sẻ doanh thu cho thuê hấp dẫn 65%-35%.

Với chính sách bán hàng hấp dẫn, có thể dễ dàng sở hữu ngôi nhà thứ hai The Holiday Ha Long như "nuôi heo đất" chỉ từ 30 triệu đồng/tháng, người miền Bắc càng có thêm lý do để tham gia vào xu hướng sở hữu second homes, nơi cuộc sống hàng ngày sẽ luôn ngập tràn cảm hứng và sự tận hưởng bên bờ vịnh đẹp nhất hành tinh.

